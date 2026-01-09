愛玩車／格上「馬上有吉」專案倒數 預約用車搶折扣

Volvo XC40 Recharge如在春節期間承租58小時，可折抵租金達5,400元。（圖／格上提供）





隨著農曆春節假期即將到來，國內用車需求持續升溫。格上租車日前推出的「馬上有吉」春節專案進入最後倒數階段，其中格上Go Smart共享車早鳥優惠將於1月30日截止。該專案主打提前預約春節期間用車，即可享有「時間滿額送」回饋機制，累積使用時間越長，所獲得的優惠券回饋也越多，吸引不少規劃返鄉、走春與拜年行程的民眾關注。

格上租車表示，近年共享車使用情境日益多元，為因應跨縣市移動需求，格上Go Smart已成功串聯北中七縣市，打造完整的「異地租還」服務網路，涵蓋台北、新北、基隆、桃園、宜蘭、新竹及台中地區，提供用戶在不同城市間彈性取還車的選擇。該服務模式不僅提升用車便利性，也讓春節期間長距離移動與多點行程安排更加靈活。

「同站租還」首提供早鳥優惠 租越久折扣越多

針對「同站租還」的用車族群，格上Go Smart於本次春節檔期首度推出早鳥回饋方案。凡於1月30日前完成春節期間用車預約，單筆租借時間滿10小時，即可獲得100元優惠券；若單筆累積達58小時，則可再加碼獲得300元優惠券。

在車款選擇方面，格上Go Smart提供涵蓋國產、進口、燃油及純電車型的多元車款陣容，春節期間各車款皆可享租金折抵。格上租車舉例指出，以熱門純電休旅Volvo XC40 Recharge為例，春節期間承租58小時，可折抵租金達5,400元。

此外，為提升純電車使用體驗，格上Go Smart透過「格上Go Smart APP」整合充電相關功能，用戶可快速搜尋鄰近快充站，並支援「隨插即充」服務，無須額外下載充電APP、掃碼開通或現場付款，簡化充電流程，降低首次接觸電動車的使用門檻，讓春節出遊或返鄉行程更加安心。

格上租車進一步說明，格上Go Smart的「異站租還」服務已全面延伸至台中地區，正式完成北中七縣市的服務串聯。台中地區特別於高鐵台中站、新烏日車站、台中火車站、逢甲夜市及七期百貨商圈等五大重點區域設立調度站；台北市則於松山、中正、中山、大安、信義等核心商圈提供路邊租還服務，滿足都會區與旅遊熱點的用車需求。

