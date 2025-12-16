愛玩車／奧迪「冬日守護 暖心出行」活動 分流保順暢

台灣奧迪日前宣布正式啟動「冬日守護 暖心出行」的年度車輛健檢服務。（圖／Audi Taiwan提供）





隨著時序進入年末，即將迎來跨年、農曆春節等重要節慶，長途返鄉、團圓聚會與冬季度假出遊的頻率顯著提升。為因應車主在冬季低溫與長途駕駛下的行車需求，Audi Taiwan台灣奧迪日前宣布，正式啟動「冬日守護 暖心出行」的年度車輛健檢服務。該活動將由即日起持續至2026年2月28日，並採取兩波段分流策略，確保全台四環車主皆能獲得高品質的售後支援。

台灣奧迪指出，活動期間內預約回廠的車主，將享有免費的行車安全檢查。此檢查項目涵蓋了原廠定義的多項核心指標，協助車主提早發現潛在的耗損問題。而為了鼓勵車主定期回廠，台灣奧迪同步推出保養與維修的專屬優惠，在零件供應方面，凡活動期間更換Audi原廠維修零件，車主可享有85折優惠。另外針對冬季行車安全最為關鍵的幾項指標性零件，包括電瓶、雨刷片、煞車來令片及煞車碟盤，台灣奧迪更進一步提供8折的優惠。而輪胎更換與特定的原廠指定配件，亦有專屬折扣。

除了實質的維修優惠，台灣奧迪嘗試透過互動式行銷提升售後服務的附加價值，車主可於活動期間內，單次消費金額若滿15,688元，即可獲得體驗「守護暖冬扭蛋機」活動，車主有機會藉此獲得驚喜小禮。

台灣奧迪規劃，本次「冬日守護 暖心出行」健檢服務劃分為兩個階段，第一波段自2025年12月15日起至2026年1月17日止；第二波段則從2026年1月19日開始，持續至2026年2月28日。台灣奧迪通路發展暨售後服務處長Frank Lohwasser表示：「歲末跨年與農曆迎春時節已是國內重要的節慶出遊時節，本次健檢服務採兩波段，讓Audi車主們能更彈性安排，提供原廠規格的安全項目進行全面檢查，守護您的Audi愛車，給予全車乘員安心無虞的愉快冬日旅程。」

台灣奧迪提醒，由於年末至春節期間回廠維修與健檢的需求量大，為避免車主現場等候過久，建議全台四環車主盡早透過品牌官網、APP或致電各授權服務廠進行預約。台灣奧迪強調，將致力於透過專業檢查與零件把關，守護每一段冬季的漫遊時光，讓車主在珍藏親友團聚片段的同時，無需為車況安全分神。

