愛玩車／本田海陸闖台北車展 新電油雙車首度亮相

Honda雙門跑車PRELUDE（右）與跨界休旅車ZR-V e:HEV。（圖／林昱丞攝影）





2026年台北車展Honda以「DREAM MORE」為主題，首度亮相雙門跑車PRELUDE與跨界休旅車ZR-V e:HEV，擴大電油系統的產品陣線，雙車款預計皆為2026年第二季在台灣上市。另外二輪家族也全車系來到展場；最特別的是還有一艘船，展示Honda的旗艦船外機。

「次世代混合動力專屬跑車」 PRELUDE首亮相

台灣本田表示，PRELUDE作為「次世代混合動力專屬跑車」，提供「讓人想不斷前行的舒適駕馭感」與「非日常的悸動感」兩大價值，以「UNLIMITED GLIDE」為設計主軸，打造滑翔機般的順暢駕馭與充滿張力的動感車身比例，外觀造型以獨特性與多用途為訴求，擁有低重心與寬闊的車體結構，展現一覽無遺的開闊視野。

PRELUDE。（圖／林昱丞攝影）

動力方面以e:HEV電驅雙動能系統融合CIVIC Type R的底盤結構，將Type R的極致操控DNA融入日常使用的設定，擁有高度線性、精準的過彎操控回饋與零遲滯的優異循跡性，並搭配Honda S+ Shift讓電油動力也能擁有階段式的換檔節奏感，再針對GT長途高速駕駛需求做專屬調校，即使行經顛簸路面仍能靈活應對路面變化，維持順暢乘坐舒適性。而剛柔並濟的韌性車體設計、平衡操控性，無論在市區穿梭或高速巡航皆能展現成熟從容的駕馭姿態。

PRELUDE。（圖／台灣本田提供）

跨界新寵 ZR-V e:HEV 2026第二季登場

ZR-V e:HEV以日本進口身分導入台灣市場，挑戰「雖為 SUV，卻能如同房車般駕馭」的獨特駕駛樂趣形象為訴求。ZR-V e:HEV以「異彩解放」為開發理念，外觀擁有年輕動感的跨界SUV流線比例與高質感色調，同時具備寬裕的橫向空間，打造穩重紮實的車身姿態，與清爽簡潔的開闊視野，貼近都會型客群的審美需求。

ZR-V e:HEV。（圖／林昱丞攝影）

承襲CIVIC e:HEV的底盤與架構，ZR-V e:HEV塑造如房車般隨心所欲的運動操控感，徹底抑制多餘的震動和噪音，融合SUV車款舒適操控性與空間實用性，加上系統採用e:HEV電驅雙動能，提供平順、安靜且具延展性的加速反應。

二輪、船外機也來 就差飛機了

CB1000 HORNET SP。（圖／林昱丞攝影）

同場台灣本田二輪事業部以旗下五大車系為核心，全機種展出豐富的產品線與各項精美人身部品，滿足不同風格騎士的多元風格，不論是悠遊壯闊的Cruiser、簡約俐落的Street、熱血賽道基因的Sports，征服未知的Adventure、都會時尚的Urban，各車系將展示Honda Motorcycle的獨特魅力與最新科技，包括全新2025年式CB1000 HORNET SP以及搭載全新科技Honda E-Clutch的四缸人氣機種CB650R、CBR650R，並設置原廠人身部品展示專區與安駕體驗區，透過趣味互動，讓現場顧客感受Honda對「Safety for Everyone」騎乘安全的高度重視。

旗艦船外機「BF350」實際搭載於展示船隻，讓參展觀眾可親身登船。（圖／林昱丞攝影）

除了路上跑的，乘風破浪的海上機具也有登場，Honda展示船外機以及多元的動力產品陣容。其中，旗艦船外機「BF350」實際搭載於展示船隻，讓參展觀眾可親身登船，體驗操作介面與使用情境。

