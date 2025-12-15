愛玩車／性能與義式經典工藝之粹 愛快雙車限量發行

愛快羅密歐推出全新的Giulia Quadrifoglio Collezione轎車及Stelvio Quadrifoglio Collezione休旅車特別版車型（圖／愛快羅密歐提供）





義大利豪華性能品牌Alfa Romeo愛快羅密歐日前推出全新的Giulia Quadrifoglio Collezione轎車及Stelvio Quadrifoglio Collezione休旅車特別版車型。該特仕車款以「四葉草」（Quadrifoglio）徽飾的悠久歷史為靈感，其目的在致敬這個自1923年RL賽車以來便代表品牌頂級性能的圖騰。全系列採極度限量的63輛生產配額，結合了專屬的視覺元素與高性能配置，造就獨一無二的收藏價值。

Collezione特仕版在外觀上最大的亮點是採用了獨特的Rosso Collezione紅色烤漆，Giulia轎車顏色為更深沉、更具極致運動感的外觀。（圖／愛快羅密歐提供）

Collezione特仕版在外觀上最大的亮點是採用了獨特的Rosso Collezione紅色烤漆，其靈感源於頂級超跑33 Stradale上的Rosso Villa D'Este車色。愛快羅密歐更細膩地為兩款車型調整了紅色調性，Giulia轎車為更深沉、更具極致運動感的外觀，而Stelvio休旅車則呈現出更為明亮開放的紅色光澤，彰顯其在高性能家族中各自鮮明的性格。

Stelvio休旅車則呈現出更為明亮開放的紅色光澤，彰顯其在高性能家族中各自鮮明的性格。（圖／愛快羅密歐提供）

除了專屬的車身塗裝外，這兩款特仕車也大量使用了輕量化材質。Giulia車型額外配備了碳纖維後視鏡蓋與碳纖維車頂，突顯其競技本質，高性能配置還包括深色鋁合金輪圈、升級的碳陶瓷煞車系統，搭配刻有紅色Alfa Romeo徽飾的陽極處理煞車卡鉗，以及附帶碳纖維飾件的Akrapovič鈦合金排氣系統，全面強化視覺震撼與聽覺體驗。

車輛擁有碳纖維飾件的Akrapovič鈦合金排氣系統，強化視覺震撼與聽覺體驗。（圖／愛快羅密歐提供）

進入座艙，Collezione特仕版展現了頂級的義式工藝與獨特性。車內配備了帶有碳纖維外殼的Sparco競技型座椅，並以皮革和Alcantara麂皮材質包覆，搭配醒目的紅色對比縫線。最能彰顯其限量身分的細節在於頭枕上繡有「1 di 63 Collezione」的專屬編號，此外內裝亦採用多處碳纖維飾板與皮革包覆的儀錶板，大幅提升豪華與性能氛圍。

車內配備了帶有碳纖維外殼的Sparco競技型座椅，並以皮革和Alcantara麂皮材質包覆。（圖／愛快羅密歐提供）

動力總成方面，這兩款限量特仕車延續了Quadrifoglio性能旗艦的強大基礎。其核心搭載一具雙渦輪增壓2.9升V6引擎，能夠爆發出513匹的最大馬力與61公斤米的峰值扭力。強悍的動力輸出使Giulia Quadrifoglio標準版能夠在3.9秒內完成百公里加速，極速則可達到308 km/h，性能表現無庸置疑。

頭枕上繡有「1 di 63 Collezione」的專屬編號，彰顯其限量身份。（圖／愛快羅密歐提供）

鑑於全球僅限量發售63輛，Alfa Romeo Quadrifoglio Collezione將主要鎖定對品牌歷史與稀有性有高度追求的收藏家。目前確定的銷售區域包括中國、日本、歐洲和中東地區。這款特仕車型巧妙地將愛快羅密歐的賽車血統、卓越性能與獨特的色彩美學融合在一起，堪稱是品牌對其傳奇性能徽章的最高規格致敬。

