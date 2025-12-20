愛玩車／奧斯頓馬丁雙車登台 亞洲首發也在這

英國超跑品牌Aston Martin在台灣帶來最新的Vantage S，同時亞洲首輛Valhalla也同步登場。（圖／永三提供）





英國超跑品牌Aston Martin於12月19日在台灣帶來最新的Vantage S，其馬力提升至680匹，0-100 km/h加速僅需3.4秒，外型加入專屬身份象徵，並在底盤細節經過調整後，強化車身下壓力，讓車輛擁有更好的操控表現，建議售價為1,198萬元起。另外亞洲首輛Valhalla同步登場，並預計於2026 年第一季正式掛牌上路。

Aston Martin Vantage S（右）與Valhalla。（圖／永三提供）

全新Vantage S搭載由Aston Martin專屬調校的4.0升雙渦輪增壓V8引擎，最大馬力為680匹，峰值扭力則是800 Nm，搭配強化的彈射起步系統，0–100 km/h 加速時間縮短0.1秒至3.4秒，0–200 km/h加速僅需10.1秒，極速達325 km/h。而為進一步強化駕馭回饋與性能體驗，Aston Martin工程團隊針對油門踏板阻尼進行深度調校，並依不同駕駛模式進行精準設定，帶來更人車合一的操控感受。

廣告 廣告

4.0升雙渦輪增壓V8引擎，最大馬力為680匹，峰值扭力則是800 Nm。（圖／永三提供）

Aston Martin底盤工程團隊針對Bilstein DTX自適應避震系統進行軟硬體雙重升級，透過降低後彈簧磅數，使壓縮與回彈反應更加平衡，進一步提升低速行駛時的舒適與質感表現。同時，變速箱腳剛性降低10%，有助於加強動力傳遞的細膩度；後副車架改採直接固定於主車身結構的設計，取代原有橡膠襯套配置，使路感回饋更加清晰直接。為全面發揮整體升級效益，工程團隊亦針對懸吊外傾角與前束角進行精密設定，強化車輛於極限狀態下的前輪抓地力，並取得車輛整體動態平衡。

車尾新增的擾流尾翼片進一步強化辨識度，於極速狀態下可額外提供44公斤下壓力。（圖／永三提供）

造型上，全新Vantage S透過專屬設計語彙彰顯其高性能定位，引擎蓋上的導流鰭片，不僅強化視覺張力，更能有效提升引擎渦輪系統的散熱效率。車尾新增的擾流尾翼片進一步強化辨識度，於極速狀態下可額外提供44公斤下壓力，使全車總下壓力提升至111公斤，同時可帶來更為敏捷的入彎反應與穩定的彎道抓地表現。底盤部分新增擾流板，另貢獻67公斤下壓力，全面提升高速行駛時的穩定性。

車側專屬「S」字樣以低調內斂的黃銅鑄造徽飾呈現，紅色區域採用琺瑯工藝填色，並搭配亮面或深色鍍鉻外框。（圖／永三提供）

車側專屬「S」字樣以低調內斂的黃銅鑄造徽飾呈現，紅色區域採用琺瑯工藝填色，並搭配亮面或深色鍍鉻外框，與Aston Martin廠徽配色相互呼應，同樣由伯明罕兩百年珠寶品牌Vaughtons打造，細節質感宛如高級珠寶，凸顯性能特仕版本的獨到品味。

內裝延續S車型專屬設計語彙，標配由Alcantara與真皮共同構成的Accelerate極速座艙配置輔以碳纖維飾板。（圖／永三提供）

內裝延續S車型專屬設計語彙，標配由Alcantara與真皮共同構成的Accelerate極速座艙配置輔以碳纖維飾板，營造濃厚且純粹的運動氛圍。座椅頭枕飾以專屬「S」字樣刺繡，每一組刺繡需耗費近2,500針、超過16公尺絲線，細節之處充分展現Aston Martin對極致工藝與質感的堅持。車主亦可選配車壇首創的立體雕刻工藝，透過高達1.5噸壓力並結合高溫處理技術，在皮革表面雕刻出具毫米級精準度的立體Aston Martin廠徽。

座椅頭枕飾以專屬「S」字樣刺繡，每一組刺繡需耗費近2,500針、超過16公尺絲線。（圖／永三提供）

在選配方面，Vantage S提供專屬紅色視覺語彙套件，包含21吋消光黑色Y字型鍛造輪圈以及紅色陽極處理駕駛模式旋鈕。此一配色概念更延伸安全帶、座椅飾條、縫線與座椅頭枕繡線徽飾。而本次Vantage S展示車選配Inspire Sport匠心真皮運動內裝，以頂級全真皮包覆，採Dark Knight色調呈現，另外人字飾紋也結合細緻打孔工藝。外觀則搭配Q by Aston Martin特製Titanium Silver鈦銀色車色，與Vantage S標配的亮黑色上層外觀套件相互輝映。

全球限量999輛的Valhalla同步現身台灣，且這輛展車為全亞洲首度交付的實車。（圖／永三提供）

除了全新Vantage S外，全球限量999輛的Valhalla同步現身台灣，且這輛展車為全亞洲首度交付的實車。作為Aston Martin首款量產中置引擎插電式混合動力（PHEV）超跑，Valhalla搭載4.0升雙渦輪增壓V8引擎，結合三具電動馬達所構成的高性能混合動力系統，綜效輸出高達1,079匹，並具備純電行駛能力。

Valhalla採用碳纖維單體座艙與高度整合的輕量化結構。（圖／永三提供）

承襲源自F1賽事的空氣力學與工程思維，Valhalla採用碳纖維單體座艙與高度整合的輕量化結構，搭配主動式空氣力學系統，可於高速行駛時產生600公斤下壓力，有效強化高速穩定性、彎道貼地性與煞車表現。其底盤與動力皆以賽道為核心進行開發，卻同時延續Aston Martin一貫的GT駕馭哲學，加入前軸抬升系統、ACC主動巡航控制等先進駕駛輔助科技，使Valhalla不僅專注於單圈成績，更兼顧長途與日常使用的實際需求。

本次展出的Valhalla選配多項專屬客製化細節，包含Q by Aston Martin Spirit Silver活力銀漆色、活躍橘外觀塗裝。（圖／永三提供）

本次展出的Valhalla選配多項專屬客製化細節，包含Q by Aston Martin Spirit Silver活力銀漆色、活躍橘外觀塗裝、亮面交織斜紋碳纖維外觀套件、消光鈦銀色鍛造鎂合金輪圈等外觀細節，搭配滿佈鍛造碳纖維的內裝與輕量化桶椅，進一步強化其賽道導向的視覺張力與收藏價值。

更多東森新聞報導

愛玩車／硬派越野車也瘋狂 載聖誕老人遊車河

愛玩車／Gogoro大解密 這些數據超有趣

愛玩車／福斯經典小車電動化 詳細資訊大公開

