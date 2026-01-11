愛玩車／台灣山葉機車股權調整 成日本總社全資子公司

台灣山葉機車已成YAMAHA日本總社的全資子公司。人物為台灣山葉機車總經理石村良太。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）





台灣山葉機車工業股份有限公司於日前在官方網站發出公告，宣布完成股權結構調整，已成為日本山葉發動機（ヤマハ発動機株式会社）的全資子公司。台灣山葉表示，此次股權轉移為集團整體策略調整之一，主要將強化總社與台灣據點資源整合，以提升營運效率與服務品質。

股權調整 不影響既有營運

台灣山葉機車強調，本次股權調整僅涉及所有權結構變化，並不影響公司既有營運。包括日常營運作業、財務往來安排，以及對供應商與經銷商之權利與義務，皆維持現行模式；既有合作關係與交易條件亦不因股權變動而有所調整，相關業務將持續依原規劃推動。

廣告 廣告

台灣山葉機車進一步說明，此次調整目的在於加強與日本總社之協同運作，透過更緊密的資源配置與決策機制，提升整體營運效率，並確保服務品質的穩定性。在此架構下，台灣市場的業務運作與對外合作仍將保持既有節奏與連續性。

除股權結構調整外，台灣山葉機車同步規劃組織整併作業，整併台灣山葉電裝工業股份有限公司及台灣山葉興業股份有限公司，預計可有效提升業務推動與資源運用效率，藉此強化技術開發與商貿業務能力，並使內部資源配置更為集中與有效。

在資產運用方面，台灣山葉機車指出，台灣山葉機車部分非核心資產，將採取售後租回方式持續使用。此一作法主要考量資金運用效益，以提升整體資產彈性，同時兼顧既有營運需求與新商品開發、測試計畫之推進。

台灣山葉機車工業表示，本次股權調整經過日本總社與原股東合議後完成，目標在於進一步強化YAMAHA於台灣市場的業務體質與經營綜效。未來，將更積極活用全球YAMAHA體系資源，深化與國際集團的連結，並持續專注於整車及相關部品開發、製造與銷售。

稱提升溝通效率 成效仍有待時間證明

台灣山葉機車工業成為日本總社全資子公司後，將有助於提升內部溝通效率與資源整合彈性，並強化跨部門與跨區域之協同運作能力，相關營運方向目前仍以穩健經營為核心，並持續維持與供應鏈夥伴及經銷體系的既有合作模式。

展望後續發展，台灣山葉機車工業會在既有營運基礎上，逐步推動各項組織與資源調整措施，透過結構最佳化與效率提升，強化整體競爭力。而在成為日本總社子公司後，勢必面臨轉換期，是否能更順暢地將消費者心聲「上達天聽」，仍待後續觀察。

更多東森新聞報導

愛玩車／全新外觀與電動化升級 寶獅408改款亮相

愛玩車／「暴力鴨」再進化 豐田章男限量掛名

愛玩車／福斯雙車款新年式登場 首配廠徽光標定位燈

