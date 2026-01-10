愛玩車／「暴力鴨」再進化 豐田章男限量掛名

豐田推出GR Yaris Morizo RR，全球限量200輛，且有100輛留在日本當地市場。（圖／豐田提供）





在全球汽車媒體與性能車愛好者高度期待下，Toyota於正在進行中的東京改裝車展上，正式發表其最新限量高性能車型——GR Yaris Morizo RR，以更加激進的配置和更極致的動態表現，重塑熱血小鋼炮的象徵地位。這款車被豐田定義為迄今「最進化的GR Yaris版本」，全球僅限量200輛，分別供應日本與歐洲特定市場。

車輛使用大量的碳纖維材料，並且讓空氣力學表現更好。（圖／豐田提供）

從街道到賽道 更硬派的空氣動力與底盤

豐田在這次發表中強調，GR Yaris Morizo RR並非一般小改，而是經過Gazoo Racing真正賽道磨練的性能升級版。外觀上最醒目的變化包括大型碳纖維尾翼、前分流器、專用側裙與碳纖維引擎蓋，搭配專屬色Gravel Khaki與消光古銅輪圈、亮黃色煞車卡鉗，使整車氣勢更為強悍。這套全新空氣動力套件不僅只是視覺效果，其設計靈感源自他們在紐博林24小時耐久賽所累積的實戰經驗，提供更大的下壓力與穩定性，有助於高速彎中維持貼地姿態，強化操控表現。

輕量化是這輛車的重點之一，不過在動力部分與一般版本相同。（圖／豐田提供）

底盤與駕駛系統獲得大幅升級調校，原本標配的GR-Four全輪驅動系統中的Gravel模式被Morizo模式所取代，前後扭矩分配重新設定為50:50，這與傳統的Track模式一致，讓車輛在彎道中的抓地與轉向回饋更為直接、平衡。豐田也針對電子動力轉向系統進行重新調校，提高路感回饋的清晰度與駕駛手感。

許多人都想要的碳纖維尾翼在這輛車上看得到，不過僅有200位幸運車主可以獲得。（圖／豐田提供）

動力雖未調整 仍具激烈駕馭特質

值得注意的是，雖然車輛的外觀與底盤獲得全面升級，但動力規格並未提升。GR Yaris Morizo RR保持現行的1.6升渦輪增壓三缸引擎配置，最大輸出300匹馬力與40.8公斤米扭力，透過八速Direct Automatic變速箱傳遞至四輪。

消光的古銅色輪圈搭配上黃色卡鉗相當搶眼，也讓車輛氣勢更爲強悍。（圖／豐田提供）

豐田的設計哲學並非純粹追求最高數據，而是追求「駕駛體驗的純粹感與操控感回饋」。豐田高層曾指出，這款車目的在讓駕駛能夠感受到與車輛連結的精準感，並在日常道路與極限操駕之間達成良好平衡。結合重新調整的懸吊系統、強化的空力配置與更準確的轉向回饋，Morizo RR不只是街道車，更是面向賽道愛好者的性能工具。

原本標配的GR-Four全輪驅動系統中的Gravel模式被Morizo模式所取代，前後扭矩分配重新設定為50:50。（圖／豐田提供）

內裝配置同樣有所強化，專屬設計的Alcantara方向盤搭配黃色縫線與特製撥片，並具備專屬儀錶顯示視覺，帶來更濃厚的賽車氛圍，而車主序號銘牌則體現每一輛車的專屬身份。GR Yaris Morizo RR將限量生產200輛，其中100輛分配給日本市場，另100輛分配給歐洲特定市場。由於產量稀少，豐田採用了抽籤方式，消費者需透過Toyota GR官方手機應用程式進行登記，才能有機會購買。

車輛都將配有限量銘牌，車主將擁有更尊榮且特別的感受。（圖／豐田提供）

Morizo RR的推出，不僅是豐田對電動化浪潮下純燃油性能車的一次堅定宣言，也反映出品牌對於「駕駛樂趣」的不妥協態度，即便汽車產業正快速走向電動化與自動化，豐田仍透過專業性能部門Gazoo Racing延續品牌傳統。

