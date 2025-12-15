愛玩車／奧迪柴油V6引擎導入油電科技 根除渦輪遲滯

奧迪推出代號EA897 evo4的全新V6柴油渦輪增壓引擎，將率先應用於歐洲市場的Q5休旅車和A6轎車上。（圖／奧迪提供）





儘管經歷了「柴油門」事件的巨大衝擊，加速了汽車產業朝電動化轉型，但德國豪華品牌Audi奧迪日前宣布，將針對歐洲等特定市場的柴油動力進行重大革新，推出代號EA897 evo4的全新V6柴油渦輪增壓引擎，透過先進的混合動力輔助技術，一舉消除了傳統柴油引擎最為人詬病的渦輪遲滯現象，展現燃油引擎在高效率性能領域的技術潛力。

新的引擎在燃油效率上有所提升，Q5平均油耗為14.71-17.24 km/l，而A6則為16.39-18.87 km/l。（圖／奧迪提供）

這具3.0升V6渦輪增壓引擎，其血統可追溯至多年前捲入柴油醜聞的EA897機型，然而新世代的EA897 evo4經過徹底重新設計與進化，能輸出295匹最大馬力以及高達59.2公斤米的峰值扭力，不僅提供強勁的性能數據，同時奧迪也承諾其在排放表現上獲得顯著改善，將率先應用於歐洲市場的Q5休旅車和A6轎車上。

解決渦輪遲滯的關鍵技術在於導入了一套48V系統驅動的電動壓縮機，本身還能額外貢獻24匹馬力與23.5公斤米的扭力。（圖／奧迪提供）

解決渦輪遲滯的關鍵技術在於導入了一套48V系統驅動的「電動壓縮機」，其被巧妙地設置於進氣路徑當中，位於傳統渦輪增壓器和中冷器之前。當駕駛對油門需求增加時，進氣空氣會先透過這組混合動力壓縮機進行預先增壓，隨後再由傳統渦輪增壓器進一步壓縮。

這組電動壓縮機被巧妙地設置於進氣路徑當中，位於傳統渦輪增壓器和中冷器之前。（圖／奧迪提供）

奧迪工程團隊指出，這組電動壓縮機可在僅僅250毫秒內達到每分鐘高達90,000轉的轉速，提供3.6 bar的壓力，確保引擎在低轉速時即刻爆發強勁扭力，從根本上消除了渦輪啟動延遲的現象。此外，混合動力輔助系統本身還能額外貢獻24匹馬力與23.5公斤米的扭力，並能在減速過程中回收高達25 kW的動能儲存於電池中。

這款動力總成能輸出295匹最大馬力，以及高達59.2公斤米的峰值扭力。（圖／奧迪提供）

在實際性能與效率表現上，這項技術升級將帶來了明顯的進步，奧迪雖然未公佈精確的百公里加速時間，但強調其「初始加速反應性」得到實質性提升，裝配新引擎的車輛在最初2.5秒的加速距離，比舊款車型多出約一個車身長度。在燃油經濟性方面，Q5在歐洲循環測試中平均油耗為5.8至6.8 升／百公里（約14.71-17.24 km/l），而A6則為5.3至6.1 升／百公里（約16.39-18.87 km/l），展現出色的效率。

奧迪尚未公佈精確的百公里加速時間，但裝配新引擎的車輛在最初2.5秒的加速距離，比舊款車型多出約一個車身長度。（圖／奧迪提供）

值得注意的是，EA897 evo4引擎則有另一項重要進展，它現在能夠使用由廢棄食用油或農產品副產品製成的「氫化植物油（HVO）」等再生能源燃料運行。奧迪已宣布，未來所有離開Ingolstadt和Neckarsulm工廠的新車，都將注入HVO燃料交付，體現了奧迪在持續推動燃油引擎技術以實現更低碳排放目標的承諾。

