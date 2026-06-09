愛玩車／小車專家「初電」 鈴木e VITARA試駕
在電動車浪潮席捲全球的此刻，各大車廠紛紛端出自家的純電車款，SUZUKI的答案來得不算早，卻顯然經過深思熟慮——e VITARA，是這個日本小車專家寫給電動時代的第一封情書。而純電化且掛上「VITARA」之名，那核心的越野魂還在嗎？筆者試圖從e VITARA ALLGRIP-e的試駕中尋找答案。
純電科技感與SUV越野氛圍
身為SUZUKI首款電動車，e VITARA的設計以「High-Tech & Adventure」為視覺主軸，試圖在4,275mm、寬 1,800mm、高 1,635mm的尺碼上，創造純電科技感與SUV越野氛圍的完美平衡點。儘管實際車身屬於緊湊級距，但得益於飽滿的車身造型與大尺寸輪圈的搭配，從車外望去往往給人比實際更大的視覺印象。
e VITARA車頭採用大量的幾何線條，搭配源自於概念車eVX的Y型三點矩陣LED頭燈組合，加上下方極具越野風格的保險桿，創造出都會中帶有一點戶外風格的多層次畫面，而封閉式的水箱護罩則賦予車頭強烈的純電識別感。
車側可以見到充滿肌肉感的線條，充滿稜角的輪拱造型、車身下緣環繞一圈的黑色塑料鈑件包覆，以及19吋低風阻鋁圈，在強調越野基因的同時，也顧及到空氣動力學效能，而短前後懸的設計，更增添壯碩風格，像是一隻粗壯的犀牛，有效傳承VITARA與JIMNY一脈相承的越野血統。車尾風格相對內斂，採貫穿式LED尾燈設計，Y型設計也與車頭相呼應，線條簡潔俐落，視覺張力因此更為豐富。
車艙不像SUZUKI 科技感UP
走進e VITARA車內，第一眼便能感受到這輛車在內裝設計上與以往SUZUKI車款的不同，黑色搭配棕褐色的雙色調主題貫穿整個車室，加上第一次使用的整合式雙螢幕系統，整體視覺重心沉穩，散發一種成熟且科技感的氛圍。
e VITARA中控台採左右對稱、懸浮式雙層設計，方形空調出風口搭配銀色飾框、懸浮式觸控螢幕、旋鈕式電子排檔，以及設有收納空間與無線充電的雙層中央鞍座，構成一套邏輯清晰、操作直覺的座艙設計。另外很少聽到SUZUKI會刻意透露搭載「品牌」音響系統，但他們這次放上了「Infinity」音響。
科技配備方面，全數位儀表板為10.25吋，中央則是有10.1吋觸控螢幕，支援無線手機連接功能。當然進入數位時代後，可調整顯示的東西更多樣化，很方便的一點是，如果連結Apple CarPlay時，不管是Apple原生地圖還是Google Map，都可以投影到儀表板上，想用什麼就用什麼。
前座兩張座椅皆有加熱功能，且駕駛座用上了十向電動可調，目前在SUZUKI的產品陣線算是「豪華配備」，且透過織布與雙色皮質的混搭，有著十分良好的乘坐品質，除了背面的回饋很不錯外，在過彎時左右兩側翼支撐力也意外地非常優秀，不像是外表那樣的樸實無華。另外，方向盤支援四向調整，能夠輕鬆因應不同身形的駕駛需求。
空間規劃上，e VITARA車長略低於S-Cross，但受惠於HEARTECT-e純電專屬平台帶來的優勢，2,700mm的軸距還比S-Cross大上100mm。令人驚喜的是，許多電動車因為底盤要放置電池的關係，地板高度通常較高，導致後座坐起來偏高，大腿支撐性不佳，但e VITARA不太會有這種感覺，而且地面平整，加上更寬的車寬與可前後滑移、椅背角度的功能，坐三個人也沒太大問題。
既然說到可前後滑移的後座，也代表後行李廂空間可用的彈性更大，雖然在不傾倒的狀況下，244至310公升的帳面數據並不漂亮，但足夠平整的特性，對於空間的利用更顯方便。而在4:2:4分離傾倒後，容積來到562公升，平整性也一樣漂亮，只要補齊前方的落差空間，要當個臨時的小車床也還可以。
動力不算大 依舊很夠用
e VITARA的動力核心建立在HEARTECT-e純電專屬底盤平台之上，因為試駕車是4WD版本，所以搭載前後雙馬達，雖然TAIWAN SUZUKI沒有公布綜效動力，但參考其他市場的數字，最大馬力可達135kW，大約是184匹，最大扭力為307Nm，且為了減少體積與動力傳遞時的耗損，馬達與逆變器整合為一體式e-Axle電驅總成。
坦白說，在看到這樣的動力數據，以及逼近1,900公斤的車重，難免會擔心「動力不夠用」的問題，只能說「不用擔心」。e VITARA有著很不SUZUKI的駕駛特性，畢竟車重至少多了500公斤，且車寬、輪距都創新高，但電動車即時的動力輸出，讓車輛依舊能有著非常輕快的加速表現，如果將駕駛模式調整至Sport，大腳踩下電門踏板，仍有明顯的貼背感。
e VITARA有動能回收功能，SUZUKI給的名字是「再生增壓」，有低、中、高三段可以調整，可以感受到明顯的差異，不過不是「單踏板」模式， 車輛不會因為放開電門踏板就停下來。而「再生增壓」功能，搭配「SUZUKI Safety Support」主動安全系統很好用，在快速道路上，電車較沒有轉速的限制，在平穩地加減速中，也可以看到動能被回收，有種莫名的療癒。
底盤懸吊的回饋，更是充分顯示e VITARA是一輛非常成熟的電動車。不過於強調運動性，保有著沉穩且舒適的調性，過彎時柔韌的支撐性，恰好可以撐住增重後的車體，不會有過多的搖晃與彈跳，傳遞回來的是十足的穩定感。另外在觀察「動力源顯示」時可以發現，e VITARA大多時候四個輪胎都保有著動力，並不是只單靠後輪輸出，想必這也能讓車輛穩定過彎的一大關鍵。
輕度越野沒問題 注意落差地形
除了一般鋪裝道路的試駕外，想要知道e VITARA是否有越野魂，當然也要去非鋪裝道路試試看它的能耐。跟入門二驅版本相比，4WD車型駕駛模式多了「TRAIL」，同時附帶著「陡坡緩降控制系統」，在低摩擦力的沙土路面，就算是足踏公路胎，動力會根據狀況，隨時分配到四個輪子上，開起來仍舊十分穩定，就算多補電門產生空轉，也可以迅速被解決，與吃汽油的VITARA相比，反應速度有過之而無不及。
e VITARA畢竟是一輛都會小車，「肉體」仍有許多限制。為了電池而平整化的底盤，跟以往SUZUKI的車款很不一樣，雖說e VITARA仍有185mm的離地高，但不像是以往的油車離地高是「最低離地高」，可以根據結構差異與車輪的落差距離，去閃路面的障礙物，而e VITARA全底盤就是這個高度，所以比較會有「大意了沒有閃」的狀況。所以當遇到落差較大的地形時，多下車觀察還是比較重要的事。
電池部分，e VITARA搭載NMC三元鋰鎳鈷錳電池，容量為61kWh，續航里程為444公里（NEDC測試標準）。快充規格是CCS1，10%充至80%約需45分鐘。這個表現放在電動車蓬勃發展的今日不算亮眼，但是考量到車款的都會小車定位，實屬合理。
堅定地走自己的路
SUZUKI沒有試圖把e VITARA包裝成一輛「不是它」的車，而是打造一輛小而美、實而紮的純電休旅，帶著越野血統、說著都會語言，加入多樣以往比較難看到的配備，踏實地走著自己的路。在這個大家都在搶著變大、變豪華的時代，這份接受自己的坦然，反而顯得難能可貴。至於123萬元的售價，你買單嗎？
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