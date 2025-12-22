愛玩車／度過七年癢之福 法車雙品牌資深車友專屬優惠

PEUGEOT與CITROËN台灣總代理寶嘉聯合日前宣布，針對車齡七年以上的資深車主，啟動名為「2026 老友相伴．禮遇再升級」的專屬售後服務活動。（資料畫面／林昱丞攝影）





法式汽車雙品牌PEUGEOT與CITROËN台灣總代理寶嘉聯合日前宣布，針對車齡七年以上的資深車主，啟動名為「2026 老友相伴．禮遇再升級」的專屬售後服務活動，盼透過原廠零件優惠與滿額贈禮，協助長年支持品牌的車主維持車輛性能，並同時提升行車安全與乘坐舒適性。

「2026 老友相伴．禮遇再升級」專門針對「車齡七年以上」的車主，提供更親民的保修服務，寶嘉聯合解釋，車齡計算方式是以車輛首次掛牌日算起。這項策略顯示出寶嘉聯合對於長期持有PEUGEOT與CITROËN車主的重視，透過實質的維修優惠，降低老舊車款在進入「中壯年」高里程階段後的養護負擔成本。

「2026 老友相伴．禮遇再升級」活動推出主要是將原廠指定零件打了8折優惠，優惠範圍涵蓋車身鈑金、底盤系統、排氣系統、電氣系統等多項原廠指定零件，協助資深車友們能以更輕鬆的方式進行全面維護，確保行車安全與最佳性能。寶嘉聯合指出，透過20%的降幅優惠，車主能以更親民的價格獲取原廠品質保證的零件，原廠零件在規格吻合度與耐用度上通常具備較高優勢，更能契合追求「安心與可靠」的資深車主「口味」。

除此之外，活動期間單日消費滿8,888元，即可獲得限量品牌經典折疊旅行袋。這個滿額禮活動的門檻大致與車齡七年以上車輛，在進行一次中大規模保養或更換部分關鍵零件的費用相符。而該旅行袋強調品牌設計感與收納實用性，採用限量的方式，送完為止。

活動期間自即日起正式展開，並將持續至2026年2月14日止，這段時間正好跨越農曆新年前後的用車高峰期，對於有長途行駛需求或計畫進行春節前車輛大檢修的車主而言，提供了實質的誘因。

隨著車齡增長，車輛的各項耗材與機能件更需要仔細地檢查與更換，寶嘉聯合表示，原廠服務的價值在於技術的專精與零件的精確適配，本次活動不僅是感謝老客戶多年來的信任，更是一項結合實務需求的服務推廣。面對台灣的售後保修市場，寶嘉聯合此次透過「2026 老友相伴．禮遇再升級」活動，展現了其維護品牌口碑的決心。

