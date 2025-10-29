愛玩車／四大巨頭合作 打造Level 4自駕車服務

STELLANTIS集團與NVIDIA輝達、Uber優步及鴻海科技集團（Foxconn） 建立全新合作關係。（圖／STELLANTIS提供）





STELLANTIS集團於10月29日宣布，與NVIDIA輝達、Uber優步及鴻海科技集團（Foxconn） 建立全新合作關係，將共同開發並部署符合Level 4自動駕駛車輛，推動全球Robotaxi自動駕駛計程車服務邁向實際商業化階段。

STELLANTIS集團與NVIDIA、Uber及鴻海科技集團共同合作，結合各自領域之專業與優勢，共同推進下一代自動駕駛車輛的研發與商業應用。STELLANTIS集團憑藉全球車輛工程與製造專業，負責開發與生產基於輕型商用車與STLA Small AV-Ready平台的自動駕駛車輛，整合NVIDIA的DRIVE AV軟體以實現Level 4自動駕駛能力。

NVIDIA提供具備Level 4自動駕駛能力之停車與行駛功能的「DRIVE AV軟體」，運行於DRIVE AGX Hyperion 10架構，並搭載通過安全認證的 DriveOS 作業系統。鴻海科技集團則會與STELLANTIS 集團進行硬體與系統整合，強化感測與高效能運算模組。Uber負責Robotaxi自動駕駛計程車營運服務，導入由STELLANTIS集團製造、整合NVIDIA技術的自動駕駛車輛至其全球車隊；初期全球預計部署5,000輛，首波將於美國市場啟動，計畫2028年量產上線。

STELLANTIS集團透露，攜手全球領導品牌NVIDIA、Uber及鴻海科技集團展開跨領域策略合作，不僅獲得四大品牌領導者的高度重視與支持，同時，皆肯定這項策略合作將成為推動全球自動駕駛技術與智慧駕馭發展的重要里程碑。

STELLANTIS集團執行長Antonio Filosa表示：「自動駕駛科技開啟了更智慧、更普及的交通新時代。而此次全新打造的AV-Ready平台，正是因應這股全球趨勢的關鍵基礎。透過與AI、電子與移動服務領域的領導夥伴攜手合作，我們將實現安全、高效與永續並行的移動願景，讓智慧駕馭成為日常生活的一部分。」

Uber執行長Dara Khosrowshahi指出：「NVIDIA是AI時代的核心推動者，如今結合STELLANTIS集團的製造實力與Uber的全球營運網絡，我們將率先部署大規模Level 4自動駕駛技術，為全球乘客帶來嶄新且安全的移動體驗。」

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳強調：「Level 4自動駕駛技術不僅代表汽車產業的重大演進，更象徵人工智慧技術的躍進。結合STELLANTIS集團的全球規模、NVIDIA DRIVE平台以及鴻海科技集團的系統整合能力，我們正攜手打造新世代專屬的Robotaxi車隊，讓交通更安全、更普及、更可負擔。」

鴻海科技集團董事長劉揚偉認為：「自動駕駛移動是鴻海電動車策略的核心方向。透過與STELLANTIS集團、NVIDIA與Uber的策略聯盟，我們將加速Level 4自動駕駛技術的落實，邁向全面進化，實現真正的無人駕駛新願景。」

STELLANTIS集團繼10月初與小馬智行於歐洲展開Level 4自動駕駛測試後，本次策略合作將進一步擴大STELLANTIS集團在全球自動駕駛與智慧移動領域的戰略布局。此次跨領域策略合作以STELLANTIS集團旗下的中大型廂型車平台與STLA Small模組化架構為核心基礎，結合靈活、高彈性的車體設計與先進科技套件，打造兼具高安全性與高可靠度的Level 4自動駕駛車輛，滿足多樣化的乘用與商務的多元用車需求。

STELLANTIS集團旗下品牌台灣總代理寶嘉聯合表示，對於本次全球策略合作深表關注，未來也將持續為台灣消費者引進STELLANTIS集團具前瞻性、領先車壇的汽車科技，積極推動智慧駕駛與永續移動發展，為台灣消費者帶來更安全、更高效的駕馭體驗。