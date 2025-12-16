愛玩車／本田二輪十週年 大會師勁精彩

「Honda Riders Day 2025全國大會師」日前於南投向山遊客中心盛大舉行，共計吸引超過800位來自全台各地的Honda車主共襄盛舉。（圖／Honda Taiwan提供）





今年適逢Honda Taiwan二輪事業部成立屆滿10週年，作為年度活動的重頭戲，「Honda Riders Day 2025全國大會師」日前於南投向山遊客中心盛大舉行，共計吸引超過800位來自全台各地的Honda車主共襄盛舉。

活動當天數百輛重型機車組成的壯觀車隊沿途行經日月潭環湖道路。（圖／Honda Taiwan提供）

Honda Taiwan表示，活動當天數百輛重型機車組成的壯觀車隊沿途行經日月潭環湖道路，整齊劃一的隊伍與周邊湖光山色相互輝映，不僅引來沿途遊客駐足觀賞，抵達會場後整齊排列的車海畫面，更具體展現了Honda品牌在台耕耘10年的深厚基礎與車主凝聚力。

廣告 廣告

現場安排了豐富的趣味挑戰與互動遊戲，讓車主在輕鬆的氛圍中交流。（圖／Honda Taiwan提供）

為慶祝十週年里程碑，Honda Taiwan在活動現場規劃了多樣化的體驗內容，除了設置多處特色拍照裝置供車友留影紀念外，現場亦安排了豐富的趣味挑戰與互動遊戲，讓車主在輕鬆的氛圍中交流。此外，活動也整合了二輪產業鏈資源，邀請多家知名人身部品品牌進駐設攤，現場展示最新一季的防護裝備與周邊產品，並提供專屬優惠與試用體驗，讓與會車友能在參與聚會的同時，一站式滿足騎乘生活的多項需求。

感謝午宴特別邀請實力派歌手戴愛玲擔任表演嘉賓。（圖／Honda Taiwan提供）

為了強化車友間的互動與團隊精神，Honda Taiwan特別規劃了「據點分組挑戰賽」，將所有參與者依據所屬經銷據點進行分組對抗，賽制設計結合了騎乘技巧、團隊默契與速度控制等關卡，不僅考驗車友個人的操控實力，更著重於團隊合作的表現。各據點代表隊伍在競賽中展現出高度的向心力與榮譽感，成員間相互策應、卯足全力爭取佳績，成為當天活動中極具張力的焦點環節。

800名車主一同吃飯，場面十分壯觀。（圖／Honda Taiwan提供）

為感謝車主長期的支持，Honda Taiwan於午間舉辦了豐盛的感謝午宴，特別邀請實力派歌手戴愛玲擔任表演嘉賓，其高亢嘹亮的嗓音演繹多首經典曲目，成功帶動現場氣氛。活動的高潮出現於壓軸抽獎環節，首先由Honda Taiwan社長齊藤真親自抽出備受期待的大獎——人氣四缸機種CBR650R，隨後還加碼送出CB300R。

Honda Taiwan社長齊藤真親自抽出備受期待的大獎——人氣四缸機種CBR650R。（圖／Honda Taiwan提供）

Honda Taiwan表示，感謝所有喜愛Honda二輪產品的顧客這10年來的支持與陪伴。展望未來，Honda Taiwan將持續秉持「The Power of Dreams – How we move you.」的品牌精神，致力於導入更優質的產品陣容與售後服務，期許能陪伴台灣騎士探索更多道路，共同迎向未來的騎乘旅程。

更多東森新聞報導

愛玩車／BMW 5系列上市 華麗與實用同步升級

愛玩車／豐田GR GT擁V8動力 超大馬力重返戰場

愛玩車／特斯拉發功 第四季交車將破6000輛

