愛玩車／從概念車到量產 本田擴展HRC性能車系

本田即將擴展HRC性能產品車陣線，將與豐田GR以及日產Nismo比拼。（圖／本田提供）





2026年初，Honda本田正在汽車市場掀起一股新的性能浪潮，其旗下賽車部門Honda Racing Corporation（HRC）的產品線已從賽道延伸至量產車的潛在實際版本。HRC既是本田長期以來聚焦於賽車場上的技術中心，現在也開始進一步塑造品牌性能車的商業化走向。這象徵著本田不僅希望在大型SUV及乘用車市場取得成功，更希望在性能車領域與豐田Gazoo Racing、日產Nismo、現代N有所匹敵，甚至重塑品牌性能定位。

在東京改裝車展上，本田帶來多輛性能改裝車型，其中Prelude HRC Concept令人感到驚艷。（圖／本田提供）

HRC性能方案從概念車亮相起步

在2026東京改裝車展上，本田帶來了多款展示性質的性能概念車，作為HRC潛在量產產品的預告。其中最受注目的包括Civic Type R HRC Concept與Prelude HRC Concept，前者基於當前性能旗艦Civic Type R改良，裝配更激進的空氣動力套件、重視操控的懸吊與外觀配件；後者則針對剛於2025年推出的新一代Prelude裝上HRC Performance套件，進一步提升其動態性能表現。這些概念車強調的不僅是靜態造型，更是在底盤、煞車、空氣力學與視覺效果上的「賽道感」。

HRC的模式與豐田在GR車系、日產Nismo強化版以及現代N系列走向類似，即透過賽車經驗和性能開發來加強量產版本的性能與操控魅力。本田此舉在粉絲圈及性能車愛好者間引起了極大關注，甚至被視為Honda Performance再次崛起的動力之一。

Civic Type R HRC Concept基於性能旗艦Civic Type R改良，裝配更激進的空氣動力套件、重視操控的懸吊與外觀配件。（圖／本田提供）

Sport Line與Trail Line的雙軌發展

本田在東京改裝車展還同時展出了「Sport Line」與「Trail Line」兩種不同取向的HRC產品線。Sport Line主要專注於鋼砲與跑車性能，包括以Civic Type R為核心的高性能版本，以及高動力Prelude等車型，這類車款的理念是提供更直接、更「駕駛樂趣」的體驗；另一方面，Trail Line則聚焦於越野與冒險風格，展示了例如CR-V、ZR-V、VEZEL及WR-V等SUV市場主力車型的越野化版本，這些Trail Line車款搭配HRC的獨特護套與越野配件，目的是將「越野操控樂趣」帶入大眾SUV市場。

這樣的雙線策略不僅反映本田想要覆蓋性能與越野兩大市場的企圖，也回應了全球消費者對於同一品牌提供多樣化性能選項的期待。隨著汽車市場邁向電動化與SUV化，多一條「性能化路線」不僅能提升品牌識別度，同時吸引更多年輕、熱衷性能的買家。

除了性能取向的改裝之外，本田也推出了Trail Line的越野改裝風格。（圖／本田提供）

從賽事投入到量產計畫

截至目前，本田尚未正式宣布具體的量產時間表，但多方業界分析指出，HRC性能套件最早可能於2026至2027年投入生產版本。本田相關高層也曾公開提及，品牌正在考慮讓HRC衍生車型從概念走向量產，且可能以Civic Type R、Integra Type S等主流性能車為基礎推出更強化的版本。這樣的策略類似於保時捷的性能客製化選項，讓買家可以選擇更強勁的配件與調校方案，成為量產性能車的重要銷售特色。

本田正在考慮讓HRC衍生車型從概念走向量產，且可能以Civic Type R、Integra Type S等主流性能車為基礎推出更強化的版本。（圖／本田提供）

此外，HRC品牌的延展很有可能不止於性能轎車，隨著本田在SUV產品線大量布局與Rally、BAJA等多項越野賽事的經驗回饋，未來可能會有SUV性能版本、甚至混合動力與電動車上的「賽車化」套件問世，這種廣泛應用將進一步證明本田正將其賽車技術轉化為商用產品優勢。

CR-V、ZR-V、VEZEL及WR-V等SUV市場主力車型皆擁有越野化版本。（圖／本田提供）

本田擴展HRC性能車系的計畫不僅是產品線的單純延伸，而是深具市場策略意義的一步。隨著豐田、日產等競爭對手在性能部門持續強化，本田的HRC企圖建立一個具競爭力的性能品牌，強化其在全球性能車領域的存在感。這對於提升品牌整體形象、吸引忠實車迷與新興性能買家極為重要。由於性能車通常能展示最尖端的技術與工程實力，HRC也可能成為本田展示未來動力技術的重要平台。若HRC成功量產並接受市場考驗，這不僅可能帶動本田在性能車市場的銷售增長，也象徵其在技術整合與賽道精神延伸方面取得關鍵突破。

