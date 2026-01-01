愛玩車／日產大驚喜 方程式賽車與郭泓志同台現身
「2026台北新車暨新能源車大展」開跑，NISSAN由兩大重量級車款領銜，包含「ABB Formula E電動方程式錦標賽」第11季賽事冠軍車手賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo，以及首度在臺亮相、搭載全新第3代e-POWER動力系統的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI。
電動方程式賽車加持 可看性大增
Formula E GEN3 Evo電動賽車是NISSAN在電驅領域的極致科技成果，強大的車輛性能搭配優異電力管理、系統調校，讓NISSAN Formula E Team車手Oliver Rowland於2024-2025賽季駕駛這輛賽車勇奪車手冠軍榮耀，以及車隊排名第三佳績。
NISSAN Formula E GEN3 Evo具備極致加速性能，0-100km/h加速僅需1.86秒，極速可達322km/h，比起F1賽車更快30%；得益於NISSAN在電池與電力管理技術的深厚研發經驗，使賽車電池的進站充電及回充效率均達到600kw水準，並能在嚴峻的高溫與極度放電的環境穩定輸出動力；同時搭載NISSAN獨家e-4ORCE全時四驅科技，以每秒1萬次頻率精準調整馬達驅動力，讓車輛在頂級賽場上展現出精準的操控性與循跡性。
QASHQAI公開露面 2026下半年上市
NISSAN QASHQAI於本次車展首度在臺與消費者見面，其搭載全新第3代e-POWER動力系統，並採用最新研發5合1模組化動力單元，引擎熱效率達到42%，使平均油耗較前代進化10.7%；電動馬達最大輸出功率為151Kw，支援EV模式與e-Pedal單踏板模式；全車結構透過剛性提升及NVH寧靜工程強化，同時提供充沛駕駛動力及寧靜行駛感受。
除了NISSAN Formula E GEN3 Evo與NISSAN QASHQAI外，NISSAN在現場展售全車系陣容，包含電驅車款ARIYA、X-TRAIL e-POWER，主力熱銷車款X-TRAIL、SENTRA、KICKS，以及豪華旗艦INFINITI QX60。特別的是，在開幕記者會當中，NISSAN邀請前道奇左投郭泓志站台，身為X-TRAIL e-POWER的車主，他也表示很滿意現在愛車的表現，也十分推崇e-POWER的節能效果。
愛玩車／鈴木首款電車報到 雙版本就在台北車展
愛玩車／Lexus IS正式上市 ES首度亮相
愛玩車／「人與生活為核心」 雪鐵龍台北車展佈局
