愛玩車／復古越野風格 三菱得利卡迷你套件曝光

DAMD推出三菱Delica Mini Dali套件，在外觀上展現出復古與越野氣息。（圖／DAMD提供）





日本改裝界掀起一股懷舊風潮，知名改裝公司DAMD日前針對三菱Delica Mini推出一款名為Dali（源自Dakar Rally）的改裝外觀套件，成功將這輛原本小巧可愛的K-Car改造成1980年代初代Pajero的縮小版「迷你越野車」風格。這不僅引發汽車愛好者的熱議，更顯示出日本消費者對於復古美學與現代設計的熱烈追求。

三菱Delica Mini是基於日本K-Car規格開發的微型多用途車，尺寸受規定限制在長3,395mm、寬1,475mm之內，並以輕巧靈活的操控聞名。原車提供搭載小型660 c.c.三缸渦輪引擎的版本，在部分車型中還配備了全時四輪驅動系統，擁有63匹馬力與10.2公斤米的扭力，Delica Mini最初在2023年春季推出，隨後在2025年秋季完成改款更新。它結合了可愛的方盒造型與輕度越野氣息，成為日本市場中既實用又富風格的城市與戶外兼用車型。

這次改裝著重於外觀部分，其動力系統沒有改變。（圖／DAMD提供）

DAMD Dali套件 設計理念與細節解析

DAMD所推出的Dali改裝套件，重點在於塑造復古Pajero風格，但在設計上巧妙保留原廠Delica Mini的感應雷達與先進駕駛輔助系統，避免對安全系統造成影響。套件擁有圓形頭燈與獨立轉向燈，其外形向初代Pajero致敬，讓車頭更具復古越野氣息。方正格柵與霧面黑色燈罩結合，承襲舊時代越野車的粗獷風格，但保留原廠傳感器定位的開孔設計。前保桿裝飾條與飾板採用亮黑色與鋁合金樣式飾件，增加視覺層次感，同時保留原廠冷卻進氣口與功能性。

車輛保有四輪驅動系統，其越野能力也相當優異。（圖／DAMD提供）

木紋與啞光黑車身貼花結合Beige原廠塗裝語彙，讓整體復古風格更為突出；屋頂置物籃與特殊15吋Cantabile輪圈，搭配165／56R15輪胎，讓車輛更具越野風格。這些設計僅在造型上模擬Pajero經典越野車的「沙漠拉力」風格，並未為Delica Mini加裝實際的越野性能強化元件，但仍引起消費者對於懷舊越野風格的熱烈關注。

車輛擁有屋頂置物籃以及特殊的Cantabile輪圈，讓整體風格更加特別。（圖／DAMD提供）

外觀升級不改原動力

值得注意的是，雖然Dali套件極大改變了Delica Mini的視覺風格，但並未改動其動力系統或底盤設計。原車繼續搭載小排氣量渦輪增壓引擎，與CVT變速箱相連結，部分版本仍提供原廠四輪驅動選項。由於改裝重點放在外觀與造型層面，因此Dali套件不會提升車輛的越野性能，但能夠在日常城市環境與戶外郊遊中吸引目光。

車輛將會在2026年東京改裝車展上亮相，預計將會吸引許多車迷目光。（圖／DAMD提供）

DAMD表示這套Dali套件即將在日本市場正式推出，預計將在2026東京改裝車展正式推出，同場還將展出基於鈴木Jimny的復古款式與本田品牌的復古改裝作品。儘管官方尚未公佈套件售價，但DAMD暗示由於套件主要是外觀改造，價格將保持在可負擔範圍內。這次改裝也反映出日本K-Car市場的一個趨勢，小型車不再只是單純的日常通勤工具，而是可以透過造型與個性化配件，表達消費者對於「經典與文化」的認同。無論是懷舊情緒還是越野風格，都吸引了改裝愛好者重新思考微型車的可能性。

