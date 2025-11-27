愛玩車／山葉七代勁戰少怠速熄火 推出補償方案

台灣山葉機車日前針對第七代勁戰「CYGNUS XR」做出配備調整，原本在規格表上出現的「Stop & Start System」怠速熄火系統宣布取消。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）





台灣山葉機車日前針對今年9月發表的第七代勁戰「CYGNUS XR」做出配備調整，原本在規格表上出現的「Stop & Start System」怠速熄火系統宣布取消。台灣山葉機車表示，最終量產測試階段驗證中，確認該機能之實際表現未完全符合內部設定之開發標準。

台灣山葉於11月24日發出Cygnus XR配備調整事宜公告。（圖／台灣山葉官網）

第七代勁戰自推出以來話題不斷，首次在國內亮相的Cygnus XR 155更因性能與配備而受到關注。不過原先XR全車系都列為標配的怠速熄火功能，被視為節能、都會通勤友好的重要項目，但原廠在最終測試階段，發現該項功能的實際表現，尚未完全達到內部所設定的開發標準，因此確定取消搭載該系統。

為了回應消費者預期落差，台灣山葉推出補償方案，只要在2025年11月30日（含）前下訂，並於2026年3月31日前完成領牌的車主，都可以獲得「YAMALUBE 4-GP」機油（10W-40）及齒輪油（GIII-100）共五回的電子票券，這些電子票券會透過「YAMAHA LIFE APP」發送，等同提供車主後續保養的實質補貼。

補償方案內容。（圖／台灣山葉官網）

針對配備取消可能引起的疑慮，台灣山葉表示已經同步修正技術資料與官方宣傳內容，避免消費者收到與實車不符的資訊。原廠也強調，這次調整不會影響車輛的主要配備、性能與安全性，排汙耗能表現仍完全符合法規標準，並已經通過相關認證。不過台灣山葉也提醒，經銷據點會主動聯繫已預訂的顧客，提供清楚說明並協助處理相關問題。

雖然取消了一項原本列為標配的功能，但CYGNUS XR的定價維持不變，三個版本的售價依舊是Cygnus XR 10萬9,500元、Cygnus XR DX11萬4,500元與Cygnus XR DX ICON BLUE 11萬5,500元。

「Cygnus XR預計於12月中開始交車。」台灣山葉表示，對於此次規格調整造成客戶之疑惑與不安，我們深表遺憾。對於已完成預訂的顧客，經銷據點將主動通知並提供詳細說明與協助。台灣山葉機車將汲取本次開發經驗，持續進行相關機能的優化測試，以回應市場期待。

CYGNUS XR雖然少了一項節能配備，但主要性能、操控與車體設計並未受到影響，補償方案也多少降低了配備變動帶來的落差，且補償方案不是僅限於公告日期前，而是延伸到11月底，多少能看出台灣山葉希望減少消費者的不悅之感。

