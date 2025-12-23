愛玩車／唯一的Range Rover 盡顯英倫奢華

Range Rover以品牌經典車色作為設計元素，透過「SV Bespoke頂級客製化服務」打造全球限量生產的Range Rover SV Fifty-Five。（圖／JLR Taiwan提供）





第一代Range Rover問世至今2025年屆滿 55 週年，因此Range Rover以品牌經典車色作為設計元素，透過「SV Bespoke頂級客製化服務」打造全球限量生產的Range Rover SV Fifty-Five，致敬此一重要里程碑。JLR Taiwan於12月23日宣布，導入全台唯一一輛搭載林肯綠SV Bespoke專屬特殊色的限量紀念車，建議售價為1,230萬元。

車漆靈感源自Range Rover經典配色——Lincoln Green林肯綠。（圖／JLR Taiwan提供）

Range Rover SV Fifty-Five以當代旗艦Range Rover SV P615 LWB打造此限量車型，車漆靈感源自Range Rover經典配色——Lincoln Green林肯綠作為車身外觀主軸，其色彩取自英格蘭中部林肯郡的自然之美，透過SV Bespoke頂級工藝完美詮釋富含現代品味的華麗金屬光澤。

外觀設計結合「SV Intrepid外觀套件」，運用石墨色巧妙點綴全車外觀飾條，勾勒高級與沉穩的大器風格；後視鏡則採用納維克黑點綴，並配備23吋10幅式鍛造緞光深灰／黑對比與亮澤納維克黑相間輪圈與黑色煞車卡鉗，以沉穩俐落線條與配色襯托限量及特殊性，同時致敬Range Rover 55週年的歷史時刻。

全車座椅、車頂篷、安全帶與腳踏墊皆使用經典的Caraway香芹籽棕色作為主調，營造與車身相同的低調奢華氛圍。（圖／JLR Taiwan提供）

車內延續外觀設計風格，包括全車座椅、車頂篷、安全帶與腳踏墊皆使用經典的Caraway香芹籽棕色作為主調，營造與車身相同的低調奢華氛圍；延續SV Intrepid主題設計，採用黑色陶瓷所製成的排檔座、控制旋鈕與啟動按鍵，點綴奢華質感細節。前座椅面採用Near-Aniline leather近苯胺頂級皮革，後座則採用Semi-Aniline leather半苯胺皮革，於座椅肩靠與後座腰部靠枕採用SV Bespoke特殊訂製鑽石樣式刺繡，客製化車門金屬門檻則鑲嵌Range Rover SV Fifty-Five字樣。

前座椅面採用Near-Aniline leather近苯胺頂級皮革，座椅肩靠採用SV Bespoke特殊訂製鑽石樣式刺繡。（圖／JLR Taiwan提供）

Range Rover SV Fifty-Five採五座設定，雙前座配備22向電動調整雙前座椅含加熱 / 冷風 / 記憶 / 熱石按摩功能，後排座椅則採進階舒適行政總裁後席，具備加熱 / 冷風 / 記憶 / 熱石按摩與電動調整，並搭配智慧座椅控制裝置及加熱腿靠。配備尾門活動套件的後廂空間，結合了精緻的皮質靠墊座椅、專屬照明與揚聲器。

客製化車門金屬門檻鑲嵌Range Rover SV Fifty-Five字樣。（圖／JLR Taiwan提供）

中央儀表採用13.7吋全數位儀表與13.1吋曲面觸控螢幕，搭載最新Pivi Pro車輛資訊娛樂系統，整合多數車輛控制功能，透過中央控制螢幕一鍵快速控制。車艙配置Meridian 1600W Signature旗艦級數位化環繞音響系統，隱藏於頭枕中的揚聲器具備主動式道路降噪功能；細節之處包括方向盤加熱功能與前排中央扶手具備制冷功能，進階車室負離子系統含PM2.5懸浮微粒過濾與二氧化碳感測功能。

動力與行車科技方面，搭載最新4.4L V8 雙渦輪增壓汽油引擎，具備615匹與750 Nm最大動力輸出；針對非鋪裝道路，搭載集團最先進的Terrain Response 2進階全地形反應系統與ATPC全地形進階控制系統；加上最新世代的主動安全防護功能全面搭載，同時整合ACC主動巡航控制系統與方向盤輔助功能。

SV Bespoke頂級客製化服務現已提供於Range Rover SV、Autobiography與Range Rover Sport SV三款車型。Range Rover SV Fifty-Five作為Range Rover車型問世55週年此一里程碑的紀念之作，其意義除彰顯Range Rover對於歷史經典的致敬外，更透過源自英倫半世紀以來淬鍊的頂級工藝，精工細作所呈現當今工業巔峰的現代奢華經典之作。

