愛玩車／本田全新CR-V登場 電油加持省又有勁

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台灣本田於6月9日正式宣布全新CR-V上市，首度新增e:HEV 電油版。（圖／林昱丞攝影）





Honda Taiwan台灣本田於6月9日正式宣布全新CR-V全車系上市，其首度新增e:HEV 電油版，同時加入多樣台灣消費者在意的實用配備，讓車輛能在中型休旅級距中，保有競爭力。全新CR-V售價為99.9萬元起。

e:HEV電油動力系統

全新CR-V首度導入e:HEV電油版本，電驅馬達輸出達184匹最大馬力及34.2公斤米的扭力。（圖／林昱丞攝影）

全新CR-V首度導入e:HEV電油版本，其搭載全新開發的e:HEV電油動力系統，結合2.0升Atkinson 循環缸內直噴引擎，並配置平行軸雙電動馬達E-CVT系統、PCU電力控制單元與IPU智慧型動力控制單元，電驅馬達輸出達184匹最大馬力及34.2公斤米的扭力。

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e:HEV電油動力系統採用「兩速引擎直驅鎖定」設計，在一般日常行駛情境下，車輛主要以電動馬達驅動。（圖／林昱丞攝影）

e:HEV電油動力系統採用「兩速引擎直驅鎖定」設計，在一般日常行駛情境下，車輛主要以電動馬達驅動，提供接近純電動車的動力輸出質感；當遇到緩爬坡或滿載情況，系統可切換至引擎低速直驅檔位，以提升加速反應；在高速巡航時則透過超比檔進一步強化燃油效率。

駕駛可於下坡或需拉開車距時，透過方向盤上的4段式電力再生模式快撥鍵調整回收力道。（圖／台灣本田提供）

能量回收機制上，e:HEV系統透過引擎驅動發電馬達與ESB電動伺服煞車進行動能回收，並配置B檔回充煞車模式，駕駛可於下坡或需拉開車距時，透過方向盤上的4段式電力再生模式快撥鍵調整回收力道。

引進Acura技術

全新CR-V e:HEV在底盤與轉向系統上，使用Honda旗下豪華品牌Acura的技術。（圖／台灣本田提供）

全新CR-V e:HEV在底盤與轉向系統上，使用Honda旗下豪華品牌Acura的技術，採用「ARD振幅反應避震器」，可依據路面振動狀況即時調整阻尼反應，以抑制車身晃動並降低乘客頭部晃動感受。轉向系統搭載「VGR 可變齒比 EPS 電動輔助動力方向機」，可依車速與方向盤轉角動態調整轉向比，低速時縮短操舵幅度以提升靈活性，高速時則提供較穩定的轉向設定。輪圈換裝18吋高光澤黑鋁合金，並搭載聲學共鳴減噪技術。

全新CR-V e:HEV針對靜肅性進行改善，搭載前車窗雙層隔音膠合玻璃與ANC主動式噪音抑制系統，全面強化車室隔音表現。（圖／林昱丞攝影）

Honda Taiwan表示，全新CR-V e:HEV針對靜肅性進行改善，透過加強防火牆、強化引擎支架、改變消音器結構、增加輪拱及車底板隔音材質、改善側向氣流，並搭載前車窗雙層隔音膠合玻璃與ANC主動式噪音抑制系統，全面強化車室隔音表現。

頂規車型首度導入雙前座通風座椅

全車系標配先進智慧聯網功能、Apple CarPlay與Android Auto（支援有線及無線連接）。（圖／台灣本田提供）

座艙配備方面，全車系標配先進智慧聯網功能、Apple CarPlay與Android Auto（支援有線及無線連接）、電動尾門（附離開自動關閉及自訂開啟高度功能）。e:HEV車型另增10.2吋TFT彩色液晶儀表、MVCS環景影像輔助系統（多視角切換）、道路環境虛擬實境顯示，以及腳踢感應式啟閉電動尾門。頂規車型則進一步升級HUD抬頭顯示器，並首度導入雙前座通風座椅。

新增數位鑰匙

頂規車型則進一步升級HUD抬頭顯示器，並首度導入雙前座通風座椅。（圖／林昱丞攝影）

全新CR-V e:HEV全車系標配新世代Honda CONNECT先進智慧聯網系統，並搭載DigitalKey數位鑰匙功能，可透過智慧型手機執行車輛上鎖與解鎖、啟閉電動尾門、關閉車窗及遠端發動車輛等操作。聯網安全功能包含自動碰撞偵測（氣囊引爆時自動通報服務中心）、地理圍籬與超速警告通知，以及防盜保全系統。此次新增「遠端抑制器」功能，當車輛遭竊時可透過遠端限制車輛移動。便利功能則包括遙控引擎與冷氣預啟動、遙控門鎖、燈光控制及儀表資訊顯示等。

主動安全Honda SENSING

全車系標配10具SRS輔助氣囊，並搭載Honda SENSING智慧安全主動防護系統。（圖／林昱丞攝影）

安全配備方面，全車系標配10具SRS輔助氣囊，並搭載Honda SENSING智慧安全主動防護系統，涵蓋ACC主動式車距調節定速巡航系統（附LSF低速自動跟車）、CMBS碰撞緩解煞車系統（支援偵測夜間行人、自行車及摩托車，並擴大對向來車偵測範圍）、LKAS車道維持輔助系統、RDM道路偏移抑制系統及LDW車道偏移警示系統。

售價與上市優惠

售價方面，汽油版VTi-S為99.9萬元、S為109.9萬元；e:HEV電油版分為S 122.9萬元與頂規Prestige 129.9萬元。Honda Taiwan同步宣布，9月底前完成領牌的全車系車主，可享德國馬牌輪胎PremiumContact C之18,000元加價購優惠。

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