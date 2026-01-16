愛玩車／本田換廠徽布局未來 電能時代全面來臨

本田宣布將全面使用全新廠徽，從2027年起在新電動車與新一代油電車款上採用。（圖／本田提供）





Honda本田正在進行其品牌歷史上最重大的一次廠徽變革，象徵品牌在電動車與混合動力領域的全新布局。近日本田官方宣布，自2027年起將在旗下新電動與下一代混合動力車型上採用全新設計的無框「H」廠徽，此舉象徵著本田對於電動化戰略的重大承諾與品牌向前的決心。

新的廠徽將在全球市場逐步展開，不僅出現在即將推出的電動與混合動力車型上，還會延伸到經銷商、品牌活動甚至賽車運動領域。本田表示，此次的廠徽更新不只是一個視覺變更，更象徵品牌進入一個嶄新時代，並將全面反映其技術升級與長遠願景。

全新廠徽捨棄了外框，其造型則意在象徵「兩個伸出的手」。（圖／本田提供）

全新「H」廠徽 從歷史中汲取設計靈感

本田的全新無邊框「H」廠徽首次公開亮相於0系列的概念電動車上，這個設計被形容為取自品牌歷史並融合了未來感。新廠徽取消了過去版本上的外框，使其看起來更加簡潔、現代且具識別度。本田透露，新廠徽視覺重構靈感部分源自其原始1960年代的廠徽，而新的造型則意在象徵「兩個伸出的手」，代表合作、連結及拓展未來移動科技的意念。

全新0系列車款在量產之後都將使用新廠徽，預計在2026年就可以看到首批0系列的量產車款。（圖／本田提供）

根據本田的戰略發布，新廠徽將首先出現在旗下未來電動車和混合動力車型上，這些車型包括0系列的多款產品，例如預計於2026年進入量產的0 SUV與0 Saloon等純電動產品，這些車款代表了本田全新電動架構和品牌核心理念的具體實現。

2026年進入量產的0 SUV與0 Saloon是本田最新一代電動車，其表現備受期待。（圖／本田提供）

電動車與混合動力布局：不只是設計更新

廠徽的變革，實際上反映了本田在產品戰略上的深刻轉型，本田早已多次強調，將同步推進電動車與混合動力車的發展。除了0系列純電動車之外，品牌計劃從2027年起推出至少13款搭載先進混合動力系統的新型車款，全面提升燃油效率和驅動性能，這些混合動力車型將搭載更新後的e:HEV系統，比現行系統具備更高的效率與性能強化。

除了在車輛上將會使用全新廠徽之外，還會延伸到經銷商、品牌活動甚至賽車運動領域。（圖／本田提供）

此次全新廠徽的全面部署，象徵著本田在21世紀的移動市場中保有競爭優勢的企圖心。透過品牌形象的更新與技術實力的提升，本田不僅希望吸引現有忠實顧客，也意圖吸引新一代注重科技、環保與駕駛體驗的消費者。

