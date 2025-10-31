愛玩車／新車來啦！中華三菱XFORCE啟動預售

中華三菱宣布全新小型休旅車XFORCE將於11月3日正式展開預接單，預售價格為79.9萬元起。（圖／中華三菱提供）





久違了！中華三菱於10月31日宣布，全新小型休旅車XFORCE將於11月3日正式展開預接單，XFORCE採用最新Dynamic Shield設計語彙，內裝配備富含高科技配備，另外在偏小的尺碼也可以創造出寬敞的空間表現。全新XFORCE預售價格為79.9萬元起。

於11月3日至12月29日止，完成5,000元預付金，即可享「五倍放大禮遇」，購車即享25,000元原廠配件金。（圖／中華三菱提供）

中華三菱表示，全新XFORCE承襲Mitsubishi最新Dynamic Shield設計語彙，外型兼具力量線條與都會質感。駕駛艙採雙螢幕科技座艙設計，10.25吋數位儀錶與12.3吋觸控式多媒體影音主機橫向延展，同時支援無線CarPlay與 Android Auto，搭配YAMAHA八支揚聲器，提供如劇院般的環繞音響。

廣告 廣告

「在靈活車格中，XFORCE更提供超越級距的寬敞空間。」中華三菱指出，XFORCE車身長寬高為4,390mm x 1,810mm x 1,660mm，軸距則是來到2,650mm，因此可提供寬敞的車室與舒適後座膝部空間，可充份滿足家庭與多元生活的需求。另外配備雙區恆溫空調與Nanoe X空氣清淨科技，在車上都能享受優良的空氣品質。而後排座椅採4/2/4分離設計，並具備8段可調椅背與多變收納機能，再搭配全車超過20處貼心置物空間，從城市通勤到週末遠行，都能自由切換使用情境。

在主動安全方面，XFORCE配有達到Level 2水準的ADAS駕駛輔助系統，整合ACC（主動車距控制巡航）、FCM（主動式智慧煞車輔助）與LKA（車道維持輔助），並結合ELK（緊急車道保持）、TSR（智慧限速辨識）等多項主動安全科技，全面提升行車守護。同時具備AYC主動式彎道動態控制系統與四種駕駛模式（一般／濕地／砂石／泥地），再加上222mm離地高、21°進入角與30.5°離去角設定，除了可以在一般鋪裝道路行駛外，也可以輕鬆克服低難度的越野道路。

中華三菱透露，為展現都會風格與越野靈魂的完美平衡，全新XFORCE推出台灣限定車色——冰魄藍、夜暮灰、曜影黑、雪霧白。預售價格為79.9萬元，並同步開放線上預約試乘。另外於11月3日至12月29日止，完成5,000元預付金，即可享「五倍放大禮遇」，購車即享25,000元原廠配件金。