愛玩車／捨棄傳統重塑品牌 捷豹全新純電跑旅曝光
英國豪華車廠Jaguar捷豹近年宣布從內燃機時代徹底轉向純電動車市場，繼2024年底以「Type 00」概念車掀起網路熱議後，這款造型前衛、定位超豪華純電GT的量產前身，日前再次以原型車測試畫面現身於寒帶極地，引發全球車迷市場高度關注。據原廠近日透露，該車量產版將於2026年夏末正式亮相，是捷豹品牌全面轉型、挑戰賓利與勞斯萊斯等超豪華對手的重要里程碑。
北極圈極限試驗 未來純電GT嚴苛環境現身
捷豹近日發布了一組測試照片，顯示尚未公開正式車名的純電GT原型車在北極圈極寒環境下進行寒冷測試，氣溫低至攝氏-40度。從照片中可以看出，雖然車身被厚重偽裝覆蓋，但其低矮、拉長的車身比例仍清晰可見。官方證實，量產版將保留概念車的多項極端造型設計，包括沒有後擋風玻璃的創新視覺語彙，與Polestar 5相似的側面造型輪廓。
無後擋玻璃的設計曾引發外界對車內視線與封閉感的疑慮，不過捷豹正面回應表示，該車將配備一整片從前擋延伸至車尾的大尺寸玻璃車頂，使車內光線充足、視覺開闊，緩解傳統車窗消失可能帶來的壓迫感。此外，新車還取消了概念車的雙門佈局，改採實用的四門設計，更符合量產車的日常使用需求。原型車在雪地冰湖上滑行的測試畫面，不僅展示了其在惡劣氣候條件下的執行能力，也象徵著捷豹希望這款純電GT，能在全球各種極端路況下保持穩定性能與豪華駕乘感受。
龐大車身與優雅比例 與傳統豪華GT爭鋒
原廠對這款尚未命名的電動GT車型定位極高，其車身長度超過5.2公尺，與賓士EQS等大型豪華電動車相近，但其設計比例更為優雅與運動化。寬大的車身線條宛如經典大型跑旅，細節上仍保留捷豹的低矮風格和強烈的視覺張力。得益於專為電動車打造的平台，這款車擁有長達3.2公尺的軸距，讓前後車窗於外部看起來比例更協調、車室空間更寬敞。雖然純電車通常離地較高，但這款車的車高僅1.4公尺，搭配標配23吋大輪圈和倍耐力冬季輪胎，讓車輛在動態表現上兼具優雅與咄咄逼人的氣勢。
為解決大型車轉向不靈活的常見問題，該車採用了後輪轉向系統，使迴轉半徑縮至5.75公尺左右，這對於大型純電GT而言是重要的操控提升。此外，前255/35與後295/30規格的胎寬比也反映出其對於抓地力與動態性能的追求。
超過千匹馬力與電驅動技術的野心
捷豹在預告中強調，這款純電GT將提供「無與倫比的駕駛感」，這一句話雖然略顯籠統，卻透露出強大的技術雄心。據官方透露，該車將採用前一後二的三馬達配置，綜效輸出超過1,000匹馬力以及138.4公斤米扭矩，預計將讓車輛在加速與高速性能上有驚人的表現。
為提升行駛穩定性與操控靈敏度，車輛配備多種可選駕駛模式、氣壓懸吊系統及主動雙閥阻尼器，並結合扭矩分配控制技術。這些系統的協同作用，將使車輛能根據路況和駕駛需求動態調整底盤反應與扭矩輸出，在運動性與舒適性之間達到高水準的平衡。
電池方面，捷豹透露該車搭載淨容量約120 kWh的電池組，可在WLTP標準下擁有692公里續航里程，如此優異的續航成績在大型電動GT車型中極為罕見，這意味著既可兼顧長途巡航，也能滿足高性能駕駛需求。捷豹也澄清了外界關於可能採用增程式油電系統的謠言，明確表示該車不會採用由汽油引擎搭配馬達的混合動力技術，而是純電動模式。
超越SUV的賭注 捷豹品牌轉型的關鍵一擊
此次以一款大型純電GT來領軍品牌轉型，是極為大膽且備受關注的策略。一方面，大型GT車型不像SUV或轎車那樣具備廣泛大眾市場的保守需求，它更像是品牌精神與技術高度展現的象徵；另一方面，捷豹為了這一步幾乎放棄了大量原有的汽油車消費者，這對於堅守經典品牌忠誠度的老車迷而言是一大挑戰。
業界評論指出，這樣的轉型策略風險不小，與消費者習慣的品牌定位相比，捷豹把自己從與BMW、賓士等豪華品牌競爭的階段，推向了更高級別的超豪華市場，試圖與賓利、勞斯萊斯等品牌一較高下。對於這一策略，不少傳統捷豹忠實粉絲既感興趣又感到惋惜，因為他們熟知的品牌正脫離自己喜愛調性的範疇。
儘管轉型充滿挑戰，但這款純電大跑旅注定將成為捷豹未來幾年的核心旗艦，它不僅是對品牌工程技術的檢驗，更是對市場接受度與消費者口味的一次重要試金石。隨著量產版在今年夏末正式亮相，全球車迷將看到捷豹如何在新時代中重新定位自己，並在高級電動車市場中尋求一席之地。
