愛玩車／吉普新世代休旅 Compass台北車展亮相

Jeep日前才正式重返台灣市場，就在2026台北車展中帶來許多令人振奮的好消息，其中一項即是新世代休旅Compass預計將於2026年第三季在台灣登場；另外則是大型休旅Cherokee也會來到台灣市場，較為可惜的是，因全球運輸與氣候因素影響，無法如期於車展期間進行展示。

新世代休旅 Compass首度亮相

Jeep Compass。（圖／林昱丞攝影）

Compass建構於STELLANTIS集團最新STLA MEDIUM平台之上，在兼顧車身尺碼與空間效率的同時，帶來全方位的產品進化。外觀設計延續Jeep經典七槽式水箱護罩、梯形輪拱與剛硬比例，並融入更俐落、現代化的線條語彙，使其在都會通勤與戶外使用情境中，皆能展現高度辨識度與實用性。

Jeep Compass。（圖／林昱丞攝影）

在空間與機能層面，Compass針對日常使用需求進行全面強化，車室空間、收納配置與乘坐舒適度同步升級，回應家庭用車、長途行駛與多元生活型態的實際需求。同時導入大尺寸數位儀錶與中央觸控螢幕，整合新世代駕駛輔助與智慧連網系統，透過更直覺的介面設計與更完整的科技支援，讓車輛不僅具備Jeep高機能特性，也同步滿足現代駕駛對科技便利性的期待。

Jeep Compass。（圖／林昱丞攝影）

寶嘉聯合表示，藉由本屆車展的搶先亮相，Jeep Compass不僅揭示品牌回歸台灣後的下一波產品節奏，也清楚勾勒出Jeep於主流SUV級距中的未來發展方向；預計於2026年第三季正式導入台灣市場，成為Jeep啟動新世代產品佈局的重要關鍵起點。

新世代的「切肉機」 Cherokee多了點斯文

Jeep Cherokee。（圖／寶嘉聯合提供）

Jeep Cherokee甫於12月在北美市場正式發表，其作為Jeep產品陣容承先啟後的重要大型SUV，Cherokee自誕生以來即在品牌歷史中扮演關鍵角色，長年承載Jeep將越野精神延伸至主流家庭用車市場的核心使命。

Jeep Cherokee。（圖／寶嘉聯合提供）

Cherokee車系橫跨多個世代，從早期奠定SUV基本輪廓與多功能定位，到後續歷代車型於空間機能、行路質感與日常實用性上的持續進化，不僅深刻影響品牌產品布局，也在全球SUV發展歷程中占有一席之地。

Jeep Cherokee。（圖／寶嘉聯合提供）

Cherokee原已規劃於本屆台北車展與台灣消費者見面，惟因全球運輸與氣候因素影響，無法如期於車展期間進行展示。寶嘉聯合指出，車展未來這幾天仍有機會展出，若仍趕不上車展時辰，會再另選時間與大家見面。

經典藍哥 Wrangler雙車型超霸氣

Jeep Wrangler。（圖／寶嘉聯合提供）

作為Jeep最具代表性的經典車款，Jeep Wrangler不僅是品牌重返台灣市場後的核心象徵，更是Jeep精神最純粹、最不可取代的具體化身。承襲自軍用越野車Willys MB的純正血統，Jeep Wrangler以方正車身比例、可拆卸車門與車頂設計，以及純正四驅與征服地形的能力，持續詮釋Jeep對自由與探索的原始信念。

台北車展中，Jeep Wrangler展出Sahara與Rubicon雙車型，分別代表Jeep對不同使用需求的極致詮釋：Sahara車型以「讓日常更有型」為定位，兼顧都會風格與全天候行駛能力，適合在日常生活中展現Jeep獨有的個性魅力；Rubicon車型則以「為挑戰而生」為使命，專為征服岩石、泥濘與極端地形而打造。

