愛玩車／太古雙品牌參戰 台北車展也有摩托車跨

太古汽車集團展出Royal Enfield以及Harley-Davidson。（圖／林昱丞攝影）





「2026台北新車暨新能源車大展」不只有汽車，也有摩托車展出！太古汽車集團展出Royal Enfield以及Harley-Davidson。Royal Enfield展出350cc與650cc全系列共六款車型，Harley-Davidson則展出Sportster、Softai以及Touring車款，讓觀展民眾也可以享受機車獨有的浪漫氣息。

太古汽車集團在今年接手KTM與Husqvarna後，同步引進百年機車品牌Royal Enfield，加上原本的Harley-Davidson以及Vespa，儼然塑形為一個「摩托車宇宙」。

Royal Enfield全系列 六款車型任你跨

百年摩托車大廠Royal Enfield帶來Bullet 350、Classic 350、Meteor 350、Shotgun 650、Classic 650與Super Meteor 650等六款車。（圖／林昱丞攝影）

廣告 廣告

百年摩托車大廠Royal Enfield帶來Bullet 350、Classic 350、Meteor 350、Shotgun 650、Classic 650與Super Meteor 650等六款車。

自1932 年問世以來，Bullet 350為Royal Enfield歷史最悠久、全球持續生產最久的摩托車，憑藉獨特單缸鼓聲與雋永線條，成為歷久不衰的經典象徵。承襲1950-60年代英軍風格，結合細膩鍍鉻工藝、經典土除與子彈型大燈等細節，呈現復古與優雅並存的風格，以純粹經典的姿態重現經典騎士精神。Meteor 350為城市通勤與假日騎旅而打造，配備舒適坐墊、低座高設計與靈活操縱性能，完美體現Royal Enfield對輕鬆駕馭的堅持。

延續Royal Enfield改裝文化精神，Shotgun 650結合雙缸動力、短車尾與外露車架，散發街頭態度與運動氣勢，鼓勵騎士以個性詮釋自我風格。Classic 650展現Classic系列的英倫優雅，以雙缸引擎帶來更飽滿順暢的動力輸出，細節處以鍍鉻工藝與經典土除設計，完美詮釋Royal Enfield的經典美學。作為Royal Enfield巡航系列的旗艦代表，Super Meteor 650擁有豐沛雙缸動力、寬大手把與舒適騎姿，專為長途旅程與遠征而生。

Harley-Davidson 經典與性能的完美體現

哈雷展區重點展出涵蓋三大核心車系的六款精選車型，分別為運動車系Sportster、硬派巡航Softail，以及豪華旗艦Touring。（圖／林昱丞攝影）

哈雷展區重點展出涵蓋三大核心車系的六款精選車型，分別為運動車系Sportster、硬派巡航Softail，以及豪華旗艦Touring。

Sportster運動車系有Nightster Special，其結合現代性能與經典美學，提供卓越的靈活性與操控感，完美駕馭城市脈動；另外Sportster S則搭載 Revolution Max 1250T引擎，擁有狂野的運動跑格，重新定義性能與力量的界限。

Softail巡航車系有Street Bob，其簡約、叛逆的Bobber風格，搭載大排量V-Twin引擎，是追求純粹、個性化騎乘體驗的首選；Fat Boy則是憑藉其飽滿的車身、高辨識度的Lakester實心輪圈，是美式硬派風格的代表作。

Touring豪華旗艦車系帶來Street Glide，其經典蝙蝠翼整流罩的標誌性設計，提供絕佳的長途舒適性，是永恆的公路旅行傳奇；哈雷Touring系列的頂級代表Ultra Limited提供極致的長途舒適性、豐富的儲物空間和頂級影音系統。

更多東森新聞報導

愛玩車／新車接連登場 豐田台北車展夠精彩

愛玩車／本田海陸闖台北車展 新電油雙車首度亮相

愛玩車／「純粹駕馭樂趣」 台北車展馬自達展概念跑車

