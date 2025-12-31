愛玩車／愛快Junior台北車展現身 預約明年上市

Alfa Romeo Junior。（圖／林昱丞攝影）





Alfa Romeo於「2026 台北新車暨新能源車大展」中重點呈現全新精品級跨界休旅Alfa Romeo Junior。Alfa Romeo Junior於2025年9月品牌重返台灣發表會中首度亮相，象徵Alfa Romeo正式展開新世代產品佈局，並預計於2026年第二季在台灣發表。

承襲百年義式美學基因 Junior更年輕

在設計層面，Alfa Romeo Junior承襲百年義式美學基因，以緊湊且富張力的車身比例、俐落線條刻畫與經典Scudetto水箱護罩，重新詮釋新世代運動風格。其設計精神被視為Alfa Romeo Giulietta與MiTo車系於新世代的延續，即便採用跨界輪廓，仍保有濃厚的性能血統，成功吸引新世代「Alfisti 愛快信徒」目光。

Alfa Romeo Junior將以雙動力佈局登場。（圖／寶嘉聯合提供）

動力編成方面，Alfa Romeo Junior將以雙動力佈局登場。Ibrida車型搭載P2 HYBRID油電混合動力系統，綜效輸出達145匹，0–100 km/h加速僅需8.9秒，在節能效率與駕馭反應之間取得平衡，展現輕快且直覺的操控感受；而Elettrica 280 Veloce車型則定位為「電動車界中罕見的鋼砲」，最大輸出達280匹，在僅約1.6噸的輕量化設定下，0–100 km/h加速僅需5.9秒，展現凌厲直接的動力反應。

為強化性能本質，Elettrica 280 Veloce進一步導入完整性能套件配置，包含降低25 mm的運動化底盤懸吊設定、Torsen限滑差速器、對向四活塞及高性能煞車系統等完整底盤與制動配置，使其在彎道穩定性與操控回饋上，依然延續Alfa Romeo一貫以駕駛為核心的調校哲學。即便邁入新能源世代，Junior仍由與Giulia GTA相同的工程團隊主導動態開發，確保品牌引以為傲的操控感受不因動力形式轉變而妥協。

Alfa Romeo Junior自全球發表以來，已於超過38個國家累積逾50,000張訂單，顯示市場對其義式設計語彙、動感比例與品牌轉型方向的高度肯定。Alfa Romeo Junior預計於2026年第二季正式發表上市。

