愛玩車／本田二輪冬季車主服務活動開跑

Honda Taiwan二輪在全台Honda Motorcycle經銷據點正式推出「2025冬季車主服務活動」。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）





隨著入冬第一波寒流將至，Honda Taiwan二輪於12月12日起至2026年2月14日，在全台Honda Motorcycle經銷據點正式推出「2025冬季車主服務活動」，活動期間回廠即可享25項免費車輛健檢，本次定期保養禮等專屬禮遇，另外千種指定零配件優惠活動同步開跑。

台灣本田二輪「2025冬季車主服務活動」內容。（圖／Honda Taiwan提供）

台灣冬季常伴隨低溫與多變天候，車輛保養需求提升，因此Honda Taiwan今年冬季活動特別涵蓋25項免費車輛健檢，並搭配定期保養禮、試乘優惠，以及多元零配件與商品促銷方案，希望協助車主在季節轉換前掌握車況，提升騎乘安全性。

Honda Taiwan「2025冬季車主服務活動」內容多元，在定期保養部分，活動期間內預約並完成定期保養，即可獲得Honda Motorcycle袖套一個；此外，活動期間參與試乘活動，加碼贈Pro Honda原廠機油抵用券（1L），並享有「Honda護胸」優惠價（每車限購兩組、售完為止）。而為回饋回廠消費的車主，活動中也推出「消費滿額加購禮」。單筆消費達2,000元，即可以300元加購「Honda Motorcycle 10週年紀念帽T（黑色，市價1,980元）」。

台灣本田二輪「2025冬季車主服務活動」內容。（圖／Honda Taiwan提供）

零配件與用品優惠方面，Honda Taiwan全台據點提供上千項指定零配件優惠，最高可達5折起。此外，多項部品也同步推出促銷優惠。

Honda Taiwan指出，一次購買4罐「Pro Honda全合成機油（G3/G4/S9）」，即贈限量Pro Honda鑰匙圈。購買D.I.D鏈條ZVM-X 系列贈限量「EVA福音戰士聯名鑰匙圈」。購買原廠機油強化添加劑與引擎油泥去除劑（共四罐），贈送限量「Pro Honda擦車布」。購買原廠水拔汽油精或噴油嘴汽油清淨劑，則贈送限量「Pro Honda貼紙」。

輪胎部分，購買Michelin前後輪胎一組，即可獲得限量米其林多功能電子時曆；購買白牌車種的Pirelli輪胎前後輪一組，贈送限量「Pirelli短袖T-shirt」；購買黃紅牌車種的Pirelli輪胎前後輪一組，贈送限量「Pirelli防風外套」；購買EUROGRIP前後輪一組，贈送限量「EUROGRIP單肩包」。

此外，多項周邊商品也推出加碼贈品，包含 SHAD 後箱與貨架、Alpinestars 手套及 SHOEI 安全帽等品牌，只要購買指定品項，即可獲得品牌限量配件，如減震墊、手環包或鑰匙圈。

