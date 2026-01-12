愛玩車／好多好多碳纖維在這裡 英奢休旅車展開預售

全新Range Rover Sport SV Carbon展開預售，其運用大量碳纖維材質，在英倫奢華氛圍之中，添加許多性能味，預售價為730萬元起，限量30輛。（圖／JLR Taiwan提供）





JLR Taiwan於1月12日宣布，全新Range Rover Sport SV Carbon展開預售，即將為高性能豪華SUV旗艦陣容拚上最後一塊拼圖。Range Rover Sport SV Carbon運用大量碳纖維材質，在英倫奢華氛圍之中，添加許多性能味。Range Rover Sport SV Carbon預售價格為730萬元起，限量30輛。

Range Rover Sport SV Carbon保持英倫該有的紳士氛圍，近看就知道充滿肌肉。（圖／JLR Taiwan提供）

遠觀仍低調奢華 近看都是碳纖維

碳纖維外觀套件包含車身同色碳纖維引擎蓋、引擎飾蓋、下氣壩兩側飾板、車側飾板與主動式四出尾管飾蓋。（圖／JLR Taiwan提供）

Range Rover Sport SV Carbon外觀標配碳纖維外觀套件，包含車身同色碳纖維引擎蓋、引擎飾蓋、下氣壩兩側飾板、車側飾板與主動式四出尾管飾蓋等，結合23吋輕量化鍛造鋁圈與採陽極黑製成的煞車卡鉗，彰顯極致性能的運動化特徵。內裝提供四款頂棚與椅面搭配的主題設計，標配火山灰Ultrafabrics頂級織品皮革座椅結合檀木黑麂皮車內頂篷，面料採非動物性皮革製成，亦提供猶如真皮般的細膩觸感；另可選配包括全檀木黑、梨木棕／檀木黑、淺雲灰／檀木黑的Windsor leather溫莎皮革座椅與頂篷主題設計。

Range Rover Sport SV Carbon座艙內採用駕駛導向的運動化設計，雙前座高性能座椅椅背採鍛造碳纖維製成，並具備整合式頭枕、立體包覆側靠與自發光SV標誌，搭載創新的Body and Soul Seat（BASS）技術，為前座乘員打造多維度的沉浸式聆聽體驗。中央扶手處的鍛造碳纖維飾板結合鍍鉻月光飾件與SV發光迎賓踏板，進一步彰顯座艙內運動奢華的質感氛圍。

雙前座高性能座椅椅背採鍛造碳纖維製成，並具備整合式頭枕、立體包覆側靠與自發光SV標誌。（圖／JLR Taiwan提供）

Range Rover Sport SV Carbon以鍛造碳纖維為設計主軸，偏好斜紋碳纖維質感的消費者，可選配斜面織紋碳纖維，包括外露式的碳纖維引擎蓋，到車艙內的斜紋碳纖維飾板，與更進階的23吋超輕量化碳纖維輪圈。

中央扶手處的鍛造碳纖維飾板結合鍍鉻月光飾件。（圖／JLR Taiwan提供）

選碳陶矩陣煞車系統＋碳框 直接減重76公斤

可選配的碳纖維陶瓷矩陣煞車系統搭載與Brembo合作開發的SV專屬煞車卡鉗。（圖／JLR Taiwan提供）

煞車系統上，可選配的碳纖維陶瓷矩陣煞車系統搭載與Brembo合作開發的SV專屬煞車卡鉗，採用獨特的十字活塞佈局，提供高效制動性能表現並兼具輕量化的卓越設計，且提供藍色、黃色、碳青銅色與黑色的個性化選擇，也可透過 SV Bespoke 專屬訂製服務，實現完全個性化延伸的細節設定。若同時選配23吋碳纖維輪圈，最高可減輕多達76公斤的車重，大幅提升操控性、加速反應與行路品質。

動力核心方面，依舊搭載4.4升V8雙渦輪MHEV引擎動力系統，具備635匹、750Nm的最大動力輸出，0-100km/h加速為3.9秒，最高時速可達290km/h（電子限速）。底盤使用最新的6D Dynamics動態氣壓懸吊系統科技，透過液壓串聯技術與四輪懸吊系統互相即時結合，能快速調整懸吊支撐性，有效控制車輛於操駕時俯仰與側傾，並在過彎、加速與制動時皆能保持高度穩定及水平姿態。

SV發光迎賓踏板。（圖／JLR Taiwan提供）

2026年式Range Rover Sport SV Carbon正式啟動預接單作業，全台配額限量30輛，建議售價為730萬元起，首波預購車主另享選配價38.1萬元的碳纖維陶瓷矩陣煞車系統免費升級購車禮遇。JLR Taiwan品牌總監張君維表示，全新Range Rover Sport SV Carbon以更全面且精緻的碳纖維工藝，體現Range Rover在輕量化科技、動態性能與現代奢華之間所追求的極致平衡，以更具侵略性的視覺張力與更極致的性能表現，為追求獨特個性與性能高度的層峰客層，提供更不從眾的選擇。

