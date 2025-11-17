愛玩車／和泰推洗車地圖 全台破百據點線上選

TOYOTA與Lexus總代理和泰汽車正式推出「OpenHub洗車地圖」。（圖／和泰提供）





TOYOTA與Lexus總代理和泰汽車於11月17日正式推出「OpenHub洗車地圖」，將旗下人車生活服務平台「OpenHub」服務延伸至車主日常洗車需求。該服務與全國及車容坊兩大加油站業者合作，車主可透過My Toyota APP及Lexus Plus APP搜尋全台超過120個洗車據點，並享有線上整合服務，包括電子洗車券兌換及使用紀錄查詢。

為慶祝「OpenHub洗車地圖」上線，OpenHub即日起至2025年12月31日舉辦「洗車地圖開幕慶活動」。（圖／和泰提供）

和泰汽車於2023年推出全新人車生活服務平台「OpenHub」，以開放共享理念整合各項車主日常服務。平台首項服務「OpenHub充電漫遊服務」已成功串接12家充電營運商，提供車主更便利的充電體驗。此次推出的「OpenHub洗車地圖」則是OpenHub服務的第二項延伸，整合全台洗車資訊，並以統一API介面與電子券管理機制，嵌入至My Toyota APP與Lexus Plus APP中，讓車主能在熟悉的APP內直接查詢據點、兌換電子洗車券及管理使用紀錄。

在合作夥伴方面，「OpenHub洗車地圖」首波整合了「全國」與「車容坊」兩大業者。全國為台灣主要民營加油站之一，長期經營洗車市場，每年服務超過400萬台次，網絡遍及全台各縣市；而車容坊則由專業洗車中心起家，逐步擴展至加油、洗車與驗車等多元服務，並強調專業及用心，致力提供車主安心、便利的服務體驗。和泰汽車表示，透過平台整合，車主能更快速、直覺地找到適合的洗車據點，並享有數位化的消費體驗。

「OpenHub洗車地圖」首波整合了「全國」與「車容坊」兩大業者。（圖／和泰提供）

為慶祝「OpenHub洗車地圖」上線，OpenHub即日起至2025年12月31日舉辦「洗車地圖開幕慶活動」。活動期間，用戶可於My Toyota APP或Lexus Plus APP以和泰Points兌換電子洗車券，首次兌換可享折扣及50點和泰Points回饋，名額限量1,000名。此外，用戶於年底前至合作站點使用電子洗車券完成洗車後，還可獲贈相同品項洗車券1張，提供車主額外的便利與優惠。

和泰汽車指出，透過OpenHub平台，未來將持續擴展各項車主日常服務，結合數位化工具與合作夥伴網絡，期望讓車主在車輛使用及生活體驗上更加便利。隨著平台功能逐步完善，OpenHub不僅是車輛服務工具，也逐漸成為車主生活的一部分。

和泰汽車表示，OpenHub自創立以來，即以串聯各式移動服務、提升車主生活便利性為目標。未來將持續擴大與更多優質洗車業者合作，並繼續拓展人車生活應用場景，打造更完整的智慧人車生態圈，為車主帶來更美好的用車新體驗。

