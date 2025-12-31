EBC東森新聞

愛玩車／太古雙品牌參戰 台北車展也有摩托車跨

責任編輯 林昱丞
太古汽車集團展出Royal Enfield以及Harley-Davidson。（圖／林昱丞攝影）
太古汽車集團展出Royal Enfield以及Harley-Davidson。（圖／林昱丞攝影）


「2026台北新車暨新能源車大展」不只有汽車，也有摩托車展出！太古汽車集團展出Royal Enfield以及Harley-Davidson。Royal Enfield展出350cc與650cc全系列共六款車型，Harley-Davidson則展出Sportster、Softai以及Touring車款，讓觀展民眾也可以享受機車獨有的浪漫氣息。

太古汽車集團在今年接手KTM與Husqvarna後，同步引進百年機車品牌Royal Enfield，加上原本的Harley-Davidson以及Vespa，儼然塑形為一個「摩托車宇宙」。

Royal Enfield全系列 六款車型任你跨

百年摩托車大廠Royal Enfield帶來Bullet 350、Classic 350、Meteor 350、Shotgun 650、Classic 650與Super Meteor 650等六款車。（圖／林昱丞攝影）
百年摩托車大廠Royal Enfield帶來Bullet 350、Classic 350、Meteor 350、Shotgun 650、Classic 650與Super Meteor 650等六款車。（圖／林昱丞攝影）
百年摩托車大廠Royal Enfield帶來Bullet 350、Classic 350、Meteor 350、Shotgun 650、Classic 650與Super Meteor 650等六款車。

自1932 年問世以來，Bullet 350為Royal Enfield歷史最悠久、全球持續生產最久的摩托車，憑藉獨特單缸鼓聲與雋永線條，成為歷久不衰的經典象徵。承襲1950-60年代英軍風格，結合細膩鍍鉻工藝、經典土除與子彈型大燈等細節，呈現復古與優雅並存的風格，以純粹經典的姿態重現經典騎士精神。Meteor 350為城市通勤與假日騎旅而打造，配備舒適坐墊、低座高設計與靈活操縱性能，完美體現Royal Enfield對輕鬆駕馭的堅持。

延續Royal Enfield改裝文化精神，Shotgun 650結合雙缸動力、短車尾與外露車架，散發街頭態度與運動氣勢，鼓勵騎士以個性詮釋自我風格。Classic 650展現Classic系列的英倫優雅，以雙缸引擎帶來更飽滿順暢的動力輸出，細節處以鍍鉻工藝與經典土除設計，完美詮釋Royal Enfield的經典美學。作為Royal Enfield巡航系列的旗艦代表，Super Meteor 650擁有豐沛雙缸動力、寬大手把與舒適騎姿，專為長途旅程與遠征而生。

Harley-Davidson 經典與性能的完美體現

哈雷展區重點展出涵蓋三大核心車系的六款精選車型，分別為運動車系Sportster、硬派巡航Softail，以及豪華旗艦Touring。（圖／林昱丞攝影）
哈雷展區重點展出涵蓋三大核心車系的六款精選車型，分別為運動車系Sportster、硬派巡航Softail，以及豪華旗艦Touring。（圖／林昱丞攝影）

哈雷展區重點展出涵蓋三大核心車系的六款精選車型，分別為運動車系Sportster、硬派巡航Softail，以及豪華旗艦Touring。

Sportster運動車系有Nightster Special，其結合現代性能與經典美學，提供卓越的靈活性與操控感，完美駕馭城市脈動；另外Sportster S則搭載 Revolution Max 1250T引擎，擁有狂野的運動跑格，重新定義性能與力量的界限。

Softail巡航車系有Street Bob，其簡約、叛逆的Bobber風格，搭載大排量V-Twin引擎，是追求純粹、個性化騎乘體驗的首選；Fat Boy則是憑藉其飽滿的車身、高辨識度的Lakester實心輪圈，是美式硬派風格的代表作。

Touring豪華旗艦車系帶來Street Glide，其經典蝙蝠翼整流罩的標誌性設計，提供絕佳的長途舒適性，是永恆的公路旅行傳奇；哈雷Touring系列的頂級代表Ultra Limited提供極致的長途舒適性、豐富的儲物空間和頂級影音系統。

