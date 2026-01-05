愛玩車／宏佳騰多功能輕檔車 MK150正式上市

宏佳騰於1月5日正式推出全新多功能輕檔車——MK150。（圖／宏佳騰提供）





迎接新年到來，宏佳騰於1月5日正式推出全新多功能輕檔車——MK150，以「這樣野行」作為產品訴求，向消費者傳達兼顧日常實用與玩樂探索的用車概念，建議售價為99,800元。宏佳騰指出，MK150主要鎖定希望透過一輛車滿足通勤、休閒與輕度戶外探索需求的多樣情境。

車身輕巧軸距短 煞車也有ABS

MK150採用輕巧車格設計，軸距僅1,142 mm，座高設定僅為750 mm，十分親民。（圖／宏佳騰提供）

車身設定方面，MK150採用輕巧車格設計，軸距僅1,142 mm，有助於在市區狹窄道路中穿梭，同時能在山區彎道中展現更俐落的轉向反應。座高設定僅為750 mm，讓騎士在停等紅燈或低速操控時更容易雙腳著地，提升整體騎乘信心，對不同身形的騎士皆具備親和度。

懸吊系統MK150搭載倒立式前叉，後懸吊則為五段可調雙槍後避震器。（圖／宏佳騰提供）

懸吊系統MK150搭載倒立式前叉，後懸吊則為五段可調雙槍後避震器，騎士可依照載重狀況與行駛路況進行調整，以因應通勤、載物或輕度越野等不同需求。宏佳騰指出，此配置在兼顧舒適性的同時，也有助於維持行駛穩定性，提升騎乘品質。

MK150採前後碟煞設計，並於前輪搭載單迴路ABS防鎖死煞車系統。（圖／宏佳騰提供）

煞車系統部分，MK150採前後碟煞設計，並於前輪搭載單迴路ABS防鎖死煞車系統，在濕滑或路況變化較大的環境下，能提供較為線性且可預期的制動反應，協助騎士維持操控穩定性，進一步強化行車安全表現。

結合「冒險」與「玩樂」 貼心配備也不少

車輛配備Class D探照式魚眼大燈，全車採用LED照明配置。（圖／宏佳騰提供）

外觀設計上，MK150結合「冒險」與「玩樂」兩種風格，透過跨界元素與實用機能，塑造具辨識度的潮流造型。車輛配備Class D探照式魚眼大燈，全車採用LED照明配置，並加入雙閃警示燈設計，有助於提升夜間與特殊情境下的行車辨識度。配備層面，MK150搭載7吋TFT超大貼合式儀表，可清楚顯示續航里程、油耗等行車資訊，並提供標準、運動及休閒三種騎乘模式，讓騎士依照當下路況與使用需求進行切換，提升整體使用彈性。

7吋TFT超大貼合式儀表可清楚顯示續航里程、油耗等行車資訊，並提供標準、運動及休閒三種騎乘模式。（圖／宏佳騰提供）

在日常實用性方面，MK150加入多項貼心設計，全車標配前後載物架，增加裝載空間，讓騎士能因應日常通勤、採買，或假日加掛行李與露營裝備等需求；同樣為標配的安全帽鎖，則提供實際且便利的防盜機能。

前載物架。（圖／宏佳騰提供）

車色方面，MK150 提供「工裝沙」與「野性綠」兩款配色選擇。售價設定上，建議售價為99,800元。宏佳騰同步推出上市優惠方案，即日起購車可享現金購車現折2,000元，或選擇信用卡／無卡分期12期0利率方案。

後載物架。（圖／宏佳騰提供）

宏佳騰表示，隨著消費者使用情境日益多元，市場對「一車多用」的移動工具需求逐漸提升，MK150正是在此背景下誕生。該車款將冒險元素與玩樂精神融入日常騎乘之中，讓騎士在城市通勤之外，也能輕鬆延伸至郊外探索與輕度越野等使用情境，提升整體騎乘彈性與樂趣。

