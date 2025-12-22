愛玩車／四品牌旗艦展間桃園登場 車展新車搶先看

寶嘉聯合攜手桃園地區經銷夥伴——荃程汽車，揭幕亞太第二座、依循STELLANTIS BRAND HOUSE全球規範打造的「桃園旗艦品牌中心」。（圖／林昱丞攝影）





寶嘉聯合於12月22日攜手桃園地區經銷夥伴——荃程汽車，在桃園市龍壽街正式揭幕亞太第二座、依循STELLANTIS BRAND HOUSE全球規範打造的「桃園旗艦品牌中心」。同時亮相Alfa Romeo全新世代休旅Junior，以及CITROËN跨界小型休旅C3 AIRCROSS，這些車將會於「2026 台北新車暨新能源車大展」公開展演。

荃程汽車「桃園旗艦品牌中心」一次集結集團旗下四大品牌。（圖／寶嘉聯合提供）

寶嘉聯合表示，荃程汽車「桃園旗艦品牌中心」座落於桃園區龍壽街交通樞紐地段，鄰近多條市區主要幹道，並便捷銜接高速公路與快速道路系統，具備高度交通可及性，更串聯桃園市中心、中壢及周邊重要生活圈；場內亦設有充足停車空間，賞車與試乘動線規劃完善，為消費者提供更加便利、無縫銜接的賞車體驗。

廣告 廣告

「桃園旗艦品牌中心」是台灣第二間依循STELLANTIS BRAND HOUSE全球規範打造的旗艦品牌中心。（圖／寶嘉聯合提供）

該據點除了是亞太第二座，同時也是台灣第二間依循STELLANTIS BRAND HOUSE全球規範打造的旗艦品牌中心，全面整合新車展示、試乘體驗與品牌體驗等多元機能，一次集結集團旗下四大品牌，讓消費者於單一場域即可完整體驗多品牌車款魅力。

同一場域中分別呈現Alfa Romeo、CITROËN、Jeep與PEUGEOT各自專屬的品牌識別與視覺語彙。（圖／寶嘉聯合提供）

在整體建築與空間規劃上，「桃園旗艦品牌中心」於同一場域中分別呈現Alfa Romeo、CITROËN、Jeep與PEUGEOT各自專屬的品牌識別與視覺語彙，建立清楚而獨立的品牌界線，同時兼顧整體一致性與國際品牌質感。建築立面以挑高黑色主體為設計基調，結合STELLANTIS集團代表性色彩系統，透過比例、材質與光影層次的精緻拿捏，使整體外觀在沉穩中展現精品化質感，充分體現全球品牌旗艦據點所應具備的現代與高級氛圍。

荃程汽車董事長黃勇仁。（圖／林昱丞攝影）

荃程汽車董事長黃勇仁表示：「荃程汽車自1998年投入汽車服務產業以來，始終以『人』作為出發點，秉持『客戶的需求，就是自己的需求』的理念，陪伴客戶找到真正符合期待的車輛與用車生活。2006年起投身法系品牌經銷體系，多年深耕新北、桃園市場；此次桃園旗艦品牌中心的啟用，不僅是荃程汽車的重要里程碑，也讓我們能在更高規格的空間中，結合多品牌資源，為消費者提供完整、貼近國際水準的賞車、試乘體驗。」

Alfa Romeo Junior Ibrida／Elettrica 280 Veloce即將在台北車展上公開露面。（圖／林昱丞攝影）

除了「桃園旗艦品牌中心」開幕外，寶嘉聯合也帶來即將在「2026 台北新車暨新能源車大展」公開亮相的全新三輛車款，分別為Alfa Romeo Junior Ibrida／Elettrica 280 Veloce與CITROËN C3 AIRCROSS。

Alfa Romeo Junior Ibrida採用P2 HYBRID油電混合動力系統，綜效輸出達145匹馬力。（圖／林昱丞攝影）

即將展出的Alfa Romeo新世代休旅Junior會有兩個版本，Ibrida車型採用P2 HYBRID油電混合動力系統，綜效輸出達145匹馬力，0-100 km/h加速僅需8.9秒；Elettrica 280 Veloce車型則搭載高輸出的純電動力系統，最大輸出達280匹馬力，0-100 km/h加速為5.9秒。

Junior Elettrica 280 Veloce導入完整性能導向配置，包含降低20 mm的運動化底盤懸吊設定、Torsen機械式限滑差速器，以及對向四活塞高性能煞車系統。（圖／林昱丞攝影）

Junior Elettrica 280 Veloce為進一步強化鋼砲性能本質，導入完整性能導向配置，包含降低20 mm的運動化底盤懸吊設定、Torsen機械式限滑差速器，以及對向四活塞高性能煞車系統，在轉向反應、彎道穩定性與循跡表現上全面升級。

Junior的內裝設計十足駕駛導向，而在Elettrica 280 Veloce車型上還有運動型Sabelt Alcantara 賽車座椅。（圖／林昱丞攝影）

在外觀設計上，Junior透過緊湊且富張力的車身比例、俐落立體的線條刻畫，以及經典Scudetto水箱護罩與銳利燈組造型，重新詮釋新世代Alfa Romeo運動時尚樣貌。Elettrica 280 Veloce另外配置Veloce專屬銘牌、20吋專屬鋁圈與高性能電動車專用胎，並搭配專屬黑色Scudetto水箱護罩及運動化外觀套件；另外車內還有運動型Sabelt Alcantara 賽車座椅。

CITROËN C3 AIRCROSS採用品牌最新世代設計語彙，以更粗獷、立體且充滿SUV氣息的外型輪廓，展現兼具風格與機能的運動休旅定位。（圖／林昱丞攝影）

CITROËN C3 AIRCROSS採用品牌最新世代設計語彙，以更粗獷、立體且充滿SUV氣息的外型輪廓，展現兼具風格與機能的運動休旅定位。C3 AIRCROSS提供5人座與7人座兩種座椅設定，可對應不同家庭結構與各式生活型態需求。

C3 AIRCROSS配備數位儀錶與10.25吋全彩觸控螢幕。（圖／林昱丞攝影）

C3 AIRCROSS標配「CITROËN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅」，加上CITROËN專利的 「PHC魔毯液壓懸吊系統」，有效吸收路面震動，即使行經顛簸路況，依然維持平順、穩定的行路質感。C3 AIRCROSS採用「C-Zen Lounge座艙架構」，透過簡化且直覺的資訊配置，讓駕駛能更專注於行車本身，營造放鬆且貼近日常使用的乘車氛圍。同時，配備數位儀錶與10.25吋全彩觸控螢幕，也支援Apple CarPlay與Android Auto。

CITROËN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅。（圖／林昱丞攝影）

C3 AIRCROSS搭載新世代P2 HYBRID油電混合動力系統，以第三代1.2L渦輪增壓汽油引擎為核心，結合48V電動馬達，與整合式e-DCS6濕式雙離合器6速自手排變速系統，綜效輸出達145匹，0-100 km/h加速僅需8.5秒。

C3 AIRCROSS會有五座與七座版本，現場展示的是五座。（圖／林昱丞攝影）

寶嘉聯合指出，Alfa Romeo Junior預計於2026年第二季在台上市，CITROËN C3 AIRCROSS則會於晚一點的第三季上市。而「2026 台北新車暨新能源車大展」除了有Alfa Romeo Junior與CITROËN C3 AIRCROSS外，還會有其他神秘車款，將成為眾多參展品牌中，展示新車最多的展區。

更多東森新聞報導

愛玩車／全新豐田RAV4日本亮相 升級套件有夠帥

愛玩車／納智捷7.87億全賣了！鴻華先進推新款電動車

愛玩車／Gogoro大解密 這些數據超有趣

