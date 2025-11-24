愛玩車／四品牌旗艦展間台中開幕 Jeep就快了！

STELLANTIS台中旗艦品牌中心坐落於台中市中清路主要幹道，具備高度車流量與能見度。（圖／林昱丞攝影）





寶嘉聯合於11月24日攜手中部經銷夥伴——佳樂汽車，在台中市中清路正式揭幕以STELLANTIS BRAND HOUSE全球最新規範打造的「台中旗艦品牌中心」。此據點不僅是亞太區首座依循STELLANTIS BRAND HOUSE標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是少數將Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。而Jeep雖沒有一同發表新車，但據悉將於12月正式回歸台灣市場。

STELLANTIS台中旗艦品牌中心開幕剪綵。（圖／林昱丞攝影）

寶嘉聯合認為，「台中旗艦品牌中心」由佳樂汽車選址於台中市中清路主要幹道，具備高度車流量與能見度，對全品牌之曝光與流量導入具有顯著優勢；周邊鄰近台中市政府大型開發案與重劃區，住宅、商業與生活動能蓬勃發展，具備長期市場擴張性；同時，剛好緊鄰快捷道路與國道交通節點，讓台中市民在賞車與回廠動線上更加便捷，是兼具流量、發展性與便利性的理想據點。

外觀採寬闊的水平量體設計，臨路達65公尺的壯闊門面搭配四座垂直立面招牌，分別呈現Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT的專屬識別。（圖／林昱丞攝影）

「台中旗艦品牌中心」全面導入STELLANTIS集團最新STELLANTIS BRAND HOUSE全球標準規範，是亞太地區首座完整以多品牌整合為核心精神打造，同時，也是亞太地區最大規模的旗艦級展示據點。此次建置由佳樂汽車歷時5個月全力打造，外觀採寬闊的水平量體設計，臨路達65公尺的壯闊門面搭配四座垂直立面招牌，分別呈現Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT的專屬識別，形成鮮明而獨立的品牌界線；挑高黑色主體結合集團代表色系，使整體立面展現高一致性的國際質感與精品化視覺語彙。

每個品牌都有屬於自己的半獨立空間，除了保有品牌特性外，消費者也可以輕鬆地去參觀其他品牌。（圖／林昱丞攝影）

台中旗艦品牌中心以超過 900 坪的寬敞場域，打造從展示、維修到交車全流程的一站式高規格體驗。展示空間以精品設計呈現Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT四大品牌的獨立展示區，利用光影、材質與場景配置強化各品牌風格，使消費者得以沉浸式方式感受四種截然不同的品牌文化。

服務廠導入原廠認證的診斷系統、進口頂車機與專屬維修工位，以符合原廠高標準規格提供專業且高效率的維修技術。（圖／林昱丞攝影）

服務廠則導入原廠認證的診斷系統、進口頂車機與專屬維修工位，以符合原廠高標準規格提供專業且高效率的維修技術；同時，客休區設置透明維修視窗，讓車主能以公開透明的方式安心觀察整個作業流程。此外，還設置超過315坪的專屬停車區，提供充足且便利的停車空間。

客休區設置透明維修視窗，讓車主能以公開透明的方式安心觀察整個作業流程。（圖／寶嘉聯合提供）

佳樂汽車深耕中台灣汽車市場30餘年，從1987年於台中成立全台第一間吉普車展示中心起步，到今日成為寶嘉聯合在中部地區的重要經銷夥伴，其發展脈絡始終與台灣汽車文化緊密相連。此次「台中旗艦品牌中心」的啟用，象徵佳樂汽車正式邁入全新營運階段，無論品牌整合、展示規模，或服務能量，都朝向更全面、更國際化的高度升級。

Jeep還沒正式揭幕，但據悉該品牌即將12月初正式登台。（圖／寶嘉聯合提供）

未來，佳樂汽車將以「台中旗艦品牌中心」為核心據點，全面推動Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT在中台灣的長期布局。除持續拓展展示與銷售體系之外，亦將同步提升售後技術能力與維修品質，並透過更具深度的品牌體驗活動，強化消費者對四大品牌文化與產品價值的認識。同時規劃逐步擴大中台灣的服務網絡，建構多品牌一體化的區域經營模式，打造從展示、保修到體驗皆能銜接的完整服務生態系，進一步提升其在中台灣市場的覆蓋率與服務密度。

「台中旗艦品牌中心」開幕亦是寶嘉聯合重新啟動Jeep品牌布局後的重要階段性亮相，Jeep重返台灣的完整計畫將於後續適時公布，預計將於12月正式登台。寶嘉聯合表示，將以純正美式精神、全新品牌視角與嶄新的品牌體驗，開啟Jeep在台灣的新篇章，並逐步推動品牌在產品、服務與市場策略上的全面進化。

