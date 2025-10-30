愛玩車／台北車展將登場 展出內容搶先知
「2026台北新車暨新能源車大展」即將於2025年12月31日至2026年1月4日登場，日前正式揭曉展覽亮點與完整品牌陣容。本屆車展以「智慧．永續．移動出行」為主軸，匯集了來自日、韓、美、德、義、法等18個品牌，將呈現年度最完整的新能源科技、智慧駕駛系統，以及未來移動概念車款。
主辦單位台北市汽車代理商業同業公會公布參展品牌陣容，涵蓋國內外知名車廠，包括ALFA ROMEO、BMW、CITROËN、CMC、FUSO、HONDA、HYUNDAI、LEXUS、LUXGEN、MAZDA、MINI、MITSUBISHI、NISSAN、PEUGEOT、PORSCHE、SUZUKI、TESLA與TOYOTA。主辦單位表示，眾品牌將帶來豪華旗艦到最新車款展示，全面展現車壇年度鉅獻的權威地位，並宣示2026年車款的新方向與未來指標，體現當代汽車產業的多元魅力與創新進化能量。
本屆車展的焦點集中於多款重磅新車與前瞻技術。在綠色運輸方面，FUSO將以全台首款日本輕型純電商用車「eCanter」作為代表，該車採用高效磷酸鋰鐵電池，強調長壽命與環保性能，旨在開啟綠色運輸的新紀元。台灣自主品牌LUXGEN則帶來純電休旅n⁷，搭載最高續航可達711公里、手機遠端車控，並串聯國內主流充電服務業者，實現隨插即充功能，持續推動新能源交通的普及化。
在豪華車款部分，BMW預計展出純電旗艦休旅iX，旁邊的MINI則有MINI John Cooper Works Family。PORSCHE汎德永業集團台北保時捷中心則將帶來全新911車款，以及Macan EV。此外，「NISSAN」專為國際電動方程式賽事打造的Formula E Gen3.5純電賽車，也將首次登台。
將在MAZDA舞台亮相的是經典的Roadster小跑車MX-5 RS，SUZUKI展去則是會有越野悍將第四代Jimny，而Hyundai則推出限量VENUE Boutique特仕車，Honda將帶來首度亮相的全新Prelude與ZR-V，MITSUBISHI將融合城市科技與戶外生活，展現創新設計與智能科技打造的未來駕馭體驗與自由移動魅力，CMC則以「多元旅程，生活玩家」為主軸，展出滿足城市、商務與戶外多元需求的車型。
為了完整呈現現代人的移動生活模式，今年車展全新打造了「移動出行專區」，其將汽車概念延伸至生活的各個層面，展示電動車充電樁、露營車款、車用機能配件等多樣汽車周邊產品。此外，為響應全球淨零趨勢及政府「2050淨零排放」政策，主辦單位今年首度推出「淨零移動論壇」，將邀請國內外車界專家、產業學者齊聚，針對「綠能出行、智慧交通、產業轉型」等關鍵議題展開深度討論。
其他人也在看
航空噪音補助倒數60天！桃園、新北5萬戶快申請
113至114年度「航空噪音防制費補助」申辦作業已進入倒數階段，桃園市環保局提醒民眾把握期限，受理至今年12月31日止。本次補助範圍涵蓋桃園市大園、觀音、蘆竹、中壢及新屋等6區以及新北市林口區下福里，共計36里，超過5萬戶居民符合補助資格。中時新聞網 ・ 7 小時前
獨家／冷氣故障修1年修不好 500萬豪車成「移動蒸籠」車主怒喊退車
台中一名車主花500多萬元購買德國品牌休旅車，車輛冷氣卻頻頻出問題，即使送回原廠維修長達一年多仍未獲改善。車主不滿地表示，「維修廠主管曾承認同批次其他車主也有相同困擾，但原廠態度消極」，擔心保固期過後問題會更嚴重。專家指出，現今新車多採平板電腦控制冷氣，故障原因包括軟體、線路、壓縮機等。面對修不好的豪車，車主已向代理商寄存證信函，盼解除買賣契約。TVBS新聞網 ・ 1 天前
2025日本移動展：MINI Paul Smith Edition亮相！首次如此龐大的多車型陣容
Written by: Bear全新MINI Paul Smith Edition標誌著兩個不同領域英國標誌性品牌之間成功合作的下一步。此次合作建立在工藝、創造力和創新的共同價值觀之上，將MINI獨特的外觀與Paul Smith卓越的設計語言相結合。MINI Cooper Family的這款最新版本以獨特的外觀和英倫風格脫穎而出。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
Nissan 大改款 Elgrand 正式亮相！旗艦 MPV 嶄新進化挑戰 Alphard
一如先前預告，Nissan 在 2025 日本移動展（Japan Mobility Show）正式發表全新大改款 Elgrand，不僅擁有展現日式傳統美學及豪華質感的外觀造型與內裝鋪陳，也採用最新 e-Power 油電動力系統和先進 e-4orce 四輪驅動系統營造舒適靜謐的駕馭感受，將成為 Toyota Alphard 的最強勁敵。原廠也同步宣布全新大改款 Elgrand 預計 2026 年夏季在日本正式上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
輝達Nvidia透露賓士M-Benz S-Class將提供Level 4駕駛系統！後座老闆放心嗎？
輝達Nvidia透露賓士M-Benz S-Class將提供Level 4駕駛系統！後座老闆放心嗎？SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
2025日本移動展：Lexus LS被重塑為六輪「重型」極致豪華MPV
Written by: Bear自1989年問世的幾十年來，LS一直是Luxury Sedan豪華轎車的代名詞，但以Sedan轎車來打造豪華舒適空間的作法在近年來已經被MPV奪走了不少佔比。而全新6輪Lexus LS概念車代表的是Luxury Space，不僅是輛車，更是重新構想的超豪華空間，相比於Sedan有更大的創作空間，並且專為無以倫比的平順度與穩定性而設計，是一輛前所未見最極致豪華的後座買家專屬MPV，為所有後座乘員提供一個遠離喧囂可徹底放鬆的私人庇護所。CarStuff 人車事 ・ 14 小時前
2025 Volkswagen Tiguan 280 eTSI Elegance Premium試駕｜這台德系SUV比你想得更超值
今年上半Volkswagen Taiwan發表第三代Tiguan車系，旗艦車型430 R-Line Performance早已領略，但畢竟那是集結品牌科技實力的樣板產品，對於價格、配備甚至是稅金斤斤計較的普羅大眾們，肯定會向下選擇其它更具CP值的車型，至於那個選項...我會說或許非280 eTSI Elegance Premium莫屬！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 11 小時前
劍指特斯拉！ 日系車廠「新電車砍價39萬」vs韓車折20萬
美國車進口關稅可能大幅下調，掀起台灣電動車市場大戰！日系龍頭豐田新款純電車直接降價超過30萬元，韓系品牌現代汽車則提供最高20萬元優惠。瑞典Volvo也計劃引進新款電動車EX30及EX90加入戰局。業界預估明年純電動車掛牌數將較今年成長逾20%，各大車廠紛紛祭出降價或推新車策略搶攻商機，市場競爭將更加激烈！TVBS新聞網 ・ 1 天前
【日本移動展】前衛跑車化，Toyota Corolla Concept替下一代Corolla進行暖身
日本移動展近日盛大登場，其中Totyota帶來Corolla Concept，其前衛和跑車化的外型也獲得不少正面回饋，而Corolla Concept的展出也替下一代Corolla進行暖身。日本移動展近日盛大開展，其中Toyoota攤位展出Corolla Concept，導入品牌最新設計語彙的Corolla Concept，充滿前衛和濃厚跑車氣息的造型，讓Corolla Concept亮相就獲得滿堂彩，而Corolla Concept的登場也象徵Corolla已跳脫現行框架邁入全新世代。動力方面雖未有任何資訊，但Toyota表示Corolla是適合也是多數人想要的車款，但不見得每個人想要和需求是相同的，因此在相同空間與風格消費者可以選擇喜愛與適合的動力系統。至於Corolla Concept何時會進入量產，這部分若是在車展擁有良好回饋與熱門討論，Corolla Concept自然會成為新一代Corolla雛形。日本移動展Toyoota展出Corolla Concept。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
設計瑕疵恐釀火災 韓國現代汽車集團等26萬輛車召回
（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國政府今天表示，由於製造瑕疵，將召回超過26萬輛汽車，其中逾18萬輛來自現代汽車集團（Hyundai Motor Group）。中央社 ・ 9 小時前
Mitsubishi三菱Delica得利卡的長壽不能不佩服！第五代車型改款再戰市場
Mitsubishi三菱Delica得利卡的長壽不能不佩服！第五代車型改款再戰市場SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Toyota獲得1500萬英鎊資助！可望在英國實現FT-Me太陽能小車量產計畫
在面對城市交通壅塞、碳排放限制與個人出行多樣化需求的時代，Toyota以全新FT-Me概念車提出了另一種可能，一款結合永續、設計與可負擔性的微型電動移動解決方案。這款短小精幹的雙座電動車，不僅象徵著品牌對城市出行的全新思考，也在英國政府的支持下，逐步邁向量產階段。地球黃金線 ・ 12 小時前
Ferrari Elettrica電動跑車登場在即，法拉利加倍強化V12動力
在電動化浪潮壓境的當下，Ferrari卻選擇逆勢而行，儘管品牌即將在2026年推出首款純電動車Elettrica，但來自Maranello的最新產業策略卻顯示出強烈的訊號，「燃油引擎，特別是V12，仍然是法拉利靈魂的中心。」Ferrari在2022年曾預測，到2030年時旗下純燃油車僅占產品組合的20%，電動車將達40%。然而，2025年的最新戰略修正顯示，這一比例徹底翻轉，純燃油車份額提升至40%，混合動力車維持40%，而純電車則下修至20%。這意味著，在未來十年，Ferrari的主力仍是會燃燒汽油的V6、V8與V12引擎。地球黃金線 ・ 1 天前
Volvo 經銷我辦凱銳汽車於 MITSUI OUTLET PARK 林口開設品牌展示體驗店！
Volvo 原廠授權經銷商凱銳汽車宣佈將於 2025 年 10 月 28 日正式以嶄新風貌回歸林口 MITSUI OUTLET PARK，打造佔地 87 坪的全新展示體驗店，寬敞的空間可同時展示 4 台 Volvo 新車，並設置 Volvo 原廠精品專區，以更完善的服務與設計，延續品牌「以人為本」的核心精神，為林口地區消費者帶來更具質感的豪華車型體驗。2GameSome ・ 1 天前
強悍性能出廠免改！PGO TIG DCline集結「超強動力、智慧科技、安全操控」成同級之最
作為地表最強性能旗艦，PGO TIG DCline以T-Technology科技、I-Intelligent智能、G-Genius天賦為核心亮點，搭載Vortex 2代水冷引擎，最大馬力達17.8ps/8000rpm，馬力重量比達7.58PWR，性能表現穩居同級之最。其採用前斜板撞風式水冷排設計、短軸距的HLD輕量高剛性車架，並擁有45度動態傾角，在都會通勤或山路彎道操駕時都靈活流暢、穩定安心。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
全方位進化 Toyota bZ4X小改款登場
和泰汽車於10月27日正式發表小改款bZ4X，販售編成維持單一前驅單馬達動力車型，新車售價為128萬，與先前預售價相比有著8萬元的調降...車訊網 ・ 1 天前
VOLVO XC70 重返車市變身插電式油電複合動力跨界休旅，純電動續航里程達180公里
VOLVO 今日推出全新XC70，這是XC70在2016年停產後重返車市，初期僅供應中國市場，即日起也在中國市場展開預售，預售價為人民幣29.99 萬至32.99萬，相當於新台幣100萬到143萬，該車型配備插電式混合動力系統，可提供長達 180公里的純電動續航里程，這款跨界車提供前輪驅動和四輪驅動兩種版本，綜效馬力高達 456匹馬力，VOLVO稱這款跨界休旅主要是要吸引那些追求「更舒適、更輕鬆的生活方式」的家庭。汽車日報 ・ 19 小時前
「電動車泡沫只在車廠」 分析師：中國電動車產業仍具競爭力
中國大陸電動車在政府強力扶植下，迅速發展，更讓歐美日各國看到他們強大的競爭力，但因為車廠間為了達成目標，產量過剩下，只能發起價格戰，導致各界認為中國大陸的電動車廠是否會跟房地產一樣泡沫化?專家認為，泡沫的是車廠沒錯，但中國大陸的電動車實力，真的不容小覷，因為從今年的車展，車廠推出的技術與科技，已經讓歐洲大廠，都已經到了一個追趕不上的狀態。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
蘆洲超商遭撞！「小貨車直衝」 駕駛：吃感冒藥恍神
新北市 / 綜合報導 今(29)日早上7點多，新北市蘆洲區中山一路上，一輛休旅車不明原因撞進超商，嚇壞附近民眾，根據了解車上的黃姓駕駛載著爸爸媽媽還有妹妹，準備到菜市場買菜，但因為駕駛前一晚吃了助眠成分的感冒藥，早上開車時疑似精神不濟造成車禍，造成後座爸爸頭部擦挫傷送醫，所幸這次事故沒有造成其他人員傷亡，而事故詳細肇責警方持續釐清。銀色休旅車從路口駛出，接著他絲毫沒有減速，直直的衝上人行道，有撞進超商大門，一旁騎士見狀全都看傻，駕駛可能也嚇到了，又緩緩將車輛，倒車開了出來，撞擊聲驚動了附近住戶，立刻拿起手機拍下，這誇張場景，警消事後也獲報到場準備進行處理。同時呼叫拖吊車將車輛拖走，突如其來的車禍也讓附近店家嚇了一跳，附近店家說：「嚇一跳，沒發生過這麼嚴重的，撞進去店裡面的，一連串的撞擊聲，抬頭看就車子已經插在，超商的自動門那邊。」車輛撞進超商的事故，發生在今日上午7點多，新北市蘆洲區中山一路上，回到現場超商大門整個被撞凹，工程人員也在門口清理玻璃碎屑而一旁人行道上還有被撞毀的單車回收站。根據瞭解，55歲黃姓駕駛載著爸爸媽媽還有妹妹，準備出門去菜市場買菜，但因為前一晚吃了，有助眠成分的感冒藥，疑似精神不濟才造成車禍，新北市蘆洲分局交通組警務員林右旻說：「該小客貨因不明原因失控，以致UBIKE歸還站部分受損，及超商玻璃門碎裂，小客貨後座傷者一名，送往市立三重醫院就醫。」整起事故只有，後座乘客駕駛的爸爸，頭部擦挫傷送醫，沒有其他人員受傷，對此超商有回應，櫃檯人員都平安，目前會盡速修復盡速營業，但突然車輛撞車商，著實讓附近民眾嚇得不輕。 原始連結華視影音 ・ 1 天前