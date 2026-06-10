愛玩車／奧迪民族展示中心 高雄左營正式營運

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Audi民族展示中心佔地超過800坪，展示區規劃可供13輛新車同步陳列。（圖／Audi Taiwan提供）





台灣奧迪攜手旗下經銷夥伴永曄汽車股份有限公司，於6月10日在高雄左營正式啟用「Audi民族展示中心」。新據點座落於民族一路核心地段，佔地超過800坪，整合新車展示、銷售諮詢與售後維修保養服務，為台灣奧迪在南台灣的通路佈局再添一處據點。

800坪空間整合展示、銷售與維修

Audi民族展示中心設有7座奧迪專屬維修保養工作位、6座噴板烤工作位，以及2區汽車美容空間。（圖／Audi Taiwan提供）

Audi民族展示中心佔地超過800坪，展示區規劃可供13輛新車同步陳列。維修保養同樣擁有高標準，設有7座奧迪專屬維修保養工作位、6座噴板烤工作位，以及2區汽車美容空間，Audi透露，上述配置有助於提升服務效率與整體接待量能。

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展示中心導入Audi現行「Progressive Retail設計理念」，採開放式空間格局，並搭載數位化展示介面與情境式陳列方式。（圖／Audi Taiwan提供）

展示中心導入Audi現行「Progressive Retail設計理念」，採開放式空間格局，並搭載數位化展示介面與情境式陳列方式，呈現品牌近年在展廳設計上的統一風格。場內另設有專屬客戶休憩區、獨立洽談空間、專屬交車室及兒童遊戲室，並提供星巴克咖啡服務（We Proudly Serve Starbucks）。

一站式服務

Audi民族展示中心提供星巴克咖啡服務。（圖／Audi Taiwan提供）

Audi強調，民族展示中心的核心定位在於「一站式服務」——顧客可在同一據點完成賞車、購車與後續保養等需求，不需要往返不同地點。這也是台灣奧迪近年在通路規劃上較為一致的方向：將新車銷售與售後服務整合於同一空間，降低顧客流失於服務環節的機會。

南台灣通路據點持續擴展

台灣奧迪近年持續調整全台通路佈局，此次民族展示中心的啟用，是其進一步強化南台灣服務覆蓋的具體行動。（圖／Audi Taiwan提供）

台灣奧迪近年持續調整全台通路佈局，此次民族展示中心的啟用，是其進一步強化南台灣服務覆蓋的具體行動。高雄左營一帶人口密集、交通要道匯集，Audi指出，選址考量地理位置的可近性，以期提升高雄地區顧客的服務可達性。

台灣奧迪總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 表示：「Audi始終秉持以顧客為核心的理念，持續精進產品與服務。在通路服務方面，我們期望為顧客創造獨特且難忘的品牌體驗。此次與在地經銷夥伴永曄汽車攜手合作，啟用全新Audi民族展示中心，強化品牌於南台灣的通路布局，結合全台一致服務標準，期待為南台灣顧客帶來貼近需求的豪華移動體驗。」

Audi民族展示中心

地址：高雄市左營區民族一路851號

電話：07-341-2626

營業時間：周一－周六：08:30-21:00；周日：09:00-21:00

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