愛玩車／本田二輪新年式更新 新車色登場
Honda Taiwan二輪產品線於1月6日正式公布全新2026年式陣容，旗下涵蓋速克達、街車、跑車、跨界與豪華巡航等多元級距的數十款車型，主要調整重點集中於新車色導入與建議售價更新。
速克達產品
在速克達產品方面，FORZA 350作為Honda Scooter級距的指標車款，向來以舒適性、實用機能與運動化外型取得市場平衡。動力部分搭載330c.c. eSP+ SOHC四氣門單缸引擎，最大馬力29匹、最大扭力3.3kg-m，兼顧加速反應與巡航穩定性。車體配置前15吋、後14吋古銅金色輪框，搭配33mm正立式前叉與雙後避震器，提供輕鬆自在的騎乘姿勢與穩定操控表現，並配備Honda扭矩控制系統（HSTC）與緊急煞車警示（ESS），提升行車安全。2026年式FORZA 350正式售價為 25.8萬元，提供珍珠白、珍珠燻灰與珍珠亮黑三款車色。
FORZA 750延續家族特色，標配定速巡航與電動可調風鏡，並採用整合式DRL頭燈設計，部分外觀件使用Durabio永續材料點綴。動力搭載745c.c.並列雙缸水冷引擎，結合DCT變速系統，提供平順且飽滿的中低轉輸出。2026年式FORZA 750正式售價為47.8萬元，提供珍珠白、消光暖輝金與金屬黑車色。
ADV 350以跨界定位切入市場，外觀採用較為粗獷的線條與色塊設計，展現冒險風格。較長行程的前叉與大胎塊輪胎配置，強化其多路況適應性，同時保留實用置物空間與Honda Smart Key等配備，兼顧日常通勤便利性與探索意象。2026年式ADV 350正式售價為27.8萬元，提供消光藍、甜酒紅與消光黑三款車色。
X-ADV自2017年上市以來，憑藉結合冒險風格與城市便利性的設定，建立鮮明產品定位。2026年式延續動感造型，動力維持745c.c.並列雙缸引擎，最大馬力57.8匹、最大扭力7.0kg-m，搭配DCT變速系統與前17吋、後15吋輪框設定。2026年式X-ADV正式售價為50.8萬元，提供消光白彩繪、石墨黑與消光灰車色。
街、跑車家族
街車產品線中，CL Street融合Scrambler復古精神與現代機能設計，透過上繞式排氣管、鋼管車架與粗獷造型，展現自由不受拘束的風格。動力搭載471c.c.並列雙缸水冷引擎，並配備滑動式離合器，無論城市通勤、假日出遊或輕度越野使用皆能從容應對。2026年式CL Street正式售價為30.8萬元，提供消光棕、月桂綠與消光黑車色選擇。
Neo Sports Café家族的中量級代表CB650R E-Clutch，無須操作離合器即可完成起步與換檔，進一步提升騎乘便利性。動力核心為649c.c.四汽缸引擎，並搭配41mm Showa SFF倒立式前叉、4活塞輻射卡鉗與310mm浮動碟盤，同時配備巡跡系統與滑動離合器。2026 年式 CB650R E-Clutch 正式售價為38.9萬元，提供消光牛仔藍、GP紅與消光黑三款車色。
運動街跑車CBR650R E-Clutch車色方面保留GP紅，消光黑版本則以黃色線條點綴車身，強化視覺層次。較低的把手位置與 810mm 座高設定，使騎士能維持更偏向運動化的騎姿，對應熱血操駕需求。2026年式CBR650R E-Clutch正式售價為40.9萬元，提供GP紅與消光黑兩款車色。
NC750X持續以實用導向設定受到騎士肯定，低轉高扭力的動力特性與貼近日常的置物機能，使其在通勤與休閒使用間取得平衡。跨界定位的騎乘姿態與設計語彙，讓NC750X成為自成一格的存在。2026年式NC750X正式售價為40.8萬元，提供紅色與黑色選擇。
Rebel車系
Rebel 500以低座高、友善操控與鮮明外型受到市場青睞。2026年式新增消光黑車色，並標配滑離式離合器、檔位顯示與全車LED燈具。Rebel 500 S則在此基礎上，追加專屬大燈罩、菱格紋前後皮革座墊，並推出全新鈦金屬車色，強化風格辨識度。2026年式Rebel 500正式售價為29.8萬元，提供亮黑車色；2026年式Rebel500S正式售價為30.8萬元，提供消光黑車色。
Rebel 1100車系同步擴充編成，Rebel 1100SE DCT為Honda首款配備把手末端後照鏡的市售車型，採用鋁切削與防眩光設計，並搭配專屬頭燈罩、前叉護套與短版前擋泥板。菱格縫線座椅加厚10mm，兼顧外觀質感與舒適性。另外Rebel 1100T DCT版本，配置大型頭罩與硬殼側箱，總裝載容量達35公升，強化長途旅行實用性。2026年式Rebel 1100SE DCT正式售價為53.8萬元，車色為消光金屬黑；Rebel 1100T DCT正式售價為55.8萬元，提供銥金屬灰車色。
旗艦王者GOLDWING
作為Honda二輪產品線的旗艦，GOLDWING持續以豪華舒適與長途巡航能力為核心，搭載1,833c.c. 水平對臥六缸引擎與鋁合金車架，兼顧低速穩定與高速巡航表現。2026年式透過新車色與細節調整，進一步彰顯旗艦定位。GOLDWING DCT正式售價為108.8萬元，車色為消光銀；GOLDWING TOUR AIRBAG DCT正式售價為130.8萬元，提供糖果紅與金屬黑車色。
