愛玩車／寶嘉聯合感恩季起跑 購車、健診享優惠

寶嘉聯合旗下擁有多個Stellantis集團品牌，過去一年PEUGEOT、CITROËN及Alfa Romeo在台累積的新車訂單突破5,500張。（圖／寶嘉聯合提供）





自2024年12月寶嘉聯合管理團隊重新調整台灣市場的產品和通路佈局之後，已滿一週年。過去一年，PEUGEOT與CITROËN在台營運展現顯著成長，並且也重新引進了睽違台灣18年的義大利汽車品牌Alfa Romeo。寶嘉聯合指出，統計截至2025年11月底，PEUGEOT、CITROËN及Alfa Romeo在台累積的新車訂單突破5,500張，創下20年來在台最亮眼的市場表現。

寶嘉聯合表示，此成果不僅反映消費者對經營團隊全新市場策略的高度信任，也象徵品牌發展方向獲得市場的明確肯定。隨著多品牌策略重整、據點現代化升級、售後流程最佳化與經銷網路重建等多項改革逐步落地，各品牌已在台灣市場逐漸奠定更穩健的發展基礎。

寶嘉聯合執行董事吳睿弘說：「這5,500張訂單，對我們來說是高度的激勵，我們團隊充滿感恩！這更是全台經銷商夥伴們一年來一步一腳印，推動全面升級的成果展現。從品牌策略調整、銷售與服務體系升級，到經銷網絡全面強化，我們正一步步改變市場對法系及義式品牌的既有印象。未來將持續加速新車型導入，提升服務標準，共同打造更高品質的嶄新用車體驗。」

為感謝消費者的支持，PEUGEOT與CITROËN雙品牌，自12月起推出冬季三重感恩禮遇。即日起入主PEUGEOT與CITROËN雙品牌指定車型，可享最高2次原廠萬級定期保養免費禮遇，用更輕鬆、無負擔的方式提升車輛養護品質。

寶嘉聯合同步推出「樂團圓 ‧ 升級新體驗」年終健診服務活動，即日起至2026年2月14日，提供PEUGEOT與CITROËN全車系免費安心健診。寶嘉聯合透露，今年服務內容較往年全面升級，並同步延長活動期間，讓更多車主能在歲末至春節前，享有更完善且貼心的用車照護。活動期間亦推出感恩季定保零件優惠、鈑噴修復優惠等多項回饋，協助車輛在冬季出遊與返鄉行程中維持最佳狀態，陪伴車主以更安心無憂的方式迎接節慶與團聚時光。

「樂團圓 ‧ 升級新體驗」年終健診服務活動期間，同步針對車齡7年以上的PEUGEOT與CITROËN車主，推出「老友相伴．禮遇再升級」專屬服務，活動期間內返廠，即可享有車身鈑金、底盤系統、排氣系統及電氣系統等指定零件8折優惠。

