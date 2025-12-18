愛玩車／新竹物流電動車隊登場 30輛ET35超壯觀

新竹物流成立「全臺首支3.5噸綠能電動宅配車隊」，其擁有30輛「ET35商用電動貨車」。（圖／林昱丞攝影）





新竹物流於12月18日在「新竹物流八里國際物流轉運中心」，舉辦「低碳運輸新未來一新竹物流智慧電動車隊發表會」發表會，成立「全臺首支3.5噸綠能電動宅配車隊」，其擁有30輛「ET35商用電動貨車」，並搭配完整綠能物流場域，新竹物流表示，期盼能展現物流業綠能化、永續化的未來發展，共同引領臺灣物流產業邁入淨零排放新階段。

新竹物流八里國際物流轉運中心花費19億元，建置具備「光（Solar）、充（Charging）、儲（Storage）」的完整綠能物流場域。（圖／林昱丞攝影）

新竹物流八里國際物流轉運中心花費19億元，建置具備「光（Solar）、充（Charging）、儲（Storage）」的完整綠能物流場域，包含樓頂的太陽能充電板，停車區域的30支充電樁（25支慢充與5支快充），到儲能櫃，再加上30輛「CMC ET35」電動車隊，達成「從建置到運行」的綠色運輸車隊成果。

中華汽車總經理曾鑫城指出，ET35國產化比例高達90%，包含整車控制、底盤、電池與動力系統，並與士林電機等在地供應鏈合作。（圖／林昱丞攝影）

新竹物流補充，「新竹物流八里國際物流轉運中心」，以「智慧物流」為核心，結合臺北港、基隆港與桃園機場，塑造未來物流新面貌，不僅引進自動辨識、貨物自動分揀等智慧設備，更結合中華汽車ET35商用電動貨車。中華汽車總經理曾鑫城指出，ET35國產化比例高達90%，包含整車控制、底盤、電池與動力系統，並與士林電機等在地供應鏈合作，達成安心、快速的後勤服務。

士林電機總經理郭約瑟表示，本次與中華汽車合作，使用具備高輸出扭力，與高效率兩項特性的「130kW二合一動力馬達」。（圖／林昱丞攝影）

同屬仰德集團的士林電機從傳統電力設備製造，轉型聚焦在綠能、節能兩大主要核心，投入開發風電、光電等節能產品，士林電機總經理郭約瑟表示，本次與中華汽車合作，使用具備高輸出扭力，與高效率兩項特性的「130kW二合一動力馬達」。同時整合集團企業資源，在八里國際物流轉運中心打造「光、充、儲」能源系統，協助建立低碳轉運中心，象徵臺灣物流產業具備自主打造兼具智慧與綠色運輸的能力。

新竹物流總經理李鈺祥認為，電動車不僅能降低燃油成本、碳排放，也能提升企業的永續價值。（圖／林昱丞攝影）

新竹物流總經理李鈺祥認為，電動化、綠能化的物流運輸是永續發展的關鍵，攜手不同企業，打造綠色運輸，是新竹物流的使命。電動車不僅能降低燃油成本、碳排放，也能提升企業的永續價值，故本次導入30輛ET35，為全台首支綠能電動宅配車隊，也是新竹物流做為產業領導者拋磚引玉的第一步。未來也將藉由擴大車隊規模，導入智慧能源管理平臺，藉由更密切的產、官合作，打造更乾淨、更智慧、更永續的運輸產業，引領臺灣邁向低碳運輸的新未來。

