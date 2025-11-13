愛玩車／奧迪F1賽車概念搶先看 紅黑銀配色超帥
距離Audi正式參戰Formula 1一級方程式錦標賽倒數115天，這家來自德國的車廠於11月13日在慕尼黑品牌體驗中心（Brand Experience Center）率先揭幕進軍頂尖賽車運動的嶄新形象，發表Audi R26 Concept概念車，將把「極簡清晰（Clarity）」精神帶上賽道與賽事面向，同時藉此可以一探四環全新F1賽車樣貌與品牌識別。
Audi R26 Concept概念車率先將品牌新設計語言化為實體，預覽四環首款Formula 1一級方程式賽車的配色與設計樣貌，實車將於2026年1月正式揭幕。此視覺識別源自近期推出的設計理念與四大核心原則：清晰（Clear）、科技（Technical）、智能（Intelligent）、情感連結（Emotional）。Audi首席創意長Massimo Frascella提到：「我們正在推行整合全品牌的統一設計語言，將組織各環節層面凝聚一體。Formula 1正是新品牌形象的開端，未來將同步推展至F1車隊與整體Audi品牌。」
R26 Concept概念車是品牌新視覺的實踐成果之一，極簡圖形表面透過精準幾何切割曲線，與賽車結構融合，主體色調採用鈦金屬灰（Titanium）、碳黑（Carbon Black），以及全新Audi紅（Audi Red），同時在識別上，Audi將於賽事中使用紅色四環徽飾，強化品牌於Formula 1賽事中的辨識度。
Audi表示，參與Formula 1賽事是Audi的戰略旗艦計畫，體現品牌在科技、文化與企業精神的全面革新，此計劃目標亦旨在與車主與員工產生更深的情感連結。研發與賽事運作建立在具經濟性的營運成本（Cost Cap）制度之下，適用於所有參賽車隊，確保各車隊在預算可控成本下競爭；而Formula 1於全球的影響力則提供強勁的品牌曝光與機會。未來Audi F1車隊已與三家國際企業——Adidas、bp與未來冠名夥伴Revolut建立合作關係。
為進軍Formula 1一級方程式賽車領域，Audi於今年初全資收購瑞士「Sauber集團」，並邀請卡達主權基金（QIA） 成為投資者。F1計畫由兩位資深一級方程式經理人帶領團隊：Mattia Binotto（前 Ferrari 車隊總監）與 Jonathan Wheatley（前 Red Bull 賽務經理），兩人直接向Audi執行長Gernot Döllner匯報。而車手陣容方面，採取經驗與新銳並重策略，由資深德國賽車手Nico Hülkenberg與巴西新秀Gabriel Bortoleto共同擔綱。
自2022年春季起，Audi於德國Neuburg an der Donau（多瑙河畔紐堡）啟動Formula 1動力單元（Power Unit）的研發計畫，是目前德國境內唯一具備F1團隊運作功能的基地。該動力系統由一具1.6升V6渦輪增壓內燃引擎（ICE）組成，搭配具備能量儲存裝置（ES）的能量回收系統（ERS）、電動馬達發電單元（MGU-K），以及電子控制模組（CU-K）。除動力單元外，變速箱也在Neuburg研發。
另外車隊賽車車體的研發製造，則在瑞士Hinwil的F1工廠進行，該基地也負責整體賽事運作的規劃與執行。而Audi於2025年夏季在英國Bicester成立技術辦公室，該據點位於全球知名的「賽車谷（Motorsport Valley）」核心地帶，使團隊能直接接觸到頂尖的F1專業技術與人才，三地之間進行密切的技術合作，透過動力單元與底盤的無縫整合，最大化Audi F1車隊的整體技術效能與競爭優勢。
Audi F1車隊將於2026年1月舉行官方發表會，向全球揭示正式品牌參戰面貌，隨後全新世代Formula 1賽車1月底會在西班牙巴塞隆納展開首次官方測試，該階段將在非公開狀態下進行。緊接著Audi車隊將於2月11至13日及2月18至20日在巴林國際賽道進行公開測試。經過一系列準備後，Audi將於2026年3月6至8日在澳洲墨爾本舉行的賽季開幕戰中，迎接品牌在世界頂級Formula 1賽事的正式登場。
