愛玩車／方程式賽車科技加持 保時捷純電休旅數據驚人

Porsche保時捷全新純電Cayenne即將上市，官方於11月7日正式公佈其將會搭載來自方程式賽車Porsche 99X Electric的科技。（圖／Porsche提供）





Porsche保時捷全新純電Cayenne即將上市，官方日前正式公佈其將會搭載來自方程式賽車Porsche 99X Electric的科技，擁有直接液冷技術提升持續輸出功率與效率，且高效動能回收系統可強化續航與能耗表現，快充僅需10分鐘即可補充超過300公里續航里程。

全新純電Cayenne受惠於保時捷車隊在Formula E電動方程式賽事的實戰經驗，將採用多項源自方程式賽車Porsche 99X Electric的技術。（圖／Porsche提供）

保時捷表示，全新純電Cayenne受惠於保時捷車隊在Formula E電動方程式賽事的實戰經驗，將採用多項源自方程式賽車Porsche 99X Electric的技術。

直接液冷技術以專用冷卻液體直接冷卻電驅系統中所有導電元件，大幅提升效率與持續輸出能力。（圖／Porsche提供）

直接液冷技術是保時捷將賽車科技轉化為量產實力的最佳例證，其以專用冷卻液體直接冷卻電驅系統中所有導電元件，大幅提升效率與持續輸出能力。與傳統水冷馬達不同，直接液冷技術讓冷卻液可沿著定子導槽中的銅線流動，即時將熱能導出。若採傳統水冷，要達成相同效率與性能，馬達體積必須增加約1.5倍，因此純電Cayenne的電機效率高達98%。

純電Cayenne依車速、溫度與電池狀態不同，動能回收功率最高可達600 kW。（圖／Porsche提供）

高效動能回收系統同樣大幅提升車輛能源利用率，更高的回收效率代表更長的續航里程，甚至可縮小電池尺寸。純電Cayenne依車速、溫度與電池狀態不同，動能回收功率最高可達600 kW，與 99X Electric相同。在日常駕駛中，約97%的煞車操作可完全以電力回收完成，無需啟動傳統煞車系統；僅當減速度超過回收極限時，機械碟煞才會無縫介入。

純電Cayenne僅需16分鐘即可將電量從10%充至80%。（圖／Porsche提供）

自上個賽季起，Formula E正式引入「Pit Boost」進站快速充電技術，能以600 kW的充電功率在短短30秒內，為Porsche 99X Electric補充約10%電量。純電Cayenne雖然沒有那麼快，但同樣具備強大的快充實力，僅需16分鐘即可將電量從10%充至80%，在現在的量產電動車世界中，已屬於前段班的「學生」。

純電Cayenne預計數週後正式亮相，到時候即可看到完整版的保時捷當家純電休旅。（圖／Porsche提供）

另外純電Cayenne的DC直流快充功率最高達400 kW，電池溫度僅需15度即能啟動快充，在約55%電量前，充電功率始終可以維持在350 kW以上，展現極佳穩定性，如果在符合條件的充電站充電，甚至只需要花10分鐘，即可補充超過300公里續航里程。

保時捷研發執行董事會成員Michael Steiner表示：「Formula E是我們開發未來電動科技的實驗平台，讓我們能將寶貴經驗直接應用於量產跑車。純電Cayenne正是這項高效率技術轉移的最佳例證，也展示我們參與電動方程式賽事對量產車開發的重要價值。」

