愛玩車／台灣本田二輪官方網路商店上線囉

台灣本田二輪官方網路商店正式上線，提供從安全防護、人身部品、原廠精品到品牌休閒服飾等多元品項。（圖／台灣本田提供）





Honda Taiwan台灣本田於12月1日正式宣布，專為二輪消費者打造的「Honda Motorcycle Riding Gear」官方網路商店全面上線，其提供從安全防護、人身部品、原廠精品到品牌休閒服飾等多元品項，並強調將致力於為消費者提供更完整的騎乘與生活體驗，打造便利且安心的官方購物環境。

官方網路商店提供從安全防護、人身部品、原廠精品到品牌休閒服飾等多元品項。（圖／台灣本田提供）

全新「Honda Motorcycle Riding Gear」官方網路商店專注在二輪族群的使用需求，將過去分散於經銷商或實體店面的Honda原廠周邊商品，整合在網路商店中，讓消費者能透過線上平台，更方便且快速地「血拼」一番。Honda Taiwan表示，全新「Honda Motorcycle Riding Gear」官方網路商店中，無論是騎士必備的防摔手套、騎乘外套、各式人身防護配件，或是原廠精品與休閒服飾等商品，都能一次選購完成。

為提升購物便利性，Honda Taiwan同步將多種服務模式導入線上平台，消費者除了可選擇宅配到府，也可以去指定的經銷據點取貨，滿足不同生活習慣的需求。此外，官方商店支援信用卡付款與分期服務，讓消費者在升級裝備或添購原廠精品時，擁有更彈性的支付方案。Honda Taiwan指出，線上商店將不定期更新商品資訊，車主可即時掌握新品上架、熱銷品補貨或限量周邊，透過手機或電腦就能輕鬆完成選購，享受更輕鬆直覺的購物流程。

加入「Honda Motorcycle Riding Gear」線上會員，並於12月31日前完成任一筆訂單，即可獲得限量贈品「Honda真牛皮羽翼鑰匙圈」。（圖／台灣本田提供）

為慶祝官方網路商店開幕，Honda Taiwan推出限時回饋活動，即日起至2025年12月31日，只要加入「Honda Motorcycle Riding Gear」線上會員，並於活動期間完成任一筆訂單，即可獲得限量贈品「Honda真牛皮羽翼鑰匙圈」。官方強調，贈品數量有限，送完將以其他等值商品替代。

隨著二輪市場逐漸朝向數位化與服務整合，未來「Honda Motorcycle Riding Gear」官方網路商店將持續強化內容，並評估導入更多樣化商品，讓車主或是消費者能更容易接觸原廠精品與人身部品，也讓車主的品牌體驗從騎乘延伸到日常生活。Honda Taiwan期待「Honda Motorcycle Riding Gear」成為車主最便利的官方購物入口，為所有Honda騎士帶來更全面且安心的選擇。

