愛玩車／愛快羅密歐 x 瑪莎拉蒂 共啟義式訂製平台

Alfa Romeo與Maserati共同宣布啟動全新「BOTTEGAFUORISERIE 義式車輛訂製與工藝平台」。（圖／寶嘉聯合提供）





Alfa Romeo愛快羅密歐與Maserati瑪莎拉蒂於年11月4日共同宣布啟動全新「BOTTEGAFUORISERIE義式車輛訂製與工藝平台」，其結合義大利兩大經典品牌的性能技術、設計底蘊與工藝傳承，開啟專屬車輛打造、經典車復原與性能創新等嶄新篇章。BOTTEGAFUORISERIE義式車輛訂製與工藝平台橫跨摩德納、都靈與阿雷塞（米蘭省）三大汽車文化重鎮，象徵義大利手工造車精神與現代工程再次邁向巔峰。

BOTTEGAFUORISERIE這個名稱結合「Bottega（義式工坊）」與「Fuoriserie（只為專屬打造）」兩大概念。（圖／寶嘉聯合提供）

由Cristiano Fiorio負責領導的「BOTTEGAFUORISERIE」，在Altagamma基金會支持下，集結義大利頂尖設計師、工程師與工藝匠人。BOTTEGAFUORISERIE這個名稱結合「Bottega（義式工坊）」與「Fuoriserie（只為專屬打造）」兩大概念，承襲義大利Coachbuilding（訂製跑車工藝）文化與量身造車哲學，並聚焦四大核心領域：限量專屬車款打造、原廠個性化設計、經典車修復與認證、以及性能與賽車科技研發。

Bottega象徵Alfa Romeo與Maserati的量身造車核心，專注於以原廠工藝打造極致限量車款。（圖／寶嘉聯合提供）

Bottega象徵Alfa Romeo與Maserati的量身造車核心，專注於以原廠工藝打造極致限量車款。Bottega基地橫跨義大利皮埃蒙特、倫巴底與艾米利亞－羅馬涅等Motor Valley汽車聚落的心臟地帶，匯聚頂尖設計師、工匠與工程團隊，從概念、設計、工程到製造皆在義大利本地完成。

Alfa Romeo 33 Stradale。（圖／寶嘉聯合提供）

Bottega作品代表義式造車美學與性能文化的巔峰，包含Alfa Romeo 33 Stradale與Maserati MCXtrema等經典車款，每輛作品皆透過深度量身打造，將創意、技術與品牌理念融為一體，使其成為獨一無二、具高度收藏價值的義大利汽車藝術品。

Fuoriserie計畫讓車主能以原廠工藝打造專屬座駕，透過專屬設計團隊探索色彩、材質、觸感與細節語彙。（圖／寶嘉聯合提供）

Fuoriserie計畫讓車主能以原廠工藝打造專屬座駕，透過專屬設計團隊探索色彩、材質、觸感與細節語彙，為量產車注入獨特美學與手工質感，使每台車都能成為車主個性與品味的延伸。此計畫同步強化品質與製程標準，使每一款Alfa Romeo與Maserati皆具備成為唯一作品之可能。

「LA STORIA」聚焦於保存Alfa Romeo與Maserati雙品牌歷史資產，涵蓋經典車修復與認證、原廠文獻典藏及博物館與品牌體驗營運。（圖／寶嘉聯合提供）

除了BOTTEGAFUORISERIE融合的「Bottega」與「Fuoriserie」兩大概念外，「LA STORIA」則聚焦於保存Alfa Romeo與Maserati雙品牌歷史資產，涵蓋經典車修復與認證、原廠文獻典藏及博物館與品牌體驗營運，使義式汽車文化得以跨世代延續。透過現代化科技、先進技術、永續材質與量身細節，使經典車款在保留原始精神與線條比例之下重獲新生，讓時間、設計與情感得以融為一體。

CORSE為BOTTEGAFUORISERIE之性能與賽道技術核心，藉由頂級賽事經驗淬鍊工程創新。（圖／寶嘉聯合提供）

另外CORSE為BOTTEGAFUORISERIE之性能與賽道技術核心，藉由頂級賽事經驗淬鍊工程創新，並將空氣力學、底盤結構、動力技術與材料開發等前沿成果導入車輛研發，確保每輛車均具備純正賽道血統與操駕靈魂。Maserati近年於國際賽事中屢創佳績，包括連續在GT2歐洲系列賽AM組別稱霸，以真實賽績證明品牌對極致性能的執著與不懈追求，將賽道精神化為公路駕馭的極致體驗。

Alfa Romeo執行長兼Maserati營運長Santo Ficili。（圖／寶嘉聯合提供）

Alfa Romeo執行長兼Maserati營運長Santo Ficili表示，BOTTEGAFUORISERIE不僅是一項全新計畫，更象徵Alfa Romeo與Maserati邁入嶄新時代。我們堅信義大利在創意、工程與工藝領域的獨特力量，而這個平台正是對該精神的最佳詮釋。Cristiano Fiorio在Alfa Romeo 33 Stradale與賽車項目中展現非凡領導與情感連結，我們相信他將引領BOTTEGAFUORISERIE成為兩大品牌轉型的重要里程碑。

Maserati執行長Jean-Philippe Imparato。（圖／寶嘉聯合提供）

Maserati執行長Jean-Philippe Imparato認為今日是傳奇再度交會的重要時刻。BOTTEGAFUORISERIE 是夢想與現實相遇之地，透過創意、工藝與紀律的完美平衡，讓非凡成為具體作品。此計畫凝聚義大利文化與造車智慧，將持續推動我們重新定義奢華性能的未來。

BOTTEGAFUORISERIE總經理Cristiano Fiorio。（圖／寶嘉聯合提供）

BOTTEGAFUORISERIE總經理Cristiano Fiorio指出，BOTTEGAFUORISERIE是時間交會之地，匯聚過去的經典、當下的創造與未來的想像。每一件作品皆由技術、感性與工藝共鳴而生。對我們而言，性能不是數據，而是文化；美不是風格，而是藝術。我們以最純粹的方式傳遞這份信仰，讓義式美學與駕馭靈魂永續綻放。

