愛玩車／四品牌旗艦展間桃園登場 車展新車搶先看

寶嘉聯合攜手桃園地區經銷夥伴——荃程汽車，揭幕亞太第二座、依循STELLANTIS BRAND HOUSE全球規範打造的「桃園旗艦品牌中心」。（圖／林昱丞攝影）
寶嘉聯合攜手桃園地區經銷夥伴——荃程汽車，揭幕亞太第二座、依循STELLANTIS BRAND HOUSE全球規範打造的「桃園旗艦品牌中心」。（圖／林昱丞攝影）


寶嘉聯合於12月22日攜手桃園地區經銷夥伴——荃程汽車，在桃園市龍壽街正式揭幕亞太第二座、依循STELLANTIS BRAND HOUSE全球規範打造的「桃園旗艦品牌中心」。同時亮相Alfa Romeo全新世代休旅Junior，以及CITROËN跨界小型休旅C3 AIRCROSS，這些車將會於「2026 台北新車暨新能源車大展」公開展演。

荃程汽車「桃園旗艦品牌中心」一次集結集團旗下四大品牌。（圖／寶嘉聯合提供）
荃程汽車「桃園旗艦品牌中心」一次集結集團旗下四大品牌。（圖／寶嘉聯合提供）

寶嘉聯合表示，荃程汽車「桃園旗艦品牌中心」座落於桃園區龍壽街交通樞紐地段，鄰近多條市區主要幹道，並便捷銜接高速公路與快速道路系統，具備高度交通可及性，更串聯桃園市中心、中壢及周邊重要生活圈；場內亦設有充足停車空間，賞車與試乘動線規劃完善，為消費者提供更加便利、無縫銜接的賞車體驗。

「桃園旗艦品牌中心」是台灣第二間依循STELLANTIS BRAND HOUSE全球規範打造的旗艦品牌中心。（圖／寶嘉聯合提供）
「桃園旗艦品牌中心」是台灣第二間依循STELLANTIS BRAND HOUSE全球規範打造的旗艦品牌中心。（圖／寶嘉聯合提供）

該據點除了是亞太第二座，同時也是台灣第二間依循STELLANTIS BRAND HOUSE全球規範打造的旗艦品牌中心，全面整合新車展示、試乘體驗與品牌體驗等多元機能，一次集結集團旗下四大品牌，讓消費者於單一場域即可完整體驗多品牌車款魅力。

同一場域中分別呈現Alfa Romeo、CITROËN、Jeep與PEUGEOT各自專屬的品牌識別與視覺語彙。（圖／寶嘉聯合提供）
同一場域中分別呈現Alfa Romeo、CITROËN、Jeep與PEUGEOT各自專屬的品牌識別與視覺語彙。（圖／寶嘉聯合提供）

在整體建築與空間規劃上，「桃園旗艦品牌中心」於同一場域中分別呈現Alfa Romeo、CITROËN、Jeep與PEUGEOT各自專屬的品牌識別與視覺語彙，建立清楚而獨立的品牌界線，同時兼顧整體一致性與國際品牌質感。建築立面以挑高黑色主體為設計基調，結合STELLANTIS集團代表性色彩系統，透過比例、材質與光影層次的精緻拿捏，使整體外觀在沉穩中展現精品化質感，充分體現全球品牌旗艦據點所應具備的現代與高級氛圍。

荃程汽車董事長黃勇仁。（圖／林昱丞攝影）
荃程汽車董事長黃勇仁。（圖／林昱丞攝影）

荃程汽車董事長黃勇仁表示：「荃程汽車自1998年投入汽車服務產業以來，始終以『人』作為出發點，秉持『客戶的需求，就是自己的需求』的理念，陪伴客戶找到真正符合期待的車輛與用車生活。2006年起投身法系品牌經銷體系，多年深耕新北、桃園市場；此次桃園旗艦品牌中心的啟用，不僅是荃程汽車的重要里程碑，也讓我們能在更高規格的空間中，結合多品牌資源，為消費者提供完整、貼近國際水準的賞車、試乘體驗。」

Alfa Romeo Junior Ibrida／Elettrica 280 Veloce即將在台北車展上公開露面。（圖／林昱丞攝影）
Alfa Romeo Junior Ibrida／Elettrica 280 Veloce即將在台北車展上公開露面。（圖／林昱丞攝影）

除了「桃園旗艦品牌中心」開幕外，寶嘉聯合也帶來即將在「2026 台北新車暨新能源車大展」公開亮相的全新三輛車款，分別為Alfa Romeo Junior Ibrida／Elettrica 280 Veloce與CITROËN C3 AIRCROSS。

Alfa Romeo Junior Ibrida採用P2 HYBRID油電混合動力系統，綜效輸出達145匹馬力。（圖／林昱丞攝影）
Alfa Romeo Junior Ibrida採用P2 HYBRID油電混合動力系統,綜效輸出達145匹馬力。（圖／林昱丞攝影）

即將展出的Alfa Romeo新世代休旅Junior會有兩個版本，Ibrida車型採用P2 HYBRID油電混合動力系統，綜效輸出達145匹馬力，0-100 km/h加速僅需8.9秒；Elettrica 280 Veloce車型則搭載高輸出的純電動力系統，最大輸出達280匹馬力，0-100 km/h加速為5.9秒。

Junior Elettrica 280 Veloce導入完整性能導向配置，包含降低20 mm的運動化底盤懸吊設定、Torsen機械式限滑差速器，以及對向四活塞高性能煞車系統。（圖／林昱丞攝影）
Junior Elettrica 280 Veloce導入完整性能導向配置,包含降低20 mm的運動化底盤懸吊設定、Torsen機械式限滑差速器,以及對向四活塞高性能煞車系統。（圖／林昱丞攝影）

Junior Elettrica 280 Veloce為進一步強化鋼砲性能本質，導入完整性能導向配置，包含降低20 mm的運動化底盤懸吊設定、Torsen機械式限滑差速器，以及對向四活塞高性能煞車系統，在轉向反應、彎道穩定性與循跡表現上全面升級。

Junior的內裝設計十足駕駛導向，而在Elettrica 280 Veloce車型上還有運動型Sabelt Alcantara 賽車座椅。（圖／林昱丞攝影）
Junior的內裝設計十足駕駛導向,而在Elettrica 280 Veloce車型上還有運動型Sabelt Alcantara 賽車座椅。（圖／林昱丞攝影）

在外觀設計上，Junior透過緊湊且富張力的車身比例、俐落立體的線條刻畫，以及經典Scudetto水箱護罩與銳利燈組造型，重新詮釋新世代Alfa Romeo運動時尚樣貌。Elettrica 280 Veloce另外配置Veloce專屬銘牌、20吋專屬鋁圈與高性能電動車專用胎，並搭配專屬黑色Scudetto水箱護罩及運動化外觀套件；另外車內還有運動型Sabelt Alcantara 賽車座椅。

CITROËN C3 AIRCROSS採用品牌最新世代設計語彙，以更粗獷、立體且充滿SUV氣息的外型輪廓，展現兼具風格與機能的運動休旅定位。（圖／林昱丞攝影）
CITROËN C3 AIRCROSS採用品牌最新世代設計語彙,以更粗獷、立體且充滿SUV氣息的外型輪廓,展現兼具風格與機能的運動休旅定位。（圖／林昱丞攝影）

CITROËN C3 AIRCROSS採用品牌最新世代設計語彙，以更粗獷、立體且充滿SUV氣息的外型輪廓，展現兼具風格與機能的運動休旅定位。C3 AIRCROSS提供5人座與7人座兩種座椅設定，可對應不同家庭結構與各式生活型態需求。

C3 AIRCROSS配備數位儀錶與10.25吋全彩觸控螢幕。（圖／林昱丞攝影）
C3 AIRCROSS配備數位儀錶與10.25吋全彩觸控螢幕。（圖／林昱丞攝影）

C3 AIRCROSS標配「CITROËN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅」，加上CITROËN專利的 「PHC魔毯液壓懸吊系統」，有效吸收路面震動，即使行經顛簸路況，依然維持平順、穩定的行路質感。C3 AIRCROSS採用「C-Zen Lounge座艙架構」，透過簡化且直覺的資訊配置，讓駕駛能更專注於行車本身，營造放鬆且貼近日常使用的乘車氛圍。同時，配備數位儀錶與10.25吋全彩觸控螢幕，也支援Apple CarPlay與Android Auto。

CITROËN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅。（圖／林昱丞攝影）
CITROËN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅。（圖／林昱丞攝影）

C3 AIRCROSS搭載新世代P2 HYBRID油電混合動力系統，以第三代1.2L渦輪增壓汽油引擎為核心，結合48V電動馬達，與整合式e-DCS6濕式雙離合器6速自手排變速系統，綜效輸出達145匹，0-100 km/h加速僅需8.5秒。

C3 AIRCROSS會有五座與七座版本，現場展示的是五座。（圖／林昱丞攝影）
C3 AIRCROSS會有五座與七座版本,現場展示的是五座。（圖／林昱丞攝影）

寶嘉聯合指出，Alfa Romeo Junior預計於2026年第二季在台上市，CITROËN C3 AIRCROSS則會於晚一點的第三季上市。而「2026 台北新車暨新能源車大展」除了有Alfa Romeo Junior與CITROËN C3 AIRCROSS外，還會有其他神秘車款，將成為眾多參展品牌中，展示新車最多的展區。

