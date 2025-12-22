愛玩車／日產Serena改款 多款格柵設計超難選

日產推出Serena的中期改款，其中擁有多樣化的水箱護罩引起關注。（圖／日產提供）





日本汽車大廠Nissan日產日前正式發布了其人氣MPV車型Serena的中期改款，不僅導入了最新科技配備和內裝舒適性升級，更在車頭設計上採用「多種水箱護罩尺寸」的策略，讓車主可依照車款等級選擇不同造型的車頭樣貌。本次改款是Serena第六代上市三年後的重大中期更新，日產透過分級設計讓不同車型之間的視覺差異更明顯，以吸引更廣泛的族群。

高階版本如Highway Star V、Autech Line以及e‑Power Luxion均配備更大、更有層次保險桿的水箱護罩。（圖／日產提供）

此次Serena最引人注目的改變，莫過於日產首度提供「水箱護罩尺寸差異化」的選項，不同等級的車型採用不同尺寸與造型的水箱護罩，呈現極具層次感的視覺效果。高階版本如Highway Star V、Autech Line以及e‑Power Luxion均配備更大、更深層保險桿的水箱護罩，外觀更顯氣勢，部份造型甚至讓人聯想到高階品牌的設計語彙。

廣告 廣告

車內中央的12.3吋中控觸控螢幕，搭載更新版的NissanConnect系統，內建Google服務，方便連接雲端導航、音樂與搜尋等功能。（圖／日產提供）

這種做法與傳統單一車型統一車頭設計不同，是日產有意在家用MPV市場中藉由外型分級提升辨識度的一大嘗試。高階車型的水箱護罩採用獨特的斜紋或銳角圖案，配合重新設計的垂直LED頭燈組，整合車頭造型，讓Serena即便在停車場也能一眼辨識。相對地，中階與基礎版本則維持較低調、傳統風格的較小尺寸水箱護罩，以降低成本與視覺負擔。此外，Autech版本更進一步在格柵周邊增添不同類型的鍍鉻飾條、空氣進氣設計及下方的運動套件，加強車頭在外觀上的運動感與豪華感。

三排座位的七至八人座佈局維持不變，但原廠為高階車型引入了新Tailor Fit座椅選項。（圖／日產提供）

外觀之外，改款Serena在內裝與科技方面也有顯著提升。三排座位的七至八人座佈局維持不變，但原廠為高階車型引入了新Tailor Fit座椅內飾選項，提供消費者更多個性化選擇。車內中央的12.3吋中控觸控螢幕，搭載更新版的NissanConnect系統，內建Google服務，方便連接雲端導航、音樂與搜尋等功能。

日產同時推出了數種生活機能取向的車型配置，Multi Box車型可以讓後方變成一整片床。（圖／日產提供）

與此同時，傳統的ProPilot NaviLink功能在改款中被移除，但最新的環景攝影等進階主動安全系統已列為更新的一部分，提升在狹窄停車與城市環境中的安全性與便利性。後座娛樂選項也有所強化，新增了15.6吋的後座螢幕作為選配。不過，在便利性小細節上日產做出了一些調整，例如第三排座位的電動滑門控制從後座位置取消，改以駕駛側操作為主，這引發部分家庭用戶對便利性的期待落空，但整體升級仍被視為向更現代化MPV發展的重要一步。

Multi Box版本可讓後方空間當作座椅或野餐桌。（圖／日產提供）

在動力方面，Serena仍沿用現有的動力總成，並未在此改款中做出重大變動。基本款搭載2.0公升自然進氣汽油引擎，提供148匹馬力，而高效能版e‑Power油電混合動力系統則能輸出約161匹馬力，並可選擇前輪驅動或e‑4ORCE四輪驅動配置。雖然沒有導入更激進的動力提升，但現有的汽油與混動規格已能滿足大部分家庭對於城市通勤與長途出遊的需求。

Serena擁有多樣化的選配，像是旋轉座椅，可方便行動不便的人士上下車。（圖／日產提供）

另外，日產也推出了數種生活機能取向的車型配置，例如Multi Box版本提供額外大型後車廂儲物空間可當作座椅或野餐桌，而Multi Bed則可將車內轉為臨時休息或露營空間，進一步強化Serena作為多用途車的特色。這次改款後的Serena已在日本市場上市，預計2026年2月開始交車。入門款汽油車型起價約2,785,200日圓（約新台幣55.7萬元），而高階e‑4ORCE Multi‑Bed Autech版本則高達5,099,600日圓（約新台幣101.9萬元）。

同時也有福祉車的選配，讓車輛擁有更多生活機能。（圖／日產提供）

在日本MPV市場，Serena的主要競爭對手包括豐田的Noah/Voxy雙車系、本田的Step WGN、以及三菱的Delica D:5。面對這些強敵，日產透過造型差異化、科技升級與多功能定位策略加強Serena的吸引力，尤其在家庭用戶與需要多用途車型的消費者中或許將擴大其市場佔有率。此次引入的分級格柵與配備策略，不僅提升Serena的視覺辨識度，也讓日產能以更細緻的方式吸引不同消費客群，從經濟型家庭用戶到追求更多生活機能的消費者都有所佔據。

更多東森新聞報導

愛玩車／三陽入門黃牌登場 配備滿載有夠超值

愛玩車／納智捷7.87億全賣了！鴻華先進推新款電動車

愛玩車／奧迪柴油V6引擎導入油電科技 根除渦輪遲滯

