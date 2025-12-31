愛玩車／新車接連登場 豐田台北車展夠精彩
火力兇猛！TOYOTA總代理和泰汽車於「2026台北新車暨新能源車大展」中，除了以127萬元正式發表都會跨界電動休旅Urban Cruiser外，還將王牌休旅車RAV4與運動美學跑旅CROWN SPORT等重磅產品。此外，融合東京車展核心精神「TO YOU」與「Mobility For All」願景，規劃新能源、Lifestyle、Premium與GAZOO Racing四大主題區。
Urban Cruiser精品休旅登場
TOYOTA全新純電精品休旅Urban Cruiser以「Urban Tech 都會科技」為核心，擁有獨特的Hammerhead 前視造型，以寬闊比例傳遞自信氣度。車側輪拱與飾板強化了SUV的穩定感，搭配兼具動感與低風阻的18吋亮黑切削鋁圈，盡顯俐落。4,285 mm 的精巧車身與僅5.2m的迴轉半徑，在狹窄巷弄中依然靈活自如，完美演繹都會的從容優雅。
座艙內以大量棕色軟質材料鋪陳出溫潤質感，結合10.25吋數位儀錶與10.1吋主機的一體式螢幕，呈現俐落科技感。9具JBL喇叭、12色氣氛燈與固定式天窗，交織出豐富的感官饗宴。後座不僅可前後滑移、調整椅背，更具4:2:4分離傾倒功能，打造出兼具精緻與實用機能的靈活空間。
動力方面，前輪驅動配置提供174匹最大馬力，搭載61kWh電池，提供483公里的NEDC續航里程。此外，Urban Cruiser搭載36項主被動安全科技，包含環景影像、盲點偵測，並首度導入多重碰撞防止煞車系統，並有7顆SRS氣囊。
日本進口第六代大改款RAV4亮相
第六代大改款RAV4日前展開預售，預售價格為104萬元起，導入三種全新外觀與內裝設計，車色選擇上新增霧岩灰、野境綠等全新車色，並提供多樣化車型與車色組合，讓消費者能依據生活風格，打造專屬於自己的RAV4，滿足不同客群的需求。
全新RAV4首次導入最新的「TSS 4.0主動安全系統」，大幅提升偵測能力，其中前方偵測距離擴大1.7倍，水平偵測視野亦提升1.15倍，能更早掌握前方行車狀況，升級的項目包含「DRCC全速域主動式車距維持定速系統」之外，還新增「FCTA前方橫向來車警示系統」與「DMC駕駛疲勞監測系統」。動力部分則是訴求極致節能，全車系搭載第五代油電複合系統，擁有同級最佳油耗24 km/l。
全新RAV4為台灣首款導入「TOYOTA Connect」的車型，可進行車門與車窗的遠端控制、即時查看車輛狀態等，並且在發生碰撞或突發狀況時，系統更會自動通報客服中心並協助派遣救援。座艙內，升級日本原裝12.9吋懸浮式音響主機，不僅提供高解析度及更靈敏的操作回饋，還同步整合空調控制、駕駛輔助系統設定等，並可無線連接Apple CarPlay與Android Auto。除此之外，還搭配12.3吋全彩數位儀錶板並整合導航功能。
CROWN SPORT抵台 尚未透露引進計劃
在「TOYOTA PREMIUM」展區，完整呈現高級車款在外觀設計、車室質感與先進科技上的深厚造車工藝。其中展出首次在台灣亮相的CROWN SPORT，其以「ROBUST ELEGANCE」為設計理念，為CROWN家族中兼具強悍性能與優雅風格、完美融合新世代運動美學的跑旅代表。
在座艙設計上，CROWN SPORT採用「Island Architecture」設計語彙，將主要操作介面集中於駕駛導向區域，整體布局簡潔俐落，兼顧科技質感與操作便利性。動力表現同樣令人矚目，搭載PHEV插電式油電系統，純電行駛里程最長可達90公里。
