愛玩車／台北車展將登場 展出內容搶先知

「2026台北新車暨新能源車大展」即將於2025年12月31日至2026年1月4日登場，日前正式揭曉展覽亮點與完整品牌陣容。本屆車展以「智慧．永續．移動出行」為主軸，匯集了來自日、韓、美、德、義、法等18個品牌，將呈現年度最完整的新能源科技、智慧駕駛系統，以及未來移動概念車款。

主辦單位台北市汽車代理商業同業公會公布參展品牌陣容，涵蓋國內外知名車廠，包括ALFA ROMEO、BMW、CITROËN、CMC、FUSO、HONDA、HYUNDAI、LEXUS、LUXGEN、MAZDA、MINI、MITSUBISHI、NISSAN、PEUGEOT、PORSCHE、SUZUKI、TESLA與TOYOTA。主辦單位表示，眾品牌將帶來豪華旗艦到最新車款展示，全面展現車壇年度鉅獻的權威地位，並宣示2026年車款的新方向與未來指標，體現當代汽車產業的多元魅力與創新進化能量。

本屆車展的焦點集中於多款重磅新車與前瞻技術。在綠色運輸方面，FUSO將以全台首款日本輕型純電商用車「eCanter」作為代表，該車採用高效磷酸鋰鐵電池，強調長壽命與環保性能，旨在開啟綠色運輸的新紀元。台灣自主品牌LUXGEN則帶來純電休旅n⁷，搭載最高續航可達711公里、手機遠端車控，並串聯國內主流充電服務業者，實現隨插即充功能，持續推動新能源交通的普及化。

在豪華車款部分，BMW預計展出純電旗艦休旅iX，旁邊的MINI則有MINI John Cooper Works Family。PORSCHE汎德永業集團台北保時捷中心則將帶來全新911車款，以及Macan EV。此外，「NISSAN」專為國際電動方程式賽事打造的Formula E Gen3.5純電賽車，也將首次登台。

將在MAZDA舞台亮相的是經典的Roadster小跑車MX-5 RS，SUZUKI展去則是會有越野悍將第四代Jimny，而Hyundai則推出限量VENUE Boutique特仕車，Honda將帶來首度亮相的全新Prelude與ZR-V，MITSUBISHI將融合城市科技與戶外生活，展現創新設計與智能科技打造的未來駕馭體驗與自由移動魅力，CMC則以「多元旅程，生活玩家」為主軸，展出滿足城市、商務與戶外多元需求的車型。

為了完整呈現現代人的移動生活模式，今年車展全新打造了「移動出行專區」，其將汽車概念延伸至生活的各個層面，展示電動車充電樁、露營車款、車用機能配件等多樣汽車周邊產品。此外，為響應全球淨零趨勢及政府「2050淨零排放」政策，主辦單位今年首度推出「淨零移動論壇」，將邀請國內外車界專家、產業學者齊聚，針對「綠能出行、智慧交通、產業轉型」等關鍵議題展開深度討論。