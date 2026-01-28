愛玩車／地中海的優雅 法拉利Amalfi台灣登場

法拉利總代理臺灣蒙地拿在台灣發表全新車型Ferrari Amalfi。（圖／林昱丞攝影）





法拉利總代理臺灣蒙地拿於1月27日在台灣發表全新車型Ferrari Amalfi，這款搭載前中置V8引擎的 2+雙門跑車接替了Roma的位置，成為品牌旗下兼顧極致性能與長途旅行實用性的新一代指標之作。Amalfi的開發核心在於深化「Grand Tourer」的概念，在賽道級別的操駕表現與日常駕駛的舒適感之間取得平衡。全新Amalfi在台售價為1,390萬元起。

外觀設計強調極簡主義與現代感，車頭取消了Roma的傳統格柵，由大型進氣口與修長的雕塑化引擎蓋取代。（圖／林昱丞攝影）

得獎引擎重新調校 馬力上看640匹

這具引擎可輸出640匹最大馬力，最大扭力則是760 Nm，搭配八速F1雙離合器變速箱，0-100 km/h加速僅需3.3秒，極速來到320 km/h。（圖／林昱丞攝影）

全新Amalfi的動力心臟源自於F154系列3,855 c.c. V8雙渦輪增壓引擎，透過重新調校，兩個渦輪增壓器的轉速可分別獨立控制，最高轉速達171,000 rpm，讓這具引擎可輸出640匹最大馬力，最大扭力則是760 Nm。同時進行輕量化工程，新型的凸輪軸減少了1.3公斤。

車尾造型以一條鮮明的環繞式線條包覆尾部並延伸至車側，勾勒出簡潔俐落的輪廓。（圖／林昱丞攝影）

傳動系統方面，全新Amalfi搭載八速F1雙離合器變速箱，0-100 km/h加速僅需3.3秒，0-200 km/h則為9.0秒，極速來到320 km/h。另外，排氣系統採用等長歧管與平面曲軸設計，並配置比例控制閥門，可根據駕駛模式動態調整音色。

極簡現代設計 保有強大下壓力

車艙採用對稱式雙座艙佈局，針對人機介面（HMI）進行了升級，方向盤回歸了實體按鍵控制，有效改善觸覺回饋與操作的直覺性。（圖／林昱丞攝影）

Amalfi一詞源自於義大利緊鄰地中海的小鎮，其以陡峭的懸崖、色彩繽紛的房屋和海岸美景聞名。所以Ferrari Amalfi的首發車色Verde Costiera，便是從Amalfi海岸的海面粼粼波光而來。外觀設計強調極簡主義與現代感，車頭取消了Roma的傳統格柵，由大型進氣口與修長的雕塑化引擎蓋取代。車側線條維持優雅，20吋的輪圈彰顯非凡性能。車尾造型採用同樣的設計理念，以一條鮮明的環繞式線條包覆尾部並延伸至車側，勾勒出簡潔俐落的輪廓。

中央鞍座融入換檔結構、鑰匙插槽、無線充電板及其他輔助控制功能。（圖／林昱丞攝影）

空氣動力設計上，車身融入許多空氣通道，有效增加減少空氣阻力且增加下壓力之餘，也帶來更好的散熱表現。另外後方的主動式後尾翼能根據車速及車輛動態，在低風阻（LD）、中等下壓力（MD）與高下壓力（HD）三種模式間自動切換。在HD模式下，當時速達到250 km/h，能產生110公斤的額外下壓力，顯著提升高速行駛時的穩定性。

現代化佈局 主安配備變標配

後方的主動式後尾翼能根據車速及車輛動態，自行切換三種模式。（圖／林昱丞攝影）

車艙採用對稱式雙座艙佈局，針對人機介面（HMI）進行了升級，方向盤回歸了實體按鍵控制，有效改善觸覺回饋與操作的直覺性。內裝共由三塊數位螢幕組成，分別為15.6吋儀錶、10.25吋中央觸控螢幕及8.8吋乘客螢幕，可完整使用車輛資訊、多媒體與導航等功能。中央鞍座融入換檔結構、鑰匙插槽、無線充電板及其他輔助控制功能。2+的空間規劃讓後座可用於行李收納或短途孩童乘座，並可選配1,200瓦的Burmester音響系統及具備五種按摩模式的座椅，強化了長途壯遊的機能性。

2+的空間規劃讓後座可用於行李收納或短途孩童乘座。（圖／林昱丞攝影）

車輛動態控制方面，Amalfi導入了線傳煞車系統取代Roma的液壓式煞車系統，帶來更好的煞車回饋以及效果，搭配ABS Evo以及SSC 6.1整合控制系統，能擁有更好的操駕表現。值得一提的是，主動駕駛輔助系統（ADAS）包含自動跟車、盲點偵測與疲勞偵測等功能，皆列為標配，長途行駛可以更輕鬆。另外可選配前懸吊升降系統，在35 km/h以下可將車頭升高40 mm。

後方行李廂空間有273公升，應付雙人壯遊所需的行李綽綽有餘。（圖／林昱丞攝影）

法拉利認為，Amalfi的問世再次證明，真正的優雅無須與性能對立，而是在追求純粹的過程中找到完美的平衡點。這款全新力作專為追求卓越性能、駕馭樂趣與實用性的跑車愛好者量身打造，以現代設計重新詮釋 Ferrari 的純正運動靈魂，並在駕馭激情與日常實用性之間，實現前所未有的絕佳平衡。

