愛玩車／奧迪回應市場聲浪 實體方向盤按鍵將回歸

奧迪在新年式車型將許多車輛的方向盤改回傳統機械式按鈕設計，讓難用的電容式按鈕淘汰。（圖／奧迪提供）





德國豪華汽車製造商Audi奧迪近日宣布，針對旗下部分2026年式車型將進行重大內裝調整，其中最引人注目的是，將棄用過往備受爭議的電容式方向盤觸控介面，全面回歸至實體機械式按鍵設計。此舉被視為奧迪積極回應廣大駕駛對於人機介面操控體驗的回饋，將重新聚焦於駕駛艙的直覺性與精確性，修復了品牌近年來最受詬病的設計之一。

奧迪規劃導入可記憶路線的訓練停車功能，能在私人場所自主導航長達200公尺。（圖／奧迪提供）

奧迪的工程團隊證實，新世代方向盤將配備實體滾輪控制鍵，以取代過去僅依賴感應的觸控介面。長久以來，許多駕駛人反映電容式按鍵不僅容易因誤觸而導致操作失誤，且缺乏明確的機械回饋感，影響行車安全與便利性。本次的更動目的是在透過實體按鍵提供的紮實手感與觸覺回饋，確保駕駛人能夠在專注於路況的同時，精準地操作車輛資訊娛樂系統與輔助功能。

智慧駕駛輔助系統方面，導入更進階的主動變道功能，駕駛人只需撥動方向燈，車輛便可自動執行安全換道操作。（圖／奧迪提供）

本次調整將涵蓋品牌旗下數款核心產品線，包括A5、A6、Q5，以及基於PPE（Premium Platform Electric）平台打造的A6 e-tron和Q6 e-tron等電動車款。這波大規模的產品更新不僅是單純的內裝升級，更是奧迪為提升整體駕馭樂趣與功能性所做的綜合性規劃，企圖透過軟硬體的全面進步，讓這些主戰車型更具市場競爭力。

性能取向的S5與S6 e-tron車型將導入全新的「Dynamic Plus」駕駛模式，將可以最大化車輛的動態表現。（圖／奧迪提供）

在性能與電動車技術層面，2026年式車型亦有顯著精進。性能取向的S5與S6 e-tron車型將導入全新的「Dynamic Plus」駕駛模式，將可以最大化車輛的動態表現，甚至允許在先進的quattro全時四輪傳動系統下實現更具操控感的受控轉向過度。此外，基於PPE平台打造的電動車，其動能回收系統將進一步細化，使駕駛人能夠獲得更為流暢與高效的「單踏板」駕駛體驗。

本次調整將涵蓋品牌旗下數款核心產品線，包括A5、A6、Q5，以及基於PPE平台打造的A6 e-tron和Q6 e-tron等電動車款。（圖／奧迪提供）

在智慧駕駛輔助系統方面，奧迪亦進行了大幅度擴增，新車款將具備更進階的主動變道功能，駕駛人只需撥動方向燈，車輛便可自動執行安全換道操作。同時，品牌也規劃導入可記憶路線的訓練停車功能，能在私人場所自主導航長達200公尺。部分高階車型更將選配整合於後視鏡底座的4K行車記錄器，並搭載數位矩陣式LED頭燈與數位OLED尾燈。

車載遊戲系統進行了升級，現在可以透過藍牙連接遊戲手把。（圖／奧迪提供）

奧迪此次對2026年式車型的升級，展現了其以「駕駛人為中心」的產品開發策略與務實態度，透過恢復實體操控介面、強化性能動態表現與提升智慧輔助功能，奧迪試圖在追求數位化科技感與實際操作的實用性之間找到最佳平衡點。

