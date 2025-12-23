愛玩車／方程式賽車來了 日產台北車展火力強大

冠軍賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo展示車。（圖／林昱丞攝影）





NISSAN於12月23日舉辦「2026台北新車暨新能源車大展」搶先預賞活動，現場展出首度在臺灣亮相的重點車款，包含「ABB Formula E電動方程式錦標賽」冠軍賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo，以及搭載全新第3代e-POWER動力系統的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI。另外，NISSAN台灣總代理裕日車表示，即日起在臺灣市場展開「Re-shaping品牌啟動計劃」。

廣告 廣告

這是一輛展示車，所以沒有動力單元，當然也是沒有下場跑過，但還是要價不菲。（圖／林昱丞攝影）

NISSAN這次在「2026台北新車暨新能源車大展」帶來強大火力，將一輛展示的電動方程式賽車帶來台灣，這輛NISSAN Formula E GEN3 Evo基於NISSAN長期研發電動車科技的技術與經驗，在賽場上展現出優異的車輛性能、電力管理與系統調校成果，讓NISSAN Formula E team車手Oliver Rowland成功在2024-2025賽季勇奪車手冠軍榮耀，以及車隊排名第三佳績。

這是Formula E賽車方向盤。（圖／林昱丞攝影）

NISSAN Formula E GEN3 Evo擁有極致加速性能，極速可達322km/h，0-100km/h加速僅需1.86秒，較F1賽車更快30%；得益於NISSAN在電動車電池與電力管理技術的研發經驗，NISSAN Formula E GEN3 Evo的賽程電力回充效率高達50%，且能夠在嚴峻高溫及極度放電環境下持續穩定輸出動力；並搭載NISSAN獨家e-4ORCE全時四驅科技，透過每秒1萬次頻率調整馬達驅動力，讓車輛在頂級賽場上展現出精準的操控性與循跡性。

NISSAN QASHQAI搭載最新第3代e-POWER動力系統，採用5合1模組化動力單元。（圖／林昱丞攝影）

除了強大科技力的方程式賽車外，同時裕日車也帶來新車的曙光，全新NISSAN QASHQAI也會出現在「2026台北新車暨新能源車大展」上。這輛甫於2025年9月正式在歐洲市場發表的車款，搭載最新第3代e-POWER動力系統，採用5合1模組化動力單元，引擎熱效率可達42%，平均油耗較前代降低10.7%；電動馬達最大輸出功率151Kw，提供充沛的駕駛動力，並支援EV模式與e-Pedal單踏板模式；且透過結構剛性提升與NVH工程強化，提升行駛寧靜度，展現出更加順暢、靜謐的純電駕馭感受。

NISSAN QASHQAI電動馬達最大輸出功率151Kw，提供充沛的駕駛動力，並支援EV模式與e-Pedal單踏板模式。（圖／林昱丞攝影）

與車展新車同步公布的的裕日車的未來計劃，即日起會在台灣市場展開「Re-shaping品牌啟動計劃」，落實三大品牌DNA：電駆の革新、心技の先進、進化の信頼，建構「感動 ∙ 源自細節」品牌精神。透過此計劃，預計於三年內陸續達成強化基礎體質、邁向穩定成長，以及重返指標性品牌地位的願景。

裕日車總經理姚振祥。（圖／林昱丞攝影）

裕日車總經理姚振祥表示，NISSAN品牌創立已逾90年、於臺灣市場耕耘近70年，始終致力於提供消費者高品質、強調細節的車輛產品，並持續投入技術研發，多年來的堅持獲得市場認同，「科技的日產」名號為眾多車主所津津樂道。近年NISSAN於全球面臨諸多挑戰，衝擊品牌經營與銷售，然產品研發導入與服務品質精進的腳步不會停歇，呼應日產汽車推動Re: Nissan計劃，我們正式宣告於臺灣市場同步展開Re-shaping品牌啟動計劃。

更多東森新聞報導

愛玩車／四品牌旗艦展間桃園登場 車展新車搶先看

愛玩車／納智捷7.87億全賣了！鴻華先進推新款電動車

愛玩車／硬派越野車也瘋狂 載聖誕老人遊車河

