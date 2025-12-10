愛玩車／台灣Škoda首位總裁退休 銷售處長接任

Škoda Taiwan現任總裁李御林（左四）即將卸任，總裁之位將由銷售暨通路發展處長魏廣劭（左二）接任。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）





台灣福斯股份有限公司於12月10日宣布「Škoda Taiwan管理團隊」重要人事異動，Škoda Taiwan首位且現任的總裁李御林早前提出退休，將於2025年12月31日正式卸下職務，新任總裁將由現職銷售暨通路發展處長的魏廣劭擔任。台灣福斯股份有限公司表示，李御林擁有近30年的汽車產業豐富資歷，任期內不僅領導品牌在台灣市場持續成長，深耕在地的經營策略更對品牌發展帶來深遠影響。

李御林擁有近30年的汽車產業豐富資歷，任期內不僅領導品牌在台灣市場持續成長，深耕在地的經營策略更對品牌發展帶來深遠影響。（圖／Škoda Taiwan提供）

台灣福斯股份有限公司指出，現任總裁李御林於2009年加入Audi Taiwan擔任銷售處長，並於2015年台灣福斯股份有限公司成立之際接任Škoda Taiwan總裁，在他的帶領下，Škoda Taiwan持續創造銷售佳績，包含於2023年突破年銷量一萬輛的里程碑，並在過去連續四年穩居台灣歐洲進口品牌前五名地位。

長期以來，李御林秉持「在地化」理念，成功塑造Škoda Taiwan深具台灣市場特色的品牌定位。他堅信以全台灣人組成的團隊能有效地將消費者洞察納入經營策略，打造出深植人心的品牌宣言——「聰明的就懂」、「你終究要開歐洲車的；那為何不一開始就開」，成功提升在台知名度。在任期間，Škoda Taiwan更榮獲Škoda原廠所頒發之「全球最佳經銷商（Global Best Importer）」、「最佳人本服務精神（Best Human Touch）」、「最佳銷售成長（Best Sales Growth）」 等多項全球獎項，讓台灣在國際舞台發光，展現Skoda Taiwan的卓越表現。

魏廣劭擁有豐富廣泛的品牌營運經驗，多年來與李御林密切合作, 也是推升Škoda成長至今的重要推手之一。（圖／Škoda Taiwan提供）

「這些年來，能與Škoda Taiwan充滿熱情與才華的團隊並肩前行，我感到十分榮幸。」李御林表示：「我始終相信以人為本、信任且充分賦權團隊是感動本地消費者的真正關鍵。同時，也感謝德國福斯汽車集團、Škoda總公司和安薩瑞先生所領導的台灣福斯集團長期以來的支持與信任，讓我們得以放心邁步，打造屬於台灣團隊的成就。我為團隊一起克服的挑戰與累積的成果深感自豪，也期待未來Škoda Taiwan持續前進、再創高峰。」

台灣福斯集團總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示：「我們由衷感謝李御林11年以來的卓越貢獻。他不僅為Škoda Taiwan建立穩固的市場地位，更帶領品牌穩健成長並獲得國際肯定。誠摯祝福他未來一切順利。」

新任Škoda Taiwan總裁的部分，台灣福斯股份有限公司宣布自2026年1月1日起由魏廣劭接任。魏廣劭於2008年加入Audi Taiwan，並自2015年起擔任Škoda Taiwan銷售暨通路發展處長至今，不僅擁有豐富廣泛的品牌營運經驗，多年來與李御林密切合作, 也是推升Škoda成長至今的重要推手之一。未來將在現有成功基礎之上，帶領Škoda品牌繼續往前邁進。

「我們致力培養並拔擢內部優秀人才，非常高興見到將由魏廣劭接任總裁職務。」台灣福斯集團總裁安薩瑞表示：「魏廣劭先生在汽車產業有非常完善的經歷，與值得信任的成功表現，相信魏將帶領Škoda Taiwan團隊，繼續邁向新篇章。」

