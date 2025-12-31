愛玩車／寶獅展獅吼 新車登場208快要來了

PEUGEOT 408 GT RAPIDE。（圖／寶嘉聯合提供）





2026台北新車暨新能源車大展上，PEUGEOT以完整且具層次的產品陣容，展演品牌於設計語彙、動力科技與駕馭體驗上的持續進化。總代理寶嘉聯合宣布408 GT RAPIDE正式上市，售價為159.8萬元起，限量120輛；另外將於2026年帶來全新的208，將為運動掀背市場掀起一波新戰局。

PEUGEOT 408 GT RAPIDE上市 159.8萬元起

PEUGEOT台北車展陣容。（圖／寶嘉聯合提供）

PEUGEOT 408 GT RAPIDE於本屆車展中正式發表上市，為408車系注入更鮮明、也更純粹的性能取向定位。外型設計上，408 GT RAPIDE延續獅王仿生美學語彙，將FASTBACK斜背跑旅、運動休旅與轎車比例巧妙融合，跳脫既有級距框架，形塑前所未有的跨界輪廓。車頭採用獅子鬃毛放射狀水箱護罩，搭配盾形廠徽與獅王獠牙LED日行燈，帶來強烈且具侵略性的視覺張力；車側線條流暢而俐落，挑高腰線與獅耳造型後擾流尾翼，不僅拉伸整體比例，也進一步強化空氣力學表現。

廣告 廣告

PEUGEOT 408 GT RAPIDE鋁圈。（圖／寶嘉聯合提供）

動力核心部分，408 GT RAPIDE搭載1.6L 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，具備225匹最大馬力與 300 Nm峰值扭力輸出，展現兼顧性能實力與效率表現的成熟調校。動力透過EAT8八速手自排變速系統輸出，搭配換檔撥片與綿密齒比設定，帶來更直接、流暢且具節奏感的駕馭回饋。

PEUGEOT 408 GT RAPIDE。（圖／寶嘉聯合提供）

座艙質感則進一步強化408 GT RAPIDE 旗艦定位，採用新世代PEUGEOT i-COCKPIT駕駛導向操作介面，「全球首創裸視3D技術的3D QUARTZ立體投影式抬頭顯示儀錶」搭配10吋HD全彩觸控螢幕音響資訊系統，結合PEUGEOT e-TOGGLE電傳線控撥動式檔位控制，並標配小盤徑方向盤與PEUGEOT i-CONNECT ADVANCED車載系統，整合通訊、影音娛樂與行車資訊，提供直覺化視野及靈活的操控體驗。另外408 GT RAPIDE標配GT NAPPA皮革跑車座椅，結合雙前座電動調整、按摩及電熱保暖功能，兼顧支撐性與長途乘坐舒適度，同時搭載FOCAL Premium Hi-Fi音響系統。

PEUGEOT 408 GT RAPIDE。（圖／寶嘉聯合提供）

在科技與安全層面，408 GT RAPIDE標準配備6具SRS防護氣囊，搭配完善ADAS先進駕駛輔助系統，包含：ACC主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、DRIVE ASSIST駕駛輔助系統、ETSR進階號誌辨識系統、FCW前方碰撞預警系統、HBA智慧型遠近頭燈切換系統、HSA斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整系統、LKA車道維持輔助系統、LPA車道保持輔助系統、LTW車外低溫警示、SLI速率掃描辨識系統、TPMS胎壓偵測輔助系統及360°環景多模式自動切換駐車輔助系。

法式都會掀背重磅回歸 PEUGEOT 208 2026年見

PEUGEOT 208。（圖／寶嘉聯合提供）

PEUGEOT掀背車在台灣曾寫下深刻的品牌篇章，過去PEUGEOT 205、206所代表的都會風潮開始，法式運動掀背強調的靈巧操控、設計個性與純粹駕馭樂趣，「獅王掀背」印象早已深植消費者心中，亦是難以取代的品牌記憶與文化位置。而全新世代PEUGEOT 208的亮相，正是在這樣的市場基礎上，重新銜接PEUGEOT於都會車級距中的重要位置。

PEUGEOT 208。（圖／寶嘉聯合提供）

208承襲PEUGEOT最新設計語彙，緊湊車身透過銳利線條與獅王家族化造型，重新定義新世代都會掀背的視覺張力；座艙導入PEUGEOT i-COCKPIT駕駛導向操作介面，搭配「全球首創裸視 3D 技術的3D QUARTZ立體投影式抬頭顯示儀錶」，將科技感、駕駛導向與沉浸式體驗融為一體。

更多東森新聞報導

愛玩車／「人與生活為核心」 雪鐵龍台北車展佈局

愛玩車／愛快Junior台北車展現身 預約明年上市

愛玩車／MINI JCW敞篷來了 自由上空超有型

