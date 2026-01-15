愛玩車／奧迪A6旗艦車型開放接單 動力升級更全面

2026年式A6 TFSI 200 kW quattro S line車型啟動接單，價格為346萬元起。（圖／台灣奧迪提供）





台灣奧迪於2025年迎來全新豪華C級距——Audi A6車系，並於2026年1月15日宣布，2026年式A6 TFSI 200 kW quattro S line車型啟動接單，以更強大的動力，採用Audi PPC（Premium Platform Combustion）平台打造，於細部質感更細膩，車室靜肅性較前代提升30%，再加上跑車化設計座艙搭配抬頭顯示器與B&O 3D頂級音響，帶來更完整的高階旗艦選擇。全新A6 TFSI 200 kW quattro S line車型價格為346萬元起。

動力升級 還標配quattro四輪傳動系統

A6 TFSI 200 kW quattro S line車型動力為最大馬力272匹以及扭力400 Nm。（圖／台灣奧迪提供）

全新A6 TFSI 200 kW quattro S line車型動力為最大馬力272匹以及扭力400 Nm ，並結合S tronic七速自手排變速箱，帶來即時且順暢的動力銜接表現，該車型標配quattro四輪傳動系統，透過即時分配前後軸動力，在起步加速、高速巡航與濕滑路況下，皆能維持穩定循跡與精準操控；動力系統同步導入MHEV plus 48V輕型複合動力系統，於行駛過程中進行能量回收與動力輔助，不僅強化油耗表現，也讓起步與低速行駛更加平順靜謐。

雖然照片都是Avant車型，但其實還是有A6 Sedan TFSI 200kW quattro S line喔。（圖／台灣奧迪提供）

全新A6 TFSI 200 kW quattro S line車型標配Head-up Display抬頭顯示器，將車速、導航與駕駛輔助系統資訊投影於駕駛前方視野，減少低頭查看儀表的頻率，提升行車專注度與安全性，並結合Digital Stage數位互動座艙，實現直覺且高效的資訊操作體驗。

A6 Avant TFSI 200kW quattro S line。（圖／台灣奧迪提供）

另外為營造專屬旗艦房車的沉靜氛圍，座艙升級搭載前擋風及四車門雙層隔音玻璃（Acoustic glazing），並透過車體關鍵結構的隔音工程強化，使車室靜肅性相較前代提升約30%，另搭配可變色採光全景式玻璃車頂、跑車座椅、三輻式平頂平底跑車方向盤，以及Bang & Olufsen 3D頂級環繞音響系統，全面營造兼具科技感、運動氣息與高質感的旗艦座艙體驗。

台灣奧迪總裁安薩瑞 (Rahil Ansari) 表示：「全新Audi A6 揭示Audi豪華房車進化指標，為回應市場對A6高階動力與科技配置的關注與期待，即日台灣奧迪啟動A6 TFSI 200 kW quattro S line車型接單，以具競爭力的配備組合，進一步完善A6車系在台產品編成，提供更自信從容的旗艦選擇。」

售價方面，A6 Sedan TFSI 200kW quattro S line為346萬元，A6 Avant TFSI 200kW quattro S line為356萬元。