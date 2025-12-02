愛玩車／台灣山葉更新陣容 TMAX新色低調帥

「TMAX Tech MAX」擁有全新車色——石墨灰。（圖／台灣山葉提供）





Yamaha台灣山葉於12月1日正式在台推出2026年式「TMAX Tech MAX」、「MT-09」、「MT-09 Y-AMT」、以及「MT07」、「MT-07 Y-AMT」等五輛全新年式車款。其中「TMAX Tech MAX」擁有全新車色——石墨灰。該五款車款自12月3日起，於全台YMS重機旗艦店展開預購。

MT-09。（圖／台灣山葉提供）

Yamaha表示，「TMAX Tech MAX」作為頂級運動速克達的指標代表，結合強勁動力、精準操控與豐富科技配備，包括電動風鏡、加熱把手／坐墊、定速巡航，以及整合Garmin導航的7吋全彩TFT儀表等，長年深受重視騎乘質感的騎士青睞。無論是都會通勤、跨縣市長途移動，或是假日雙載出遊，TMAX Tech MAX都能以從容穩定的動態表現與完整舒適配備，展現「旗艦運動速克達」的全方位實力。

2026年式在配色編成上進行重點升級，延續市場好評的「Dark Ceramic Grey鋒瓷灰」，並全新導入「Crystal Graphite 石墨灰」。鋒瓷灰以如同瓷器釉面般細膩的亮面塗裝帶出清透光澤，勾勒出優雅俐落的旗艦輪廓；全新「Crystal Graphite石墨灰」則以消光深灰搭配黑色車殼，營造宛如石墨礦石般的霧面層理與沉穩質地，光線掠過稜線時不張揚地被收束、滑過，形成低調卻富變化的明暗對比，展現「TMAX Tech MAX」內斂、精準且充滿掌控感的旗艦氣場。

MT-07。（圖／台灣山葉提供）

作為Yamaha Hyper Naked陣線的核心力量，「MT-09」與「MT-07」雙車系在2026年式同樣維持既有陣容，完整延續 2025 年式廣受好評的動力規格與配色設定。「MT-09」搭載CP3三缸引擎，帶來澎湃且富節奏感的扭力輸出；「MT-09 Y-AMT」則在相同動力與車架基礎上，加入Y-AMT電子換檔系統與智慧鑰匙系統，兼具熱血操控與日常便利。「MT-07」以高人氣CP2並列雙缸引擎與輕巧車身著稱，在中量級Hyper Naked級距中兼具易上手與高樂趣；「MT-07 Y-AMT」則同樣導入Y-AMT系統，並加入定速巡航功能，讓長途移動更加從容省力。兩款Y-AMT車型皆透過左側把手的換檔撥片取代傳統離合與腳踏打檔操作，讓騎士可依情境自由切換節奏分明的手動換檔，或享受近似自排的直覺騎乘。

2026年式MT車系維持三款深受好評的塗裝選擇：「Ice Storm 冰霜灰」車色以消光淺灰結合搶眼淺藍輪框，打造強烈對比視覺，釋放街頭注目氣場；「Tech Black 疾勁黑」呈現低調卻凌厲的暗黑氛圍；「Icon Blue 標誌藍」則承襲 YAMAHA 賽道血統的經典藍調，完整展現Hyper Naked狂放本色。

售價上，「TMAX Tech MAX」為58萬元，「MT-09 」為53.8萬元，「MT-09 Y-AMT」為55.8萬元，「MT-07」為36.8萬元，「MT-07 Y-AMT」為38.8萬元。

台灣山葉表示，自12月3日起，2026年式「TMAX Tech MAX」、「MT-09 」、「MT-09 Y-AMT」、以及 「MT-07」、「MT-07 Y-AMT」可於全台YMS經銷據點預購。凡於預購期間訂購2026年式「TMAX Tech MAX」，即可享有Yamaha精品券8,000元的限時尊榮禮遇。另外，2026年式「MT-09」、「MT-07 」車系亦規劃專屬購車優惠方案，內容包含精品券回饋與分期零利率等不同組合。

