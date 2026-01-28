愛玩車／日產Ariya太陽能概念車 一天補23公里

日產推出Ariya太陽能充電概念車，將可以有效減少車主的充電次數。（圖／日產提供）





Nissan日產近日推出一輛全新概念車——搭載太陽能板的Ariya Solar Concept，這款以光伏能源加乘電動車續航的跨界SUV，於「清潔能源日」公開亮相。日產表示，這套太陽能系統在理想條件下可為Ariya每日增加最多23公里的續航里程，足以應付日常通勤需求，有助於減少充電次數並進一步推進電動出行的多樣性。

車輛於車頭引擎蓋、車頂以及後擋風玻璃均佈滿太陽能板，讓充電效率最大化。（圖／日產提供）

光伏板覆蓋整車 40.9平方英尺的太陽能收集器

Ariya Solar Concept搭載了廣泛分佈於引擎蓋、車頂與尾門上的光伏太陽能板，這些太陽能板總面積達40.9平方英尺（約3.8平方公尺），能夠直接將太陽光轉換成直流電能，進而補充至車載電池組中。這項技術能在晴朗的條件下能為Ariya帶來顯著的能量補充，每日最高可增加約23公里的續航里程。然而日產也強調，這樣的續航加成量依賴於地理位置、季節與光照條件，並非固定值。

太陽能充電板完美整合至車輛的表面，因此不會影響整車的空力效果。（圖／日產提供）

實際測試中，在光照充足的地區（例如阿拉伯聯合大公國的杜拜），年均每日可增加約21.2公里；而在光照較弱的地區（例如倫敦），則平均約10.2公里。即使車主長期將車停在車庫中，若於晴天駕駛2小時，仍可因光伏補充獲得約3公里續航。雖然數字看似不多，但對於許多每日通勤僅需短途行駛的用戶而言，這種天然能量補充有助於減少充電頻率，提升實用性。

全車的充電板面積達3.8平方公尺，每日最高可增加約23公里續航。（圖／日產提供）

減少充電依賴 提升能源自由度與便利性

針對這一項太陽能加量技術的實際效益，日產進一步提出分析，對於每日行駛距離較短的用戶來說，若每日可透過太陽能補充約10至20公里續航里程，每週可減少35％至65％的充電次數。對於充電設施尚未普及的地區或城市外出長途使用者而言，這些額外里程仍能顯著降低駕駛對公共或家庭充電的依賴。

根據日產的實際估算，若每日可透過太陽能補充約10至20公里續航，每週可減少35％至65％的充電次數。（圖／日產提供）

此外，太陽能系統並不僅止於提供行駛用電，如果車身光伏板搭配智慧能量管理系統，車主甚至可以在停放時為電池緩慢補電，替車輛「維持能量」，避免電能長期下降與電池過度放電。這種太陽能補充式電動車的概念，如果未來普及於量產車上，或將改變電動車使用者的充電習慣，進一步提升電動車在日常使用上的靈活性。

搭配太陽能充電系統的車輛，若車主較長時間不使用車輛，在日照底下也可以幫助車輛維持電量，避免電池過度放電。（圖／日產提供）

與荷新能源企業合作開發 開啟可再生能源車輛的視野

值得注意的是，日產的這套太陽能概念車並非單獨研發，而是與荷蘭太陽能技術供應商Lightyear共同合作的成果之一。Lightyear以開發高效太陽能電動車聞名，日產則結合其對大眾電動休旅車的市場理解，雙方合作推出的Ariya Solar Concept將這一理念實際應用於現有電動車平台上。

日產的執行長之一Shunsuke Shigemoto表示：「我們致力於探索車輛如何能自行產生可再生能源，這不僅代表一個技術里程碑，同時是日產對電動車未來願景的展望。透過這樣的技術，我們將開啟新的機會，讓客戶能夠享受更自由、更少依賴傳統充電、且更清潔的出行方式。」

此次的概念車開發是與荷蘭太陽能技術供應商Lightyear共同合作的成果之一。（圖／日產提供）

雖然這輛車目前仍是概念車型，但其背後反映的技術趨勢值得汽車產業關注。過去幾年，有多家車廠曾探討太陽能補充技術的可能性，例如豐田曾示範過搭載太陽能充電的概念車，而Stellantis集團也曾研發相關技術模組，但真正能實際轉換為有效續航補充、且結合量產電動車平台的案例仍相對稀少。

Ariya Solar Concept透過實測數據證明每日額外10至20多公里的續航並非空談，同時透過與Lightyear的合作加速技術整合，為未來電動車應用打下更堅實基礎。即使這項技術目前無法完全取代常規充電，其輔助性能源補充功能仍能在停車充電不便、基礎設施不足的地區產生實際效益。

未來若是這樣的技術可以降低成本，或許將會成為電動車的熱門配備。（圖／日產提供）

展望未來，若這種太陽能補充技術能進一步提升效率、降低成本，甚至整合於更多車型平台上，電動車的能源來源將不再僅依賴電網，而是逐步與太陽能等可再生能源融合。這將對全球推動電動車普及與減少碳排放目標產生正向幫助，同時也能讓車主在日常使用中享受更多便利。

