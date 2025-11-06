愛玩車／奧迪A3掀背車 增智慧駕駛科技

台灣奧迪推出全新2026年式的A3 Sportback，其全車系升級標配智慧駕駛輔助科技。（圖／台灣奧迪提供）





台灣奧迪於11月6日推出全新2026年式的A3 Sportback，其全車系升級標配智慧駕駛輔助科技，導入「前方橫向車流輔助系統」、「Park assist plus自動停車輔助系統」與「360 度環景輔助系統」，售價為142萬元起。

A3 Sportback導入「前方橫向車流輔助系統」、「Park assist plus自動停車輔助系統」與「360 度環景輔助系統」。（圖／台灣奧迪提供）

台灣奧迪表示，秉持「Vorsprung durch Technik」品牌精神，台灣奧迪持續以創新科技深化豪華駕馭體驗。作為四環家族最具代表性的都會掀背車款，A3 Sportback以俐落比例、靈活機能著稱。即日起全新2026年式Audi A3 Sportback全車系導入更完整的都會駕駛輔助科技，新增前方橫向車流輔助系統、Park assist plus自動停車輔助系統與360度環景輔助系統。

台灣奧迪補充，前方橫向車流輔助系統於駕駛欲從巷口或停車位緩慢駛出時啟動，透過前方雷達感測裝置主動監測橫向來車與潛在障礙。當系統偵測到風險時，會即時以視覺與聲響警示駕駛，必要時介入煞車輔助，有效避免交叉路口或視線受限情境下的碰撞意外，帶來更全面的主動安全防護。

Park assist plus 自動停車輔助系統可於偵測到適合車位後主動啟動停車程序，駕駛僅需監控系統運作，即可完成精準泊車。系統可自動控制轉向、油門、煞車及檔位切換，無論是平行或倒車入庫皆能快速完成，結合環景影像顯示，讓駕駛在都會密集車流中也能輕鬆停放車輛，徹底減輕停車壓力。

360度環景輔助系統透過多組高解析鏡頭即時擷取車身周圍影像，並以俯視整合畫面呈現在中控螢幕上，協助駕駛精準掌握四周狀況。無論是在狹窄巷弄穿越、地下停車場倒車入位，或於交通繁忙路段低速移動時，皆能清楚辨識障礙物與行人，降低擦撞與死角風險，進一步提升都會駕駛的安全與信心。

全新A3 Sportback提供30 TFSI享馭版、35 TFSI advanced進化版與35 TFSI S line運動版三款編成，建議售價分別為142萬元、158萬元與182萬元。 台灣奧迪總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 表示：「Audi A3 Sportback許多消費者加入Audi Family的第一步。2026 年式導入多項進化的安全與駕駛輔助科技，持續為消費者帶來不斷進化的行車體驗。」

